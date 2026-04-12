Otrok naj ima na vrtu svoj kotiček

Nimate vrta? Nič hudega!

Vrtna gredica ni edina možnost, da v svojem otroku prebudite željo po vrtnarjenju. Če živite v bloku oziroma nimate vrta, potem mu svoj zeleni kotiček uredite v koritih na balkonu ali na okenski polici. Če pa imate vrt, potem imejte v mislih, da otrok več kot 2 kvadratnih metrov ne bo mogel obdelati – odmerite mu manjšo gredo, ki jo bo lahko obdeloval. Bolje je, da skrbi za manjši prostor, saj mu tako delo in skrb ne bosta vzela veselja. Ne glede na to, ali boste zeleni kotiček ustvarili na vrtu ali koritu, poskrbite, da boste izbrali pravo mesto (svetlo, zračno) in kakovostno zemljo. Le tako bodo poganjki začeli kukati iz zemlje in boste videli malčkovo nepopisno veselje.

icon-expand Začnete lahko z vrtnarjenjem v lončkih. FOTO: Adobe Stock

Rastline na malčkovem vrtičku morajo rasti hitro!

Ura v malčkovem svetu ne teče enako hitro kot v svetu odraslih. Če bo mogel čakati mesec ali dva, da bo lahko občudoval poganjke, se ne čuditi, če bo izgubil veselje do vrtnarjenja. Prav zato izberite takšne povrtnine, ki bodo hitro pokukale iz zemlje in ki jih bo vaš mali vrtnar kaj hitro lahko začel opazovati in skrbeti zanje.

Fižol

Fižol je zelo enostavno sejati, prav tako zelo hitro vzkali in se vzpne zelo visoko. Posejte ga aprila ali maja,, že čez dva meseca pa bo malček lahko obral stroke. Sejanje je enostavno: na razdaljo 30 centimetrov v zemljo naredite 3–5 centimetrov globoke luknjice, v katere naj malček položi 5 zrn in jih nato zagrebe nazaj.

Solata

Solata je odlična zelenjava, ki hitro raste. Ker je veliko malčkov ne mara na svojem krožniku, bo morda ideja, da jo bodo vzgojili sami, vplivala na to, da bodo spremenili mnenje. Solato (odvisno od vrste) sejemo od maja do septembra, otroci pa imajo najraje mehko in krhko.

icon-expand Otrokom boste na ta način približali zdravo prehrano. FOTO: Adobe Stock

Jagode

Večina otrok obožuje jagode. Te sadimo aprila ali julija, najbolje pa bo, da kupite sadike, ki jih nato presadite v vaše gredice. Tudi jagod je več vrst, nekatere obrodijo enkrat na leto, nekatere dvakrat ... o možnostih se pred nakupom posvetujte s cvetličarjem.

Sončnice

Veliki cvetovi, ki so kot sonce, se na steblu vzpenjajo visoko v zrak. Aprila ali maja naj malček v luknjico posadi 5 semen, ki ki bodo kaj hitro pokukala iz zemlje. Sončnica je odlična rastlina, s semeni katere bo vaš otrok pozimi lahko poskrbel še za ptice – pozimi so ptice zelo vesele, če jih v hišicah čakajo semena sončnice.