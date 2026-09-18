Sephora deklice: ko svet lepote in kozmetike vstopi v otroštvo vse prej

Na družbenih omrežjih se je za ta pojav uveljavil izraz 'Sephora otroci' – poimenovanje za vse mlajše otroke, predvsem deklice, ki jih močno zanimajo kozmetika, nega kože in izdelki, ki so bili še nedavno predvsem del sveta odraslih. Toda za množico pisanih stekleničk se skriva precej zanimivejše vprašanje - zakaj postaja svet odraslega videza otrokom privlačen tako zgodaj in kaj to pomeni za njihovo odraščanje? Otroci so danes prej izpostavljeni trendom, estetskim idealom, izdelkom in pogovorom, ki so nekoč do njih prišli kasneje, zato ni nenavadno, da desetletnica pozna izdelke, ki jih je morda njena mama spoznala šele pri 35 letih.

icon-expand Na družbenih omrežjih se je za ta pojav uveljavil izraz 'Sephora otroci'. FOTO: Adobe Stock

Otroci že od nekdaj posnemajo odrasle

Deklica, ki si želi nalakirati nohte, uporabiti mamino šminko ali se pred ogledalom igrati ličenje, ne počne ničesar razvojno nenavadnega. Posnemanje je eden od načinov, kako otroci raziskujejo svet odraslih, svojo identiteto in pripadnost. Današnja razlika je predvsem v okolju, v katerem se to raziskovanje dogaja. Otrok danes ne opazuje več samo mame, starejše sestre ali prijateljic. Na telefonu lahko vsak dan spremlja odrasle in mladostniške rutine, predstavitve izdelkov, nakupe, preobrazbe in vsebine vplivnic.

Ko nega kože postane del pripadnosti

Pri otrocih, zlasti v obdobju pred puberteto, postaja pripadnost vrstnikom vse pomembnejša. Otroci začnejo intenzivneje opazovati, kaj imajo drugi, kako so oblečeni, kaj je priljubljeno in kaj pomeni biti vključen. Želja po določeni kremi ali bleščilu običajno ni samo želja po izdelku, temveč jo lahko razumemo kot vstopnico v skupino vrstnic. V ozadju se torej lahko skriva povsem razvojna potreba: Želim pripadati. Želim vedeti, o čem govorijo drugi. Tudi jaz želim biti del tega sveta. Prav zato zgolj odgovor tega ne potrebuješ pogosto ne doseže bistva. Otrok izdelka morda res ne potrebuje za svojo kožo, lahko pa mu pomeni nekaj drugega.

icon-expand Posnemanje je eden od načinov, kako otroci raziskujejo svet odraslih, svojo identiteto in pripadnost. FOTO: Adobe Stock

Ko otroški obraz postane projekt

Vsebine, povezane z lepoto in nego kože, danes dosegajo tudi zelo mlado občinstvo, ki še nima enakih sposobnosti prepoznavanja in kritičnega presojanja oglaševalskih sporočil kot odrasli. Meja med priporočilom, zabavo in oglaševanjem je na družbenih omrežjih pogosto zabrisana celo za odrasle. Ko otrok vedno znova gleda vsebine v slogu kaj moraš imeti, moja jutranja rutina ali izdelki, brez katerih ne morem, lahko postopoma dobiva sporočilo, da je skrb zase tesno povezana z nakupovanjem. Tu pa se skriva pomembna razlika. Skrb zase je lahko nekaj zdravega in prijetnega, težava pa nastane, kadar se občutek dobrega počutja, sprejetosti ali samozavesti začne preveč povezovati s tem, kako smo videti in kaj imamo. Otroštvo je tudi čas, ko se samopodoba še oblikuje. Otrok šele sestavlja predstavo o tem, kdo je, koliko je vreden in kako ga vidijo drugi. Če je v tem obdobju pogosto izpostavljen vsebinam, ki poudarjajo videz, izboljševanje obraza in telesa ter nenehno preverjanje lastne podobe, lahko začne nase gledati kot na projekt: Kaj bi bilo treba na meni izboljšati? To seveda ne pomeni, da bo vsaka deklica, ki obožuje kozmetiko, razvila slabo telesno samopodobo, saj je pomemben širši kontekst.

Prepoved ni edini odgovor

Starše lahko ob takšnih trendih hitro zanese v eno od dveh skrajnosti: vse dovoliti, ker to danes počnejo vsi, ali vse prepovedati, ker je otrok za to še premlad. A med obema možnostma obstaja še precej prostora za pogovore. Ko otrok želi drag kozmetični izdelek, je lahko boljše od takojšnje prepovedi vprašati: Kaj ti je pri njem tako všeč? Kje si ga videla? Ga imajo tudi prijateljice? Kaj misliš, da bo drugače, če ga boš imela? Takšna vprašanja staršu omogočijo vpogled v svet, v katerem otrok odrašča. Hkrati pa lahko postavljamo meje. Vsi izdelki niso primerni za otroško kožo, vsega, kar je priljubljeno, ni treba kupiti in otrok se lahko postopoma uči tudi razlikovati med željo in potrebo, med priporočilom in oglasom ter med skrbjo zase in pritiskom, da mora na sebi ves čas nekaj izboljševati.

icon-expand Ko otrok vedno znova gleda vsebine v slogu kaj moraš imeti, moja jutranja rutina ali izdelki, brez katerih ne morem, lahko postopoma dobiva sporočilo, da je skrb zase tesno povezana z nakupovanjem. FOTO: Adobe Stock

Otroštva ni treba podaljševati na silo, vredno pa ga je zaščititi

Otroci bodo vedno opazovali odrasle, preizkušali njihove vloge in si želeli stvari, ki jih vidijo okoli sebe, kar je normalen del odraščanja. Zato ni toliko pomembno, ali si desetletnica želi določeno kremo ali bleščilo. Bolj pomembno je, kaj ji ti izdelki pomenijo in koliko prostora začne videz zavzemati v njenem doživljanju sebe. Pomembno je, da lahko uživa v kozmetiki in lepih stvareh, ne da bi ob tem dobivala sporočilo, da jih potrebuje zato, da bi bila dovolj lepa ali sprejeta. Da lahko raziskuje svoj videz, ne da bi videz postal eno glavnih meril njene vrednosti. In da ji ni treba hiteti v odraslost samo zato, ker ji svet odraslih vsak dan prihaja naproti prek zaslona. Otroštva ne moremo in ga tudi ni treba popolnoma zaščititi pred sodobnim svetom. Vseeno pa otroci potrebujejo odrasle, ki jim pomagajo razumeti sporočila, ki jih ta svet prinaša, ter ohraniti občutek, da njihova vrednost ni odvisna od izdelkov, trendov ali podobe v ogledalu.