Kdaj je čas za prvi ginekološki pregled?

Ena izmed pomembnejših tem, ko deklice vstopijo v svet najstništva, je prav gotovo spolnost. Kdaj se začeti pogovarjati o tej temi in kdaj je čas za prvi pregled pri ginekologu? Prav gotovo velja dejstvo, da se je tudi o manj prijetnih temah z otrokom treba pogovarjati in ga ne prepuščati, da se v tem obdobju znajde sam. Odkrit pogovor lahko namreč prepreči marsikatero nevšečnost in vaši najstnici omogoči, da se bo bolje počutila v svojem telesu in med drugim sprejela tudi preventivni ginekološki pregled kot nekaj nujnega in naravnega.

Kdaj na prvi pregled?

Spodnja meja starosti za prvi obisk pri ginekologu sicer ne obstaja. Nekako pa velja pravilo, da je zagotovo skrajni čas obiska pri ginekologu obdobje od šest mesecev do leta dni po prvem spolnem odnosu. Vsekakor pa to ni pogoj za prvi obisk pri ginekologu. Dekle namreč lahko pride tudi samo na posvet, na katerem lahko vpraša vse, kar jo zanima v zvezi s telesom in njegovimi funkcijami, o kontracepciji in zaščiti pred spolno prenosljivimi boleznimi, pa tudi o splošnem zdravju še preden se prvi spolni odnos zgodi. Izjemno pomembno je namreč znanje s področja spolnega zdravja, spoznavanja dinamike in funkcionalnosti hormonskega sistema ter na splošno zavedanje, da je boljša preventiva kot kurativa.

icon-expand Odkrit pogovor lahko prepreči marsikatero nevšečnost in zdravstveno tegobo. FOTO: Shutterstock

"Načeloma velja, da mlada dekleta dobijo prvo menstruacijo okoli 13. ali 14. leta starosti, nekatera prej, nekatera tudi malo pozneje, kar vse velja za normalen razvoj. Menstruacija je lahko v prvih letih zelo neredna ali boleča ali zaostane za nekaj mesecev. Lahko tudi zelo boli. Takrat je priporočeno, da dekle obišče ginekologinjo ali ginekologa," odgovarja primarijka Darija Mateja Strah, dr. medicine, specialistka ginekologije in porodništva na svoji uradni spletni strani Diagnostični center Strah in še svetuje: "Ginekološki obisk s posvetom lahko dekle opravi tudi z namenom, da izve strokovne posebnosti razvijajočega se telesa, pove svoje strahove in zaupa težave strokovnjakinji ali strokovnjaku. Če še nima spolnih odnosov in ima težave, dekle lahko vseeno pregledamo, a seveda upoštevamo, da naredimo ultrazvočno preiskavo preko trebuha. Nadaljnji obiski se po potrebi dogovorijo z ginekologinjo."

Kakšna je vloga starša pri pripravi na prvi ginekološki pregled?

Na področju ginekologije so se v zadnjih nekaj letih razblinili marsikateri tabuji, miti in dogme, kot je npr. prepričanje, da je normalno, da so menstrualni ciklusi neredni in se bodo s časoma sami uredili ali pa da je nekaj normalnega, če dekle pri 16. letih izgubi menstruacijo ter da bodo bolečine pri menstrualnih krčih prenehale s prvim porodom ipd. Z vstopanjem dekleta v puberteto mora tudi starš nase prevzeti odgovornost, da se bo odkrito pogovarjal z njo in ji omogočil vzpostavljanje zdravega odnosa do telesa. Pozitivno je, da se starš sam izobrazi v tej smeri, saj bo imel tako marsikateri odgovor na morda nekoliko kočljivo vprašanje o telesu in spolnosti. Ko se staršu zdi, da je pravi čas za prvi obisk pri ginekologu, naj se o tem odkrito pogovori s hčerjo, saj ginekološki pregled ni zgolj skrb za reproduktivnost, kot marsikdo sprva pomisli, temveč gre za skrb za celovito zdravje dekleta. Pojasnila starša o ginekološkem pregledu naj vsebujejo temeljne informacije, naj bodo jasna in objektivna, brez nepotrebnega omenjanja strahu, neudobja, bolečin ali kakršnih koli drugih predsodkov o pregledu pri ginekologu.

icon-expand Pomembno je, da se z najstnico iskreno pogovarjate. FOTO: Shutterstock

"Dekleta so velikokrat sramežljiva, saj je ginekološko področje zelo intimna stran vsake ženske. Včasih vzrok sramežljivosti in odklanjanje ginekologa morda tiči v dejstvu, da dekle ne želi mamine pomoči, da ne želi na pregled ravno zato oziroma ni pripravljena deliti svojih misli z mamo, četudi je mama tista, ki naj bi bila dekletova najboljša opora in zaupnica. Morda se tako upira postati ženska, v bistvu pa jo je strah. Priporočam vas, da poiščeta nežno zdravnico, ki si bo za prvi obisk, pa četudi je to le pogovor, lahko vzela več časa in dekletu razložila vse, kar jo zanima," pojasnjuje dr. Strahova.

Ob katerih znakih je pregled pri ginekologu priporočljiv ali nujen?

Kadar se pojavi izcedek iz nožnice, ki je spremenjene barve (rumenkast, sivkast, zelenkast, rjav). Kadar se pojavi srbečica na predelu nožnice, se tega ne sme zanemariti, saj preko brisa lahko prejmete odgovor za marsikatero tegobo. Neprijeten občutek med uriniranjem. Če ima menstrualni cikel dve leti po prvi menstruaciji še vedno odstopanja (ciklusi krajši od 21 dni ali daljši od 35 dni), če se pojavijo nagle spremembe pri telesni teži ali poraščenost z dlakami v predelu nad ustnicami ipd. Če se pojavljajo kronične bolečine v predelu medenice, brez menstrualnih krvavitev, ali izrazito boleče menstruacije z rjavkastim izcedkom pred samo krvavitvijo. Izostanek menstruacije po mesečni vzpostavitvi krvavitev, s spremljajočimi simptomi, kot so težave pri odvajanju blata, občutek napihnjenosti, vsakršne spremembe na koži ali spremembe kvalitete las.

icon-expand Vedno imejte v mislih, da je boljša preventiva kot kurativa. FOTO: Shutterstock

Kaj se dogaja na prvem ginekološkem pregledu? Preverite TUKAJ. Pred samim pregledom je dobro, če pripravite odgovore na naslednja vprašanja: - Kdaj oz. pri kateri starosti je nastopila prva menstruacija? - Kolikšno je povprečno trajanje menstrualnega ciklusa? Ali so krvavitve boleče, kakšna je intenzivnost bolečin? Kdaj se bolečine pojavljajo in koliko časa trajajo? - Ali uporabljate kakšna zdravila in zakaj, ali obstajajo v družini kakšne zdravstvene tegobe in kaj je osnovni razlog oz. namen obiska pri ginekologu?

Dodaten nasvet za starše!