Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Kaj najstniški fantje resnično potrebujejo za uspešno odraščanje

B.R.
Najstniki 1
29. 01. 2026 02.45

Najstništvo je obdobje hitrih in pogosto burnih sprememb – telesnih, čustvenih in socialnih. Fantje, ki prehajajo iz otroštva v odraslost, se v tem času soočajo z novimi pritiski, pričakovanji in vprašanji o lastni identiteti.

najstnik

Čeprav se njihovi izzivi navzven včasih kažejo kot umik, upor ali brezbrižnost, raziskave kažejo, da najstniški fantje v resnici potrebujejo nekaj zelo preprostih, a ključnih stvari, da to obdobje preživijo zdravo in z občutkom varnosti.

1. Ljubezen, sprejetost in čustvena varnost

Najstniški fantje potrebujejo jasen občutek, da so sprejeti in ljubljeni takšni, kot so. Čustvena povezanost z odraslimi, ki jim zaupajo, močno vpliva na njihovo samozavest, samopodobo in duševno zdravje. Čeprav morda tega ne pokažejo neposredno, morajo vedeti, da imajo varen prostor, kamor se lahko vrnejo.

Najstniški fantje potrebujejo jasen občutek, da so sprejeti in ljubljeni takšni, kot so.
Najstniški fantje potrebujejo jasen občutek, da so sprejeti in ljubljeni takšni, kot so. FOTO: Adobe Stocks

Pomembno je, da odrasli:

- izkazujejo zanimanje za njihov svet in interese, tudi če jih sami ne razumejo ali ne delijo,

- ustvarjajo naravne priložnosti za pogovor (med vožnjo, ob obrokih, pri skupnih opravilih),

- poslušajo brez takojšnjega moraliziranja ali iskanja rešitev.

Že občutek, da so slišani, je za najstnika izjemno pomemben.

2. Jasna pravila in predvidljiva struktura

Čeprav se fantje v najstniških letih pogosto upirajo pravilom, jim ravno struktura daje občutek varnosti. Jasne meje glede spanja, šolskih obveznosti, uporabe zaslonov in odgovornosti pomagajo pri razvoju samodiscipline in notranje stabilnosti.

Predvidljivo okolje:

- zmanjšuje stres in negotovost,

- omogoča razvoj občutka nadzora nad lastnim življenjem,

- pomaga pri oblikovanju zdravih navad, ki jih bodo nosili v odraslost.

Ključno je, da so pravila smiselna, dosledna in razložena – ne vsiljena.

Čeprav se fantje v najstniških letih pogosto upirajo pravilom, jim ravno struktura daje občutek varnosti.
Čeprav se fantje v najstniških letih pogosto upirajo pravilom, jim ravno struktura daje občutek varnosti. FOTO: Adobe Stock

3. Občutek pripadnosti in kakovostni odnosi

Pripadnost vrstniški skupini ima v najstništvu velik pomen. Prijateljstva, športne ekipe, interesne dejavnosti ali drugi skupnostni krogi fantom omogočajo razvoj socialnih veščin in občutek, da nekam sodijo.

Zelo pomembno je, da:

- fantje gradijo samozavest na več področjih, ne le na enem (npr. športu ali šolskem uspehu),

- imajo dostop do pozitivnih vzornikov, kot so trenerji, učitelji ali mentorji,

- se naučijo zdravega sodelovanja, reševanja konfliktov in medsebojnega spoštovanja.

Takšne izkušnje zmanjšujejo občutek osamljenosti in krepijo čustveno odpornost.

4. Praktične življenjske veščine

Poleg čustvene podpore potrebujejo fantje tudi konkretne življenjske spretnosti. Učenje osnovnih opravil, kot so kuhanje, skrb za osebno higieno, pospravljanje in upravljanje z vsakodnevnimi obveznostmi, jim daje občutek samostojnosti in kompetentnosti.

Te veščine:

- povečujejo samozavest,

- zmanjšujejo občutek odvisnosti od drugih,

- jih pripravljajo na realno življenje in odgovornost.

Učenje naj poteka postopno in brez sramotenja – napake so del procesa.

Fantje so pogosto vzgajani v prepričanju, da morajo biti močni, neodvisni in čustveno zadržani.
Fantje so pogosto vzgajani v prepričanju, da morajo biti močni, neodvisni in čustveno zadržani. FOTO: Shutterstock

5. Razvoj čustvene pismenosti in zdrave samozavesti

Fantje so pogosto vzgajani v prepričanju, da morajo biti močni, neodvisni in čustveno zadržani. V resnici pa psihološke raziskave kažejo, da je sposobnost prepoznavanja in izražanja čustev ključna življenjska veščina.

Najstniški fantje morajo slišati, da:

- je ranljivost oblika moči, ne šibkosti,

- so jeza, strah in žalost normalna čustva,

- napake niso neuspeh, temveč priložnost za učenje.

Pohvala za trud, vztrajnost in napredek – ne le za končne rezultate – spodbuja notranjo motivacijo in zdravo samopodobo.

6. Prostor za samostojnost in osebno rast

Fantje v tem obdobju potrebujejo tudi več prostora za lastne odločitve. Postopno prevzemanje odgovornosti jim omogoča, da razvijejo občutek zaupanja vase in lastne presoje.

Uravnotežen odnos med:

- podporo in nadzorom,

- svobodo in odgovornostjo,

- vodenjem in zaupanjem

je temelj zdravega prehoda v odraslost.

Najstništvo ni zgolj obdobje težav, temveč pomembna razvojna faza, polna priložnosti za rast. Najstniški fantje ne potrebujejo popolnih staršev ali vzgojiteljev – potrebujejo prisotne, razumevajoče in dosledne odrasle, ki jim nudijo ljubezen, meje, zgled in prostor za razvoj.

S pravim ravnovesjem čustvene podpore, strukture, praktičnih veščin in svobode lahko fantje to zahtevno obdobje ne le preživijo, temveč iz njega izstopijo močnejši, bolj samozavestni in pripravljeni na življenje.

Pogovor z najstnikom brez tabu tem: Kako začeti?
Preberi še
Pogovor z najstnikom brez tabu tem: Kako začeti?

Viri: The Guardian, UNICEF, Cottonwood Psychology

najstniško odraščanje potrebe fantov čustvena varnost vzgoja najstnikov razvojna psihologija najstniški fantje odraščanje razvoj otrok
Naslednji članek
Najstniki

Nevaren spletni izziv med osnovnošolci: energijske pijače in nikotin

Komentarji (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
periot22 29. 01. 2026 20.50
Starše ki znajo vzgajati in otroke ne zavijajo v vato jih naučijo delovnih navad in spoštovanja!
ODGOVORI
0 0
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1500