7 zimskih napak pri oblačenju otrok in kako jih preprečiti

Zimo je treba obravnavati premišljeno, glede na temperaturo, otrokove aktivnosti in varnost. Tudi dobronamerni starši lahko naredijo napake, ki otroka pustijo prehlajenega ali pregretega, v nelagodju ali celo v nevarnih situacijah.

1. Preveč ali premalo plasti oblačil

Morda se sliši logično: topleje je bolje, vendar to ni vedno res. Prekomerno oblačenje lahko povzroči prekomerno znojenje, nato pa hitro ohlajanje, ko otrok preneha z aktivnostjo ali vstopi v ogreto notranje okolje. Bombažna oblačila, ki zadržujejo vlago, so še posebej problematična. Raje izberite več tankih plasti iz zračnih materialov, ki jih je mogoče enostavno dodajati ali odstranjevati. Premalo plasti oblačil pomeni izpostavljenost mrazu, vetru in tveganje za podhladitev. Otroci hitro izgubljajo toploto skozi glavo in okončine – zato ne pozabite na kapo, rokavice in tople nogavice. Nasvet: oblačite otroke v tanke, zračne in izolacijske plasti, ki jih je mogoče prilagajati glede na okolje in aktivnost.

icon-expand Dojenčka oblecite po načelu "čebulčkanja" v več tankih plasti oblačil iz naravnih materialov. Umetno blago je primerno zgolj za vrhnja oblačila. FOTO: Profimedia

2. Neprimerna velikost oblačil

Starši včasih kupujejo oblačila "za naslednje leto" ali "da jih ne bo treba kmalu zamenjati". A prevelika oblačila ne izolirajo pravilno – zrak kroži in telo se ohlaja, medtem ko pretesno ali ozko oblačilo omeji gibanje in povzroča nelagodje. Nasvet: izberite pravo velikost oblačil za trenutne potrebe – ne preveliko in ne pretesno.

3. Pozabljeni detajli: roke, noge in glava

Otroci hitro izgubijo toploto prav skozi glavo, roke in stopala. Poskrbite za: - toplo kapo, ki pokriva ušesa, - rokavice ali palčnike, ki ne omejujejo gibanja, - toplo obutev in debele nogavice. Če je kateri koli del telesa nezaščiten, se otrok hitreje ohladi, tudi če je trup dobro oblečen.

4. Nepravilni materiali

Uporaba bombaža ali materialov, ki ne dihajo, je pogosta napaka. Bombaž namreč absorbira vlago in jo zadržuje, kar hitro ohladi telo. Namesto tega raje uporabite: - termalne plasti iz volne, bambusa ali tehničnih sintetičnih materialov, - zunanjo obleko, ki odvaja vlago in je vodoodporna.

icon-expand Zimo je treba obravnavati premišljeno, glede na temperaturo, otrokove aktivnosti in varnost. FOTO: Adobe Stock

5. Nepravilna uporaba plasti

Nekateri starši se zanašajo na eno debelo jakno namesto na več tankih plasti, ki so bolj prilagodljive. Debele jakne lahko omejijo gibanje in povzročijo pregrevanje ali prekomerno znojenje. Pravilno je: spodnja plast, srednja izolacijska plast in zunanja zaščita pred vetrom in vlago.

6. Nepravilno pokrivanje vozička

