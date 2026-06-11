Kako hitro in varno odstraniti pesek iz očesa? Nasvet oftalmologa

Ko so otroci majhni, se zelo radi zadržujejo v peskovnikih ali na peščenih plažah, kjer ustvarjajo potičke ali gradove iz mivke. Obožujejo poletje, saj se takrat lahko ure in ure igrajo v peskovniku in ustvarjajo z bagrom, lopatko, grabljicami ter kanglico.

Če je na igrišču ali na plaži več otrok, lahko med igro v peskovniku pride tudi do prerivanja med prijateljčki – 'to je moje, to ni tvoje.' Pri tem pa zelo radi uporabijo razpoložljivo sredstvo za ''boj'' – pesek.

Drobna zrnca peska lahko opraskajo roženico, prozorno plast na sprednjem delu očesa. Že majhna praska lahko povzroči bolečino, občutljivost na svetlobo in povečano tveganje za okužbo. Zato je pomembno, da očesa ne drgnemo in poskušamo tujek odstraniti na varen način.