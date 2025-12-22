Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike

Monika Erjavec Bizjak
Najstniki 0
22. 12. 2025 09.57

Mladostništvo je obdobje, v katerem se potreba po pripadnosti in sprejetosti močno okrepi. To je čas iskanja lastne identitete, ko pogosto sledimo drugim, hkrati pa se trudimo ohraniti svojo individualnost. Z vse večjim porastom družbenih omrežij in z njimi povezanih idealov priljubljenosti se mladostniki vse pogosteje znajdejo pod pritiskom, da se pred vrstniki pokažejo zanimivi. Vendar pa se za tem prizadevanjem po sprejetosti pogosto skriva veliko več, kot je videti na prvi pogled.

najstnik

V času mladostništva je najbolj izrazita psihološka potreba občutek sprejetosti. Zelo močno potrebo po pripadnosti spremlja eno izmed naših temeljnih čustev – strah. Strah, ali bom dovolj zanimiv oziroma dovolj dober.

V varnih odnosih, kjer mladostnik občuti, da je sprejet takšen, kakršen je, občuti blagodejen občutek lastne vrednosti. Pogosto se zgodi, da vrstniki mladostniku ne morejo zadovoljiti vseh njegovih psiholoških potreb, kar niti ni v njihovi vlogi. Takrat mladostniki iščejo načine, ki bi jim omogočili biti del vrstniške dinamike.

Ko materialne stvari postanejo pot do sprejetosti

Potrošniška kultura, ki že nekaj časa vlada svetu, in družbena omrežja, ki to še dodatno krepijo, mladostnikom ponujajo vpogled v razkošne blagovne znamke oblačil in obutve, ki jih po njihovem videnju nosijo "vsi". Podobno je tudi ob nakupu novega pametnega telefona, ki mladostniku zagotovi, da je v očeh drugih "slay" (izraz v spletnem slengu, ki pomeni, da je videti ali deluje noro dobro).

V zadnjem času se krepi pojav mladostniškega materializma, ki se razume kot želja po pridobivanju in posedovanju stvari. Vrednote, kot sta bogastvo in dobro plačana služba, ki omogočata nakup dražjih stvari, so pri mladostnikih dobile višji pomen.

V zadnjem času se krepi pojav mladostniškega materializma, ki se razume kot želja po pridobivanju in posedovanju stvari.
V zadnjem času se krepi pojav mladostniškega materializma, ki se razume kot želja po pridobivanju in posedovanju stvari. FOTO: Adobe Stock

Osredotočanje na materialistične cilje je lahko kratkotrajna pomoč mladostniku, da okrepi občutek pripadnosti določeni skupini in oblikuje identiteto, ki je pogojena z vrstniško dinamiko. Dolgoročno to ni najboljša strategija, saj materializem zavira dobro počutje mladostnikov.

Do danes je bilo ugotovljeno, da materializem izvira iz dveh glavnih virov – izpostavljenosti materialističnim družbenim modelom in občutka negotovosti. Negotovost izvira iz strahu pred

prekinitvijo vrstniškega odnosa. Močno pa je povezano s tem, kakšen odnos ima mladostnik z njemu bližnjo odraslo osebo. Tako kot dojenček, malček in otrok tudi naš mladostnik potrebuje varno navezanost na odraslo osebo. Od njemu bližnje osebe mora dobiti potrditev, da je sprejet, da ji lahko zaupa, da bo potolažen ter da bo ta oseba zanj tam ne glede na vse.

Vrstniki ne morejo nadomestiti varnosti starša

Le starši in skrbniki lahko brezpogojno sprejmejo svojega otroka. Vrstniki ne morejo nadomestiti brezpogojne ljubezni in sprejemanja ter nuditi varne navezanosti. In če se mladostniki zanašajo le na svoje vrstnike, lahko hitro občutijo negotovost in osamljenost. Začne jih prevzemati občutek, da nikamor ne spadajo in da se ne morejo zanesti na nikogar.

Odsotnost starševske bližine in pomanjkanje njihove podpore lahko povzroči neizpolnjeno potrebo po varnosti, ki je za odraščanje še kako pomembna. Kot odgovor na občutek negotovosti mladostnik razvije strategijo, ki mu pomaga zapolniti občutek pomanjkanja. Izoblikuje se poseben sistem vrednot, v katerem na prvem mestu pristaneta bogastvo in imetje.

