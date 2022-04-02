Boštjan Gorenc - Pižama: Že kot otrok sem rad bral kaj zabavnega, čudnega in obrnjenega na glavo

Boštjan Gorenc – Pižama se označuje z besedami človek s črkami. Kot mojster besed s prepletanjem besednih zvez na vsakem koraku izraža ljubezen do jezika, ki ga spremlja že od mladih nog. Je eden izmed najbolj priljubljenih avtorjev, pisateljev, pesnikov, prevajalcev, komikov, igralcev in raperjev. Njegovim uspešnicam ni videti konca in vse njegove knjige hitro izginejo s knjižnih polic. Je vizionar in za leto 2036 napoveduje, da bo rekel nekaj modrega in tehtnega. Sicer – roko na srce – mu je navedeno v preteklosti že večkrat uspelo, uspeva mu dandanes in uspevalo mu bo tudi v prihodnje. Brez kančka dvoma.

Otroci, najstniki (in tudi odrasli) vas poznajo. Obožujejo vas, v vas vidijo vzor, idol in navdih. Radi vas imajo, z veseljem vam prisluhnejo, znate jih pritegniti v čudovit svet književnosti. Od kod vam dar, s katerim se lahko pohvali le peščica?

Mogoče mi uspeva, ker sem tudi sam precej otročji (smeh). No, res je, da skušam ohranjati otroško igrivost in jo vpletati v ustvarjalnost. Trudim se spletati besedne igre, ki so smešne in čudaške, hkrati pa vedno narejene v dobrem duhu. Otroci so zelo dojemljivi – začutijo pristnost in zaznajo, da jih ne podcenjuješ. Prav tako nočem nikdar nastopiti kot pridigar, ki zgolj deli nauke, temveč se jim približam na drugačen način. Želim jih navdušiti, napovem, da se bomo ob branju imeli fino, da se bomo zafrkavali in smejali. Med obiski na šolah jim predvsem povem, da se bomo zabavali in da bodo vmes slišali tudi kakšno zanimivost. Vmes jim seveda povem tudi kaj poučnega, vendar na zanje nevsiljiv način. Tudi pri pisanju zgodb se trudim ne zgolj podajati nauke, temveč želim besede podati z dejanji in občutki. Eden mojih najljubših avtorjev je denimo ravno Terry Pratchett, ki zna mojstrsko prepletati satiro, torej se norčevati iz napak in slabih lastnosti, a istočasno z besedo vliti vero v človeštvo s sporočilom, da smo ljudje lahko dobri in da lahko počnemo dobro. Tako besedila in zgodbe dobijo toplino, k čemur pri pisanju stremim tudi jaz. Otroci po mojih izkušnjah cenijo trud, ki ga vlagam v združitev neobremenjenosti in malce zafrkantskega odnosa do jezika. Resnično se trudim, da bi bilo besedilo igrivo in sočno ter da so slikanice, ki jih soustvarjam, hvalnica domišljiji. Vmes potujem po svetovih lastne ustvarjalnosti in domiselnosti, tako v besedi in mislih kot tudi v sliki.

icon-expand ''Mogoče mi uspeva, ker sem tudi sam precej otročji.'' FOTO: Simon Pelko

Da, otroci vas res začutijo in kar požirajo vaše besede. Vse, kar je vaše, postane uspešnica, s polic knjigarn in knjižnic izginjajo tako vaša avtorska dela kot tudi prevodi. Koliko je dela ali ustvarjalnega razmišljanja v ozadju? Kdaj pišete in ustvarjate? Ali dobivate zamisli tudi sredi noči?

Začetki so praviloma zelo pisarniški in veliko pišem dopoldne, ko je sin v šoli. Včasih kaj dokončam tudi ob večerih, ko imam mir. Ustvarjanje pa je pri meni dolgotrajen proces. Od prvotne zamisli do uresničitve je dolga pot, ki jo imenujem aktivna prokrastinacija. Vmes razmišljam ob dejavnostih, ki mi to dopuščajo, denimo se zamotim z igranjem računalniških iger, medtem pa mi možgani na polno delajo in preigravajo raznorazne scenarije. Zelo veliko idej dobim med vožnjo z avtomobilom, ko lahko v miru tuhtam, kaj bi lahko še ustvaril, kaj bi bilo zanimivo. Zdaj recimo pripravljam novost, v knjižni obliki bosta zaživela pernata pustolovca Kika in Riki. Zamisel se mi je porajala med drugim zaprtjem v času epidemije covida-19, ko sem pripovedoval pravljice na Facebooku in so mi otroci zelo pomagali pri razvijanju idej. Na podlagi trenutnih razmišljanj sestavljam nekakšen mozaik in ko se nabere nekaj idej, se nato hitro znajdejo na papirju.

