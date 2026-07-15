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"Ne dotikaj se obraza" Stavek, ki ga najstniki slišijo, a pogosto ne pomaga

S.B.
Najstniki 0
15. 07. 2026 04.00

Poletje je za mnoge najstnike čas brezskrbnosti, druženja, kopanja in dolgih dni na prostem. A za marsikoga prinese tudi manj prijetno težavo: več mozoljev, mastnejšo kožo in poslabšanje aken. Ko se temperature dvignejo, se koža zaradi znojenja, vročine in sprememb v rutini pogosto obnaša drugače.

Ustvarjanje pozitivne samopodbe je ključnega pomena za otroka, ki odrašča.

Za najstnike, ki se že tako pogosto spopadajo z negotovostjo glede videza, so lahko akne veliko več kot le kožna težava. Vplivajo lahko na samozavest, družabno življenje in počutje. Zato je pomembno, da starši ne zmanjšujejo težave z besedami, kot so "saj bo minilo", ampak otroku pomagajo najti ustrezno rešitev.

Zakaj so akne poleti pogosto bolj izrazite?

Akne nastanejo, ko se lasni mešički zamašijo z odvečnim sebumom (naravnim oljem kože) in odmrlimi kožnimi celicami. Pri najstnikih imajo pomembno vlogo tudi hormonske spremembe v puberteti, zaradi katerih lojnice pogosto proizvajajo več maščobe.

Za najstnike, ki se že tako pogosto spopadajo z negotovostjo glede videza, so lahko akne veliko več kot le kožna težava.
Za najstnike, ki se že tako pogosto spopadajo z negotovostjo glede videza, so lahko akne veliko več kot le kožna težava. FOTO: Adobe Stock

Poleti lahko stanje poslabšajo:

Več znojenja – znoj in maščoba lahko skupaj z odmrlimi celicami prispevata k zamašenim poram,

Pogostejše dotikanje obraza – še posebej med športom, na plaži ali ob uporabi telefona,

Težji kozmetični izdelki – nekatere kreme, ličila ali izdelki za zaščito pred soncem lahko pri občutljivi koži povzročajo težave,

Neurejena rutina nege kože – med počitnicami najstniki pogosto pozabijo na redno čiščenje obraza.

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Najpogostejše napake, ki jih delajo najstniki

1. Prepogosto umivanje obraza

Ko se pojavi več mozoljev, marsikdo poskuša kožo "očistiti" čim bolj agresivno. A pretirano umivanje ali drgnjenje lahko kožo razdraži in stanje celo poslabša. Dermatologi opozarjajo, da akne niso posledica "umazane kože", zato agresivno čiščenje ni rešitev.

2. Stiskanje mozoljev

To je ena najpogostejših navad. Čeprav se zdi, da bo mozolj po stiskanju izginil hitreje, lahko takšno početje povzroči vnetje, daljše celjenje in brazgotine.

3. Izogibanje kremi za sončenje

Nekateri najstniki mislijo, da bo sonce "posušilo" mozolje. V resnici dolgotrajna izpostavljenost soncu ni zdravljenje za akne, nekatera zdravila proti aknam pa lahko kožo naredijo še bolj občutljivo na UV-žarke.

Pomembno je izbrati zaščito, ki je primerna za kožo, nagnjeno k aknam – pogosto so boljša izbira lahkotni izdelki, ki ne mašijo por.

Največ, kar lahko starši naredijo, je, da se izognejo kritiziranju videza.
Največ, kar lahko starši naredijo, je, da se izognejo kritiziranju videza.FOTO: Adobe Stock

Kako lahko pomagajo starši?

Največ, kar lahko starši naredijo, je, da se izognejo kritiziranju videza. Najstnik z aknami pogosto že sam zelo dobro ve, da jih ima.

Namesto: "Zakaj si spet praskal obraz?" ali "Saj to ni nič takega." je bolje: "Vidim, da te to moti. Kako ti lahko pomagam?" ali "Poiščiva nekaj, kar bo tvoji koži ustrezalo."

Starši lahko pomagajo tudi pri vzpostavitvi preproste rutine:

- nežno čiščenje obraza zjutraj in zvečer,

- uporaba primerne vlažilne kreme,

- zaščita pred soncem,

- izogibanje agresivnemu pilingu in preizkušanju preveč izdelkov naenkrat.

Kdaj je čas za obisk dermatologa?

Če so akne boleče, globoke, puščajo brazgotine ali močno vplivajo na najstnikovo samozavest, ni treba čakati, da "minejo same od sebe". Obstajajo učinkovita zdravljenja, od izdelkov za lokalno uporabo do zdravil na recept, odvisno od resnosti težave.

Najpomembnejše sporočilo za starše je: akne niso znak slabe higiene ali otrokove napake. So pogosta kožna težava v obdobju odraščanja, pri kateri največ pomagajo potrpežljivost, razumevanje in prava nega.

Poletje je lahko še vedno čas za sproščene dni, kopanje in druženje, tudi če koža trenutno ni popolna.

Vir: Time

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