Pozimi zunaj lahko z otroki počnete vse to

Nekateri starši so ob pojavu nizkih temperatur prestrašeni in zaskrbljeni, da bo otrok zbolel, če se bo gibal na prostem, zato njegove aktivnosti preselijo v notranje prostore. "Mojemu pa ni všeč igra na prostem.", "Joj, na sneg pa ne, se bo prehladil in zbolel za pljučnico.", "Če se igra doma, se bolj učinkovito borimo proti boleznim, bolje je tako. Pa saj mu nič ne manjka." Treba je poudariti, da otrok mora doživeti tudi zimske aktivnosti na prostem, zato pozdravite letošnjo zimo nekoliko drugače.

Pozitivni učinki zimskih aktivnosti na prostem:

- Otrok vidi naravo in okolje tudi v drugi luči: če poletje in pomlad prineseta pisane barve, jesen šumeče listje, pa se v tihi zimi vse odene v belo. Otrok doživi celoten spekter vseh obrazov narave in njenega spreminjanja, kar spodbuja razvoj domišljije, saj si igro zamišlja na povsem drugačne načine.

icon-expand Delanje angelčkov FOTO: iStock

- Telesna vadba in razvoj gibalnih sposobnosti: Verjetno so odveč besede, da zimske aktivnosti delujejo izjemno spodbudno na otrokov gibalni razvoj. Sankanje, kepanje, delanje snežakov, gradnja iglujev zahtevajo aktivnost celotnega telesa in mišičnih skupin, kar krepi moč in motorične spretnosti otroka. - Svež zrak in dvig odpornosti: Da bo otrok z igro na prostem zbolel, je le eden od mitov. Starši mnogokrat napačno povezujejo gripe, prehlade in druge sezonske bolezni s hladnejšim vremenom. Zbolevamo predvsem takrat, ko se gibamo v zaprtih prostorih, nakupovalnih centrih, kjer se giblje veliko število ljudi, pri čemer smo bolj izpostavljeni bakterijam in virusom. Zato vam predlagamo čim manj nakupovalnih centrov, redno zračenje prostorov in seveda gibanje na prostem. - Novi izzivi in reševanje problemov: Zimsko vreme in narava spodbudi otroka k povsem drugim dejavnostim, saj jim ponuja popolnoma druge materiale za igro, ki ga navdihujejo. Na primer: zaledenele luže, drevesa, pokrita s snegom, zasneženi griči ... Vsa ta 'naravna igralnica' otroka spodbudi k pridobivanju novih spretnosti. "Kako lahko zdrsim po ledu, ne da bi padel?", "Kako hitro lahko tečem po snegu?" Gre za nove izzive, ki so izjemno dobrodošli. - Izpostavljenost vitaminu D: Kljub temu, da sonce pozimi ni tako močno, pa še vedno omogoča tvorbo vitamina D. Ta ima pomembno vlogo pri uravnavanju razpoloženja in ohranjanju zadovoljstva, saj dviguje nivo hormonov sreče. Priporočljivo je torej vsaj pol ure igre na prostem v zimskih mesecih.

icon-expand Zimski športi in igre na snegu imajo na otrokovo psihofizično zdravje izjemno pozitiven vpliv. FOTO: iStock

Zabavni in domiselni predlogi za igro na prostem:

Obarvano razpršilo: V razpršilnik, ki ga recimo uporabljate za škropljenje rož, zmešajte vodo, ki ji dodate kanček barve - če vas skrbi varnost otrok, je lahko jedilna, ali pa uporabite kar navadno tempera barvo. Z razpršilom lahko otrok riše v snegu različne barvne like, smeške in podobno. Štiri v vrsto: Vsi poznamo igro štiri v vrsto, ki pa jo lahko igramo tudi pozimi, in to v naravi. V sneg narišite mrežo, za križce in krožce pa uporabite kar storže in vejice.

icon-expand Snežak je vedno dobra izbira. FOTO: iStock