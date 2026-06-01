Ena navada, ki otrokom pomaga do boljšega spomina in koncentracije

Kako poslušanje vpliva na razvoj možganov?

Ko otrok posluša zgodbo, se v možganih aktivira več procesov hkrati. Ni pomembno le razumevanje besed, temveč tudi povezovanje dogodkov, predstavljanje likov in razumevanje vzrokov ter posledic. To krepi delovne spominske sposobnosti in sposobnost logičnega sklepanja. Posebej pomembno je, da otrok pri poslušanju ne prejema vizualnih dražljajev. To pomeni, da mora vse prizore ustvariti sam. Takšno "notranje slikanje" spodbuja razvoj domišljije in mentalne predstave, kar je kasneje ključno pri učenju branja in pisanja. Poleg tega poslušanje zgodb vpliva tudi na razvoj jezika. Otroci skozi zgodbe spoznavajo nove besede, strukture stavkov in različne načine izražanja. To neposredno krepi njihov besedni zaklad in sposobnost izražanja.

Pozornost in regulacija čustev

Eden izmed izzivov sodobnega otroštva je razpršena pozornost. Digitalni svet ponuja hitre, intenzivne in pogosto vizualno preobremenjene dražljaje. Poslušanje zgodb deluje drugače, saj zahteva zbranost, a hkrati umirja. Ko otrok posluša zgodbo, se postopoma uči vztrajati v enem miselnem toku. To je pomembna veščina za kasnejše šolsko okolje, kjer je sposobnost daljše koncentracije ključna. Prav tako imajo zgodbe pomembno vlogo pri razumevanju čustev. Skozi like in situacije otroci spoznavajo različna čustvena stanja: strah, veselje, negotovost, ponos. Ker teh čustev ne doživljajo neposredno, jih lažje razumejo in predelajo na varen način. Ena izmed največjih prednosti zgodb je, da omogočajo pogovor o temah, ki so sicer za otroke zahtevne ali abstraktne. To so lahko odnosi med vrstniki, občutek izključenosti, strah pred novimi situacijami ali razumevanje pravil vedenja.

Ko je tema predstavljena skozi zgodbo, otrok ne doživlja neposrednega pritiska, temveč opazuje situacijo od zunaj. To ustvarja varen prostor za razmislek in kasnejši pogovor z odraslim. V vzgojno-izobraževalnem kontekstu se zato vse pogosteje uporablja pristop, kjer zgodba ni cilj sama po sebi, temveč izhodišče za dialog.

Povezovanje branja, poslušanja in govora

Pomembno je poudariti, da poslušanje zgodb ne nadomešča branja, temveč ga dopolnjuje. Branje razvija drugačne kognitivne poti, poslušanje pa krepi slušno razumevanje in sposobnost sledenja pripovedi. Ko otrok hkrati posluša in kasneje še bere ali pripoveduje zgodbo naprej, se ustvarja celostni jezikovni razvoj. To je še posebej pomembno v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju, ko se postavljajo temelji pismenosti. Čeprav se zdi, da je poslušanje zgodb lahko samostojna dejavnost, ima največjo vrednost takrat, ko je del skupne izkušnje. Ko odrasli posluša skupaj z otrokom, se zgodi nekaj pomembnega: zgodba postane skupni prostor komunikacije. Po poslušanju se pogosto odprejo spontani pogovori. O likih, dogodkih ali čustvih. To so dragoceni trenutki, saj otroci pogosto skozi zgodbo lažje izrazijo svoja lastna doživljanja.

Zvočne pravljice kot sodobna oblika pripovedništva

Pripovedovanje zgodb je ena najstarejših oblik človeške komunikacije. V preteklosti so bile zgodbe prenašane ustno, danes pa se selijo v digitalne formate. A njihovo bistvo ostaja enako: prenašanje vrednot, izkušenj in domišljijskih svetov. Zvočne pravljice združujejo tradicionalno pripovedovanje z dostopnostjo sodobne tehnologije. Omogočajo, da zgodbe pridejo do otrok kjerkoli in kadarkoli. Doma, na poti ali v šoli. Če je tehnologija premišljeno uporabljena, lahko postane močno vzgojno orodje. Ključno je, da ne prevladuje slika, temveč vsebina. Zvočne zgodbe so dober primer, kako lahko digitalna orodja podpirajo razvoj, ne da bi preobremenila otroka. Prav v tem kontekstu se pojavljajo tudi platforme, ki združujejo strokovno pripravljene vsebine, dostopnost in pedagoško vrednost. Ena takih je Lahkonočnice, ki so nastale pod okriljem podjetja A1.

Aplikacija Lahkonočnice je priročen pripomoček za uspavanje otrok z zvočnimi pravljicami, ki jih lahko poslušajo sami ali skupaj z odraslimi, tudi v temi in brez vizualnih dražljajev. Gre za zbirko več kot 170 sodobnih slovenskih zvočnih pravljic, ki nastajajo v sodelovanju z otroškimi pisatelji, dramskimi igralci in ilustratorji. Poleg poslušanja so na voljo tudi zapisane različice pravljic, v aplikaciji pa najdemo še tematske serije, ki na otroku prijazen način obravnavajo različne življenjske in družbene teme, kot so čustva, odnosi in strpnost. Lahkonočnice tako spodbujajo pripovedovanje, učenje in povezujejo generacije skozi toplino zgodb.

Zakaj so takšne vsebine danes tako zelo pomembne?

Otroci danes odraščajo v okolju, kjer je informacij ogromno, časa za umirjene izkušnje pa vse manj. Prav zato postajajo strukturirane zvočne vsebine pomemben del uravnoteženega razvoja. Z njimi otrok ne pridobiva le besedišča, temveč tudi sposobnost poslušanja, razumevanja kompleksnih situacij in empatičnega razmišljanja. To so veščine, ki so dolgoročno enako pomembne kot akademsko znanje.

