Otroci in mladostniki danes vse pogosteje uporabljajo zapletene rutine nege kože, ki so bile nekoč namenjene odraslim. Serumi proti staranju, retinol, kisline za piling, maske, toniki in dragi izdelki za "popolno kožo" postajajo del vsakdana že pri otrocih, starih 8, 10 ali 12 let. Dermatologi opozarjajo, da takšne navade pri mladih ne prinašajo koristi, za katere so izdelki zasnovani, lahko pa povzročijo draženje, alergije in dolgoročno občutljivost kože.

Od otroške igre do obsedenosti s "popolno kožo"

Trend, ki ga poganjajo predvsem TikTok, Instagram in spletni vplivneži, je ustvaril novo kulturo nege kože med generacijo otrok in mladostnikov. Videoposnetki z oznakami, kot so "morning skincare routine", "get ready with me" in "glass skin", pogosto prikazujejo dolge postopke z desetimi ali več izdelki. Otroci posnemajo rutine odraslih, čeprav njihova koža takšne nege praviloma ne potrebuje. Nekateri dermatologi za pojav uporabljajo izraz "cosmeticorexia" ali pretirana zaskrbljenost zaradi videza kože in želja po doseganju idealizirane podobe, ki jo ustvarjajo družbena omrežja.

icon-expand Otroci pri 10 letih uporabljajo kreme proti gubam. FOTO: Adobe Stock

Zakaj lahko izdelki za odrasle škodujejo otroški koži?

Koža otrok in mlajših najstnikov ni enaka koži odraslih. Po mnenju dermatologov je mlajša koža tanjša, bolj občutljiva, bolj dovzetna za draženje in še vedno v razvoju. Veliko priljubljenih izdelkov vsebuje aktivne sestavine, namenjene težavam odrasle kože, kot so: - retinol in drugi retinoidi (proti gubam in spremembam zaradi staranja), - alfa-hidroksi kisline (AHA), - beta-hidroksi kisline (BHA, npr. salicilna kislina), - močni pilingi, - dišave in različni rastlinski izvlečki. Pri otrocih lahko povzročijo rdečico, pekoč občutek, luščenje kože, kontaktni dermatitis, oslabljeno zaščitno kožno bariero in večjo občutljivost na določene sestavine v prihodnosti.

icon-expand Po mnenju dermatologov je mlajša koža tanjša, bolj občutljiva, bolj dovzetna za draženje in še vedno v razvoju. FOTO: Adobe Stock

Izdelki "anti-age" pri otrocih nimajo smisla

Eden največjih paradoksov novega trenda je, da otroci uporabljajo izdelke proti težavam, ki jih nimajo. Retinol in podobne sestavine so razvite predvsem za: - zmanjševanje gubic, - izboljšanje poškodb kože zaradi sonca, - spodbujanje tvorbe kolagena, - nekatere oblike aken. Otrok pri desetih letih teh težav praviloma nima. Dermatologi zato poudarjajo, da drag serum za "mladostno kožo" pri otroku ne prinaša dodatne koristi, lahko pa povzroči nepotrebno obremenitev kože.

Raziskava vsebin na TikToku pokazala zaskrbljujoče vzorce

Analiza priljubljenih videoposnetkov na TikToku o negi kože med mladimi je pokazala, da številne rutine vključujejo več izdelkov z močnimi učinkovinami. Velik delež najbolj gledanih vsebin je promoviral izdelke z dišavami in drugimi potencialno dražečimi sestavinami. Težava ni samo v izdelkih, opozarjajo strokovnjaki, ampak tudi v sporočilu, ki ga otroci dobivajo: "Tvoja koža ni dovolj dobra, zato potrebuješ vedno več izdelkov." Takšna sporočila lahko vplivajo tudi na odnos otrok do lastnega telesa in samopodobo.

icon-expand Dermatologi zato poudarjajo, da drag serum za "mladostno kožo" pri otroku ne prinaša dodatne koristi, lahko pa povzroči nepotrebno obremenitev kože. FOTO: Adobe Stock

Kaj dermatologi priporočajo otrokom?

Za večino otrok in mlajših najstnikov je najboljša rutina zelo preprosta: 1. Nežno čiščenje kože Blag čistilec brez močnih dišav in agresivnih sestavin. 2. Vlažilna krema Osnovna krema, ki pomaga ohranjati zaščitno plast kože. 3. Zaščita pred soncem Vsakodnevna uporaba kreme z zaščitnim faktorjem je ena najbolj koristnih navad za dolgoročno zdravje kože. Dermatologi posebej opozarjajo, naj otroci brez strokovnega razloga ne uporabljajo: - retinola, - močnih kislin, - agresivnih pilingov, - izdelkov proti staranju.

Kdaj je obisk dermatologa smiseln?

Najstniki lahko zaradi hormonskih sprememb dobijo akne, mastnejšo kožo ali vnetja. Takrat so lahko določene učinkovine koristne, vendar naj bodo izbrane premišljeno. Dermatologi lahko priporočijo primerne izdelke, na primer zdravljenje aken s sestavinami, kot sta salicilna kislina ali benzoil peroksid, vendar ob pravilni uporabi in negi kožne bariere.

Najboljša nega otroške kože je pogosto najbolj preprosta

Modni trend "10-korakov rutine" je morda zabaven za družbena omrežja, vendar strokovnjaki opozarjajo, da otroška koža ne potrebuje luksuznih serumov in anti-age izdelkov. Najpomembnejše navade, ki lahko otroku koristijo vse življenje, so nežna nega, zaščita pred soncem, izogibanje pretiravanju ter zdrav odnos do lastnega videza. Manj izdelkov lahko pomeni bolj zdravo kožo, danes in tudi čez desetletja.