Se kdaj posvetujete tudi s sinom? Ga vprašate za nasvet?

Da. Čeprav je odvisno, kakšne volje je in ali se mu ljubi. Recimo, moja prva slikanica Kaj se skriva očku v bradi? je nastala med najino igro pred spanjem, ko sva se šalila, kaj bi se lahko skrivalo v moji bradi. Takrat sva spontano pesnila rime ... Da, sin me zagotovo navdihuje, saj zelo dobro razume jezik in ima rad besedne igre. Zna spreminjati pomene izrečenega v zanimive izjave, ki se tudi znajdejo v kakšni zgodbi.

Jabolko torej ne pade daleč od drevesa in tudi vaš sin ima rad zgodbe, rad bere in se igra z besedami. Morda je del talenta podedoval, nekaj pa ste mu zagotovo tudi vi približali z branjem. Zakaj bi morali torej otroci brati, kaj jim nudijo knjige, kaj pridobijo ob branju?

Ne samo otroci, vsi bi morali brati ... Zaradi razvijanja vseh vrst mišljenj. Z branjem na najbolj varen način vstopimo v svet, ki ga še nismo doživeli. Izbire je ogromno in beremo lahko vse. Ne strinjam se recimo s prepričanjem nekaterih, da otroci ne bi smeli prebirati določenih tematik. Seveda tudi sam ne bom bral premajhnemu otroku Igre prestolov, ampak dandanes je na voljo ogromno kakovostne literature, primerne za različne starosti, ki otrokom in mladim ponuja odgovore na vprašanja, ki si jih vsakodnevno zastavljajo. V mislih imam na primer tematike o smrti, bolezni, vojni, sprejemanju drugačnosti ... Torej o tabujih, s katerimi pa se otroci hočemo ali nočemo srečujejo v življenju. Če jih pred dejanskim srečanjem predelajo ob branju knjig, jih že poznajo, zavedajo se njihovega obstoja, imeli so priložnost o njih predhodno razmisliti.

S knjigami obenem razvijamo domišljijo in z branjem gradimo besedni zaklad. Več ko poznaš besed, lažje se izražaš, razmišljaš in tudi ubesediš, kar se ti mota po glavi. Branje je prav tako super učna ura empatije, saj spoznavamo veliko različnih zgodb oseb, osebnosti, ljudi in živali, v katere se prej ko slej naučimo vživeti. Sočutje je zelo pomembno in ga je žal dandanes čedalje manj. Vse nanizano pridobimo z branjem. Zato je prav tako fino, da starši beremo otrokom, ko sami še ne znajo, in da jim beremo tudi pozneje, ko že znajo tudi sami brati, kajti tako ohranjamo lep ritual zbliževanja in druženja. Med branjem se povežemo tudi na telesni ravni, otrok se stisne k nam, medtem ko posluša naše besede. Po prebiranju je pomemben tudi pogovor, pri čemer naj starši pomagajo otrokom predelati in razumeti prebrano. Tako se je recimo smiselno pogovoriti, zakaj je v zgodbi nekdo naredil to in ono, kakšni so junaki in liki, da tako nadgrajujemo prebrano in lahko delimo nauke, učimo in vzgajamo vrednote.

icon-expand ''S knjigami obenem razvijamo domišljijo in z branjem gradimo besedni zaklad.'' FOTO: Simon Pelko

Kako pa otroke navdušiti za branje?

Če si kot starši zastavljate vprašanje, kako doseči, da bodo otroci radi brali, vam odgovarjam – v prvi vrsti naj vas vidijo brati. Če boste spodbujali otroke k branju, medtem ko boste sami gledali televizijo ali telefon in vas nikoli ne bodo videli s knjigo v roki, verjetno ne bo učinka. Saj veste, besede mečejo, zgledi vlečejo ... Zato vzemite knjigo v roke in otroci vam bodo prej ko slej sledili. Na tem mestu bi izpostavil prisrčno slikanico Nine Mav Hrovat O kraljeviču, ki ni maral brati. Vsi so ga neuspešno nagovarjali k branju, dokler ni nekega dne srečal deklice, ki je brala. Vprašal jo je, kaj bere in odgovorila mu je, naj je ne moti med branjem. Ob spoznanju, kako zelo jo je branje pritegnilo, celo tako, da se ne zmeni zanj, ki je kraljevič, je spoznal, da bi moral tudi sam brati. Torej moramo tudi otrokom z lastnim zgledom pokazati, da je branje v redu in zabavno, seveda pa jim smiselno omogočiti, da lahko berejo kakovostne knjige.

Ste tudi vi kot otrok veliko brali? Pravite namreč, da ste zaljubljeni v jezik. Od kod izvira tovrstna ljubezen? Vam je bila položena v zibelko, je ljubezen prišla pozneje, kdo vas je pritegnil v svet knjig?

Navdušila me je babica. Odraščal sem v bližini tovarne in sem bil edini otrok naokoli. Veliko me je čuvala babica, ki je bila bolna in je zelo težko hodila. Nisva hodila na sprehode, mi je pa ogromno brala in pripovedovala. Kmalu sem se želel tudi sam prepričati, ali so v knjigah resnično opisane tako zanimive stvari, zato sem se že pri treh in pol naučil vsaj osnovno brati. Zgodaj me je zgrabila ljubezen do besede in od tedaj nisem izpustil knjig iz rok. No, dobro, priznam ... Bila so tudi obdobja v srednji šoli in na fakulteti, ko se z njimi nisem zelo intenzivno družil, ampak sem tudi takrat vseeno vsaj malo bral. In še dandanes v vsaki knjigi odkrijem kaj novega, se iz nje nekaj naučim in veliko pridobim tako na osebni kot tudi jezikovni ravni.

Lepo. Se spominjate kakšne zgodbe, ki vam jo je povedala babica in vas morda spremlja v življenju?

Babica mi je veliko brala iz knjige Kdo bo z nami šel v gozdiček? in zdi se mi, da sem se že takrat odločil, kaj in kako bom počel v življenju. Iz zbirke mi je bil najbolj všeč Mižek figa v nesmiselni pesmi, kjer so stvari obrnjene na glavo. Spominjam se tudi slokobedrega župana, ki je nesel gožo in cepi iz Levstikove pesniške zbirke Najdihojca s prav tako zabavnimi stihi, ki so ostali v meni in me spremljajo še dandanes.

Radi ste torej prebirali nekaj posebnega, zabavnega, čudnega in obrnjenega na glavo. Po kakšni literaturi naj posegajo otroci in mladi, od česa naj bo odvisen njihov izbor? Ali mogoče konkretno katere tri knjige ali zbirke bi jim še posebej priporočili in zakaj?

Za učence prve triade že tretje leto pišem rubriko v Cicibanu Pižamova bradna značka, v kateri so priporočila za zanje primerno literaturo. V bistvu pa težko na splošno svetujem ... No, pa bom vseeno poskusil. Za prve tri razrede bo kakovostno branje Si že kdaj jezdil morskega konjička?, za drugo triado pa Miceni svobodni možje. Zgodba govori o Faniki Trpin, ki želi postati čarovnica, nato ji vilinska kraljica ugrabi bratca, a lahko ga reši le sama. Deklica vidi svet kot ga drugi ne in knjiga postavlja pod vprašaj določena prepričanja in vzorce s poudarkom, da moramo ljudje, ki imamo glas, govoriti tudi v imenu tistih, ki ga nimajo. Tako otroci od prebiranja odnesejo pomembno sporočilo. Za zadnjo triado bi nato priporočil Krive so zvezde in za srednješolce Dobra znamenja. Vmes bi priporočil še Moj lajf o življenju Ivana Cankarja in Reformatorji v stripu. Sicer pa – zavedajoč se, da imamo otroke, ki požirajo knjige, in otroke, ki pač neradi berejo – otrokom priporočam obisk knjižnice. Naj zaupajo knjižničarki, kaj jih zanima, in znala jim bo svetovati primerno knjigo. Jaz lahko naštejem 60 knjig, pa bo nekoga z drugim zanimanjem pritegnila šele 61. po vrsti. Zato resnično svetujem posvet s knjižničarko za pomoč pri izbiri. Ker obstajajo knjige o vsem in ni vrag, da se ne bi našla vsaj ena, ki bo nekomu všeč.

icon-expand ''Najbolj sem ponosen ravno na Slovenske klasike 1.'' FOTO: Simon Pelko

Res je, a nekaj je zagotovo tudi v podajanju tematike. Vaša posebnost je namreč ravno približati tudi na prvi pogled morda suhoparno literaturo in jo predstaviti na humoren, zanimiv način. Zelo izstopajo Slovenski klasiki, Reformatorji v stripu in Cankarjev lajf, ki jih mladi bralci radi prebirajo in se obenem marsikaj naučijo. Moram vas vprašati, kdaj lahko pričakujemo Slovenske klasike 2 in ali načrtujete še več nadaljevanj?

Joj, ravno sem opazil, da je od prve izdaje minilo že pet let. Da, mogoče bi bil res že čas, morda se bo našel, ko končam trenutno ustvarjanje. V vsakem primeru si želim nadaljevanje. Predvsem zadnjega pol leta namreč opažam vnovično odprtje kreativnih čaker (smeh). Sem v plodnem obdobju, ko si želim veliko ustvariti in morda bodo klasiki 2 ugledali luč sveta prihodnje leto. A ničesar ne morem obljubiti.

Ste že razmišljali, katere klasike si želite še predstaviti?

Uf, preveč jih je! Zagotovo bom opisal Dogodek v mestu Gogi, mesto v zbirki bo spet našel France Prešeren. Mogoče se bom lotil tudi novejših žanrskih romanov in nagrajenih kresnikov iz zadnjih let.

Super, se veselim. Na katero delo pa ste sicer najbolj ponosni in zakaj?

No, najbolj sem ponosen ravno na Slovenske klasike 1. Nastali so, ko sem razmišljal, kakšen humor z dodano vrednostjo bi rad bral. Takrat sem pričakoval prodajo 500, 1000 izvodov. Na koncu se jih je prodalo več kot 12.000 in knjiga je postala Knjiga leta 2016 na knjižnem sejmu. Bralci so jo izjemno lepo sprejeli in še danes povedo, kako zelo jim je všeč. Predvsem sem vesel in ponosen, da mi je uspelo odkriti način, kako mlade in tudi malo manj mlade pritegniti h klasikom.

Kaj trenutno pripravljate, pri čem sem vas zmotila?

Trenutno pripravljamo Si že kdaj jezdil morskega konjička? in Šnofijevo druščino ter prevajam strip za odrasle z literarnim jezikom na visoki ravni. Veselim se obiskov šol ob koncu Bralne značke in vadim za odrske nastope. Vmes pa upam, da mi bo uspelo napisati nekaj svežega stand-up materiala.

Otroci nestrpno čakajo novega Pasjega moža. Kdaj lahko pričakujemo nov prevod?

Nova izdaja Pasjega moža je že prevedena, snujem še pravi naslov. Na police pride jeseni, še prej pa bodo slovenski bralci spoznali Stripovski klub Mačjega mulca. Gre za luštno zgodbo, ki spodbuja mlade, naj jih ne bo strah ustvarjati in naj se ne bojijo neuspeha. Sporoča, kako pomembno je ustvarjati kar koli jim srce veli, naj si bodo stripi, figurice, fotografiranje, risanje ... Imam občutek, da bodo otroci tudi tokrat zelo radi posegali po knjigi, ki jih bo navdihnila k izdelavi veliko novih izdelkov.

icon-expand ''Knjige nam res prinašajo cel svet, zbran na papirju. Vzemite jih v roke.'' FOTO: Simon Pelko

Dober prevod je umetnost, prevajalci morajo začutiti avtorja, ga razumeti. Ali sicer kdaj osebno srečate tuje avtorje, ki jih prevajate, jih kdaj v živo spoznate?

Srčno upam, da bom nekoč spoznal Dava Pilkeyja. Nekaj knjig, ki si jih deliva s sinom, je za naju podpisal med srečanji z založniki, v živo se še nisva srečala. Želim si ga nekoč privabiti v Slovenijo, vendar nočem ničesar obljubljati, da ne bi česa zaklel. Osebno sem se spoznal z Georgeom R. R. Martinom med njegovim obiskom v Sloveniji pred 11 leti, z drugimi avtorji sem v stiku po družbenih omrežjih. Zelo odziven je Neil Gaiman, ki se vselej odzove na objave, kjer je označen. Ko sem denimo objavil, da je na voljo njegov nov prevod, se je zahvalil. Z Johnom Greenom sva pred časom razpravljala, kako sem prevajal Krive so zvezde, Lukea Pearsona sem prosil, če mu lahko pošljem vprašanje, ki se mi je porodilo med prevodom njegovih zgodb o Hildi.

Zanimivo in razburljivo, saj gre za avtorje svetovnega slovesa. Bi na koncu še kaj dodali? Recimo nagovorili mlade bralce ob Svetovnem dnevu mladinske književnosti?

Morda bi se navezal na že izrečene besede o pomenu branja. Knjige nam širijo pogled na svet, z njimi spoznavamo zgodbe, ki se razlikujejo od naših, in posledično postanemo bolj odprti za sprejemanje drugačnosti. Pravzaprav knjige pripomorejo pri vsem. Z njimi se lahko smejimo, ob njih lahko romantično vzdihujemo, kričimo od strahu, razmišljamo o novih stvareh, na katere prej sploh nismo pomislili. Knjige nam res prinašajo cel svet, zbran na papirju. Vzemite jih v roke. In še enkrat – če ne veste, kaj bi brali, ali če ste v šoli morali prebrati po vaši oceni dolgočasno knjigo, ki vas je odvrnila od branja, vedite, da knjige niso dolgočasne. Obiščite knjižnico in zagotovo boste v roke dobili zanimivo knjigo, ki vas bo navdušila in potegnila vase.

Res je. Zdaj pa vas za konec še prosim, ali lahko razkrijete, zakaj Pižama in ne denimo Nogavica?