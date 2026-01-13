Bibaleze.si
Najstniki in spanec ob vikendih: strokovno pojasnilo, zakaj je koristen

B.R.
Najstniki 0
13. 01. 2026 03.44

Spanec je za najstnike bistvenega pomena, a mnogi med šolskimi dnevi ne dobijo dovolj počitka. Ob vikendih pa imajo priložnost nadoknaditi izgubljene ure spanja, kar ni lenoba, temveč pomemben del njihovega zdravja in dobrega počutja.

najstnik

Spanec je ključnega pomena za zdrav razvoj najstnikov, vendar številne raziskave kažejo, da večina mladih ne spi dovolj med šolskimi dnevi. To lahko negativno vpliva na njihovo duševno zdravje, razpoloženje in splošno počutje. Spletna stran ScienceDaily poroča, da spanec ob vikendih ni zgolj lenarjenje, temveč naraven način nadoknaditve izgubljenih ur, ki lahko pozitivno vpliva na telo in možgane.

Biološki razlogi – notranja ura najstnikov

Med puberteto se spremeni notranji biološki ritem. Kot poroča Scientific American, najstniki zaradi tega pogosto težje zaspijo zgodaj zvečer in se zjutraj težko zbujajo. Zaradi teh sprememb številni ne dosegajo priporočene količine spanja, ki znaša od 8 do 10 ur na noč. To pomeni, da je nadoknaditev spanja ob vikendih povsem naraven odziv telesa na pomanjkanje počitka med tednom.

Spanec je ključnega pomena za zdrav razvoj najstnikov.
Spanec je ključnega pomena za zdrav razvoj najstnikov. FOTO: Adobe Stock

Kako spanec ob vikendih pomaga duševnemu zdravju

Dodatno spanje ob vikendih pozitivno vpliva na duševno zdravje. Najstniki, ki ob vikendih spijo uro ali dve dlje, izkazujejo manj simptomov tesnobe in depresije. Študije kažejo, da jim daljši spanec omogoča, da se bolje spopadajo z vsakodnevnimi izzivi, hkrati pa zmanjšuje negativne posledice pomanjkanja spanja.

Boljše kognitivne sposobnosti in učenje

Spanec močno vpliva na učenje in spomin. Ob dovolj spanja možgani lažje utrjujejo nove informacije, kar je ključno za razvoj spominskih sposobnosti in reševanje problemov. Najstniki, ki ob vikendih nadoknadijo izgubljene ure spanja, so zato bolj pozorni in bolje pripravljeni na izzive šolskih dni.

Kje je ravnovesje spanja?

Vendar pa strokovnjaki opozarjajo, da prekomerna razlika med spanjem čez teden in ob vikendih lahko povzroči socialni 'jet lag' – motnjo notranjega ritma. Optimalna razlika znaša do približno dve uri več spanja ob vikendih kot med tednom. To omogoča regeneracijo brez negativnega vpliva na nočne rutine ob začetku novega tedna.

Kaj storiti, ko najstnikovo obnašanje uide izpod nadzora?
Preberi še
najstniki spanec vikend spanec nadoknada spanja duševno zdravje biološki ritem pomanjkanje spanja
Naslednji članek
Razvoj in odnosi

Kako najstnika spodbujati k sprejemanju odgovornosti