Iz občutka negotovosti nas lahko rešijo le dobri pristni odnosi, ki imajo globlji pomen in v katerih imajo mladostniki priložnost za osebnostno rast.
Iz občutka negotovosti nas lahko rešijo le dobri pristni odnosi, ki imajo globlji pomen in v katerih imajo mladostniki priložnost za osebnostno rast. FOTO: Profimedia

Pretirana želja, da bi občutek negotovosti prekril s priljubljenimi blagovnimi znamkami in dragimi predmeti, odraža tudi strah pred nesprejetostjo. Ko opazimo, da mladostnik začne svojo lastno vrednost meriti s predmeti, lahko posumimo na znižanje samopodobe in povečanje duševnih stisk.

Odgovornost odraslih je, da mladostnikom pomagamo okrepiti vrednote, ki presegajo materializem. V takšnem primeru od nas potrebujejo jasno sporočilo, da njihova vrednost ne temelji na tem, kaj nosijo ali uporabljajo. Potrebno je, da prepoznajo svoja močna področja, iz katerih lahko črpajo samozavest. Ob tem pa jih vedno spodbujamo k iskanju svoje individualnosti in pristnega sebe. Pomembno je tudi, da jih podučimo o delovanju oglaševanja in vplivu družbenih omrežij, saj bodo tako lažje razumeli, kako se ustvarijo želje, ki niso nujno potrebne.

Iz občutka negotovosti nas lahko rešijo le dobri pristni odnosi, ki imajo globlji pomen in v katerih imajo mladostniki priložnost za osebnostno rast. Odnosi, kjer logotip na oblačilu nima prav nobenega pomena, pomemben je občutek, ki izhaja iz mladostnika – občutek, kako se počuti v svoji koži.

Priporočilo za branje:

Gabor Mate, Gordon Neufeld: Otroci nas potrebujejo

Anna M. Zawadzka, Aleksandra L. Walter, Judyta Borchet in Magdalena Tanowska: Risk factors for materialistic attitudes and values of teenagers – role of parents and peers

Veriga dobrih ljudi
Veriga dobrih ljudiFOTO: Veriga dobrih ljudi
Pogovor z najstnikom brez tabu tem: Kako začeti?
Preberi še
Pogovor z najstnikom brez tabu tem: Kako začeti?
mladostniki materializem potrošniška kultura samopodoba varnost
Naslednji članek
Najstniki

Pogovor z najstnikom brez tabu tem: Kako začeti?

Sorodni članki
Najstnik želi zvečer ven: Kako kot starš postaviti meje in graditi zaupanje?
Najstniki

Najstnik želi zvečer ven: Kako kot starš postaviti meje in graditi zaupanje?

12 opozorilnih znakov v vedenju najstnikov, ki jih starši ne smejo prezreti
Najstniki

12 opozorilnih znakov v vedenju najstnikov, ki jih starši ne smejo prezreti

Zakaj vas vaš najstnik ignorira – in kako to popraviti
Najstniki

Zakaj vas vaš najstnik ignorira – in kako to popraviti

Kaj storiti, ko najstnikovo obnašanje uide izpod nadzora?
Problematični najstnik

Kaj storiti, ko najstnikovo obnašanje uide izpod nadzora?

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Od skrajnega severa do rajskih plaž, nekateri v mestih, drugi doma
novice Od skrajnega severa do rajskih plaž, nekateri v mestih, drugi doma
Zgodovinsko leto Celja pod taktirko karizmatičnega Majorčana
šport Zgodovinsko leto Celja pod taktirko karizmatičnega Majorčana
Katica Šermek: Saj nismo v 18. stoletju, da bi bili moški gospodarji
tv oddaje Katica Šermek: Saj nismo v 18. stoletju, da bi bili moški gospodarji
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
tv oddaje Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
Kaj se zgodi, če alkohol zamenjamo z vodo?
Vizita.si Kaj se zgodi, če alkohol zamenjamo z vodo?
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Okusno.je Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Razveselila sta se rojstva hčerke
Zadovoljna.si Razveselila sta se rojstva hčerke
Kate Winslet po Titaniku: 'Bilo je grozljivo'
Moskisvet.com Kate Winslet po Titaniku: 'Bilo je grozljivo'
Macaulay Culkin o svojih otrocih
Bibaleze.si Macaulay Culkin o svojih otrocih
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Cekin.si Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
S tem bodo letošnji prazniki resnično nekaj posebnega
Dominvrt.si S tem bodo letošnji prazniki resnično nekaj posebnega
Tri stvari, ki jih lahko danes naredite za nižje račune za energijo
Cekin.si Tri stvari, ki jih lahko danes naredite za nižje račune za energijo
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1329