Kako najstnikom omejiti čas pred zasloni?

Čeprav tehnologija igra pomembno vlogo v izobraževanju in socializaciji, lahko neomejen čas pred zasloni negativno vpliva na zdrav razvoj najstnikov. Poglejmo si, zakaj je pomembno omejevanje njihovega zaslonskega časa in s kakšnimi strategijami to doseči.

Naraščajoča težava s časom, preživetim pred zasloni

Pred pandemijo covida-19 so mladostniki v povprečju pred zasloni preživeli kar 63 ur na teden, med pandemijo pa se je dnevni čas strmenja v zaslone povečal za eno uro pri najstnikih, starih od 11 do 17 let, pri čemer raziskave kažejo, da se povprečni čas še ni vrnil na raven pred pandemijo. Zdravstveni strokovnjaki priporočajo zmernejšo uporabo zaslonov – nekje med eno in štirimi urami dnevno – vendar večina mladih to presega. Prekomerna uporaba lahko vodi do vrste težav, kot so debelost, slab spanec, oslabljene socialne veščine in celo tesnoba ali depresija. Omejevanje tega časa lahko slednje težave prepreči in pozitivno vpliva na njihov na akademski, socialni in telesni razvoj.

Preveč časa pred zasloni lahko povzroči glavobol, pekoče oči in številne druge zdravstvene težave.

Kako lahko zasloni škodujejo na dolgi rok?

Raziskave povezujejo prekomerno uporabo zaslonov s številnimi že omenjenimi negativnimi posledicami, kot so: Prekomerna teža : Dolgotrajno sedenje pred ekrani in pomanjkanje gibanja lahko prispevata k pridobivanju teže in drugim zdravstvenim težavam.

Premalo gibanja privede do nezdrave teže.

Težave z duševnim zdravjem : Preveč časa, preživetega na spletu, zlasti na družbenih omrežjih, kjer smo soočeni z nerealnimi lepotnimi standardi, lahko povzroči tesnobo, depresijo in težave s samopodobo. Oslabljen socialni razvoj : Prekomerno zanašanje na zaslone zmanjšuje medosebne veščine in omejuje osebne stike, ki so ključnega pomena za čustveni in socialni razvoj. Pomanjkanje družinske povezanosti : Hitro postane moteče pri družinskih aktivnostih, kot so skupni obroki, druženje in pogovori.

Nasveti za omejevanje zaslonskega časa

Za vas smo zbrali nekaj praktičnih nasvetov, ki vam lahko pomagajo pri postavljanju zdravih mej: 1. Čas pred zaslonom naj bo privilegij, ne pravica Današnji najstniki pogosto menijo, da jim uporaba zaslonov pripada. Pomembno je, da zaslonski čas preoblikujete v privilegij, ki si ga je treba prislužiti. Uvedite jasna pravila, kot je na primer dokončanje domačih nalog in hišnih opravil pred uporabo tehnoloških naprav. To bo vašemu adolescentu pomagalo razviti disciplino in občutek, da ni vsak užitek samoumeven. Če ne upošteva zastavljenih pravil, mu po tehnologiji seveda ne dovolite posegati. 2. Bodite zgled pri zdravih navadah uporabe zaslonov Najstniki bodo verjetno bolj spoštovali pravila glede zaslonov, če bodo videli, da jih tudi sami upoštevate. Postavite omejitve za svoj čas pred zasloni in jim pokažite zdrave alternative, kot sta branje knjige ali rekreacijska dejavnost. Tako bodo ugotovili, da zasloni niso edini vir zabave. 3. Odvrnite jih od večopravilnosti Najstniki pogosto mislijo, da lahko hkrati pošiljajo sporočila, uporabljajo družbena omrežja in delajo domače naloge, vendar pa raziskave kažejo, da večopravilnost zmanjšuje produktivnost. Spodbujajte jih, naj se osredotočijo le na eno stvar hkrati, še posebej med učnimi aktivnostmi.

4. Uvedite jasne omejitve Vzpostavite omejitve za uporabo zaslonov, kot sta izklop naprav do določene večerne ure in prepoved njihove uporabe v spalnici. Dosledna pravila preprečujejo prekomerno uporabo in spodbujajo bolj zdrave navade. 5. Spodbujajte telesno dejavnost Poskrbite, da se vaš najstnik redno giblje, bodisi pri športu, plesu ali med družinskimi sprehodi. Telesna dejavnost ne le zmanjšuje čas pred zasloni, ampak tudi prispeva k boljšemu telesnemu in čustvenemu zdravju. Zaradi fizičnih aktivnosti, v katerih sodeluje vsa družina, postane gibanje zabavnejše in zanimivejše.

Skupne družinske aktivnosti bodo otroka zamotile, da ne bo mislil na pametne naprave.

6. Poučite jih o medijski pismenosti Poučite jih o vplivih medijev, ki vključujejo vse od vpliva oglaševanja do nevarnosti prekomernega izpostavljanja nasilju. Naučite ga postati zavesten uporabnik medijev in prepoznati razlike med resničnostjo in manipulirano spletno vsebino. 7. Uvedite obroke brez zaslonov Skupni obroki so odlična priložnost za povezovanje družine. Uvedite pravilo brez zaslonov za mizo, da spodbudite pogovore in okrepite družinske vezi. Raziskave kažejo, da imajo družinski obroki pozitiven vpliv na dobro počutje otrok. 8. Načrtujte dneve brez zaslonov Občasni dnevi brez zaslonov so lahko koristni za vso družino. Organizirajte dneve brez zaslonov, ko se osredotočite na dejavnosti, kot so družabne igri, pohodi, izleti ... Taki odmori pomagajo pri sprostitvi in odklopu tako najstnikom kot tudi odraslim. 9. Organizirajte družinske sestanke Svoje najstnike vključite v pogovore o uporabi zaslonov na rednih družinskih sestankih. Dovolite jim, da izrazijo svoje mnenje o pravilih in skupaj poiščite rešitve, ki bodo koristile vsem in s katerimi se boste vsi strinjali. Takšen sodelujoči pristop spodbuja medsebojno razumevanje in zmanjšuje možnost konfliktov. 10. Delujte kot ekipa Če imate partnerja, je pomembno, da enotno predstavljate in uveljavljate pravila glede uporabe raznih naprav. Raziskave kažejo, da nesoglasja med starši glede pravil o uporabi zaslonov lahko povzročijo zmedo in konflikte ter vodijo k slabšemu vedenju otrok.

