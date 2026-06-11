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Kako hitro in varno odstraniti pesek iz očesa? Nasvet oftalmologa

Bibaleze.si
Malček 0
11. 06. 2026 04.00

Oči so izjemno občutljiv organ, zato jih je potrebno v poletnih mesecih primerno zaščititi. Strokovnjaki tudi otrokom v toplejši polovici leta priporočajo nošenje sončnih očal. Pa ne zgolj zaradi zaščite pred soncem, temveč tudi pred prašnimi delci ali peskom. Kako pa pesek čim hitreje in čim bolj enostavno spraviti iz očesa? Preverite, kaj svetuje oftalmolog.

igra

Ko so otroci majhni, se zelo radi zadržujejo v peskovnikih ali na peščenih plažah, kjer ustvarjajo potičke ali gradove iz mivke. Obožujejo poletje, saj se takrat lahko ure in ure igrajo v peskovniku in ustvarjajo z bagrom, lopatko, grabljicami ter kanglico. 

Če je na igrišču ali na plaži več otrok, lahko med igro v peskovniku pride tudi do prerivanja med prijateljčki – 'to je moje, to ni tvoje.' Pri tem pa zelo radi uporabijo razpoložljivo sredstvo za ''boj'' – pesek. 

Drobna zrnca peska lahko opraskajo roženico, prozorno plast na sprednjem delu očesa. Že majhna praska lahko povzroči bolečino, občutljivost na svetlobo in povečano tveganje za okužbo. Zato je pomembno, da očesa ne drgnemo in poskušamo tujek odstraniti na varen način.

Otroci uživajo v peskovnikih in na plažah z mivko, a previdnost ni nikoli odveč.
Otroci uživajo v peskovnikih in na plažah z mivko, a previdnost ni nikoli odveč.FOTO: Adobe Stock

Kaj moramo starši storiti, če večja količina peska konča tudi v očeh?

''Mencanje ni primerno, ker lahko zelo verjetno poškodujemo površino roženice, kar še bolj boli in lahko povzroči vnetje roženice. V primeru peska ali mivke v očeh je najbolj primerna pomoč spiranje z vodo, najbolje fiziološko raztopino, lahko pa tudi s sladko ali morsko vodo. Za to uporabimo vsaj pol litra ali celo več tekočine. Veke očesa s prsti razpremo in oko z vodo spiramo z višine od 10 do 30 cm nad očesom,'' svetuje oftalmolog Dušan Pušnik.

Preverite, ali je pesek še vedno prisoten

Po izpiranju opazujte otrokovo oko. Če še vedno pogosto mežika, joka ali se pritožuje zaradi občutka tujka, je možno, da je nekaj peska ostalo pod veko.

V takšnem primeru ne poskušajte odstranjevati delcev s pinceto, robčki ali vatiranimi palčkami, saj lahko povzročite dodatno poškodbo.

Strokovnjak dodaja, da je obisk pri okulistu potreben, če se ostrina vida poslabša, če je po spiranju še vedno prisotna bolečina v očeh ali če pride do vnetja. Pojasnjuje, da lahko pesek pravzaprav poškoduje površino roženice oz. povzroči praske na povrhnjem delu roženice, temu pa lahko sledi vnetje očesne sluznice in roženice. Oftalmolog lahko s posebnimi instrumenti preveri, ali je v očesu ostal pesek ali je prišlo do poškodbe očesne površine.

Pesek v otrokovih očeh je pogosta težava, ki običajno ne povzroči trajnih posledic, če ukrepamo hitro in pravilno. Najpomembneje je, da otroku preprečimo drgnjenje oči, jih temeljito izperemo ter spremljamo morebitne znake poškodbe. Ob dolgotrajnih težavah ali močnejših simptomih pa je obisk zdravnika najboljša odločitev za zaščito otrokovega vida.

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