Otroci odločajo, starši plačujejo: tako danes nakupuje generacija Alpha

Starši pri nakupovanju šolskih potrebščin in oblačil ne iščejo več zgolj praktičnih kosov, ki bodo zdržali celo šolsko leto. Otroci želijo biti vključeni v izbiro, spremljajo trende in imajo zelo jasne predstave o tem, kaj je kul.

Otroci niso več le spremljevalci pri nakupovanju

Generacija Alpha, torej otroci, rojeni približno med letoma 2010 in 2024, odrašča v okolju, kjer so trendi ves čas na dosegu roke. Kratki videoposnetki, spletne vsebine in digitalne platforme so spremenili način, kako otroci odkrivajo modne znamke in oblikujejo svoj osebni slog. Raziskave, ki jih izpostavljajo modni in trgovinski strokovnjaki, kažejo, da imajo otroci vse večji vpliv na družinske nakupe. Pri modi to pomeni, da starši pogosto niso več tisti, ki preprosto izberejo oblačila, otrok pa jih obleče. Nakupovanje postaja skupen proces. To se lepo kaže tudi pri novih trgovskih platformah, ki se vse bolj obračajo neposredno na 'tweene', otroke med približno sedmim in štirinajstim letom.

icon-expand Nova šolska sezona je pred vrati, z njo pa tudi vsakoletno vprašanje: kaj bodo otroci letos nosili v šolo? FOTO: Adobe Stock

Kaj bo letos kul?

Čeprav se trendi spreminjajo izjemno hitro, se pri generaciji Alpha trenutno prepletajo različni vplivi. Med priljubljenimi so sproščene silhuete, športni in ulični slog, estetika preloma tisočletja oziroma Y2K ter različni nostalgični elementi. Zanimivo je, da otroci pogosto ponovno odkrivajo trende, ki so bili priljubljeni, ko so bili njihovi starši mladi. Moda se tako vrača v krogu, le da jo nova generacija prilagaja svojim pravilom. Pri oblačilih za šolo imajo pomembno vlogo tudi superge, nahrbtniki in drugi dodatki. Prav ti so pogosto način, kako otrok tudi preprosto kombinacijo spremeni v videz, ki se mu zdi bolj njegov. Vogue med ključnimi kategorijami letošnje nakupovalne sezone izpostavlja prav superge, vrhnja oblačila in nahrbtnike.

Manj kosov, a takšnih, ki jih bodo res nosili

Letošnje nakupovanje pa ima še eno pomembno značilnost: starši so bolj pozorni na to, za kaj porabijo denar. V času, ko življenjski stroški ostajajo pomemben dejavnik pri družinskih proračunih, je vse več poudarka na premišljenih nakupih. Namesto ogromne količine novih oblačil starši iščejo kose, ki jih je mogoče kombinirati na več načinov in ki bodo zdržali vsakodnevno šolsko življenje. Tudi trgovci se temu prilagajajo. Daljša promocijska obdobja, paketi osnovnih kosov in različne ponudbe staršem omogočajo, da garderobo za novo šolsko leto sestavijo nekoliko bolj premišljeno.

icon-expand V času, ko življenjski stroški ostajajo pomemben dejavnik pri družinskih proračunih, je vse več poudarka na premišljenih nakupih. FOTO: Adobe Stock

Otroška moda postaja način izražanja

Za generacijo Alpha oblačila niso več samo nekaj, kar je treba zjutraj obleči. So del identitete. Otroci želijo kombinirati različne kose, preizkušati estetike in ustvarjati videz, ki se razlikuje od drugih. Strokovnjaki opažajo, da mladi vse manj iščejo popolnoma enoten uniformiran videz in vse bolj želijo možnost kombiniranja ter personalizacije. Prav zato je vse več zanimanja za vintage kose, rabljena oblačila in modne dodatke, s katerimi lahko otrok ustvari nekaj svojega. Tudi generacija Alpha namreč odrašča z idejo, da ni nujno, da je vse novo. Vogue je v svojem pregledu generacije Alpha izpostavil tudi pričakovanje, da bo ta generacija zaradi zgodnje izpostavljenosti second-hand modi pomembno vplivala na razvoj krožnega gospodarstva.

icon-expand Za generacijo Alpha oblačila niso več samo nekaj, kar je treba zjutraj obleči. So del identitete. FOTO: Adobe Stock

Ko se morata strinjati otrok in starš

Morda je največja sprememba prav v tem, da morata biti zadovoljna oba. Starši želijo kakovost, praktičnost, primerno ceno in oblačila, primerna otrokovi starosti. Otroci pa želijo nekaj povsem drugega: da jim je kos všeč, da se v njem počutijo dobro in da se sklada z njihovim slogom. Uspešen nakup za novo šolsko leto je zato vse bolj kompromis. Starš postavi okvir, otrok pa znotraj njega izbira. Prav tu pa se kaže nova moč generacije Alpha: otroci niso več le končni uporabniki mode, ampak postajajo njeni mali sooblikovalci.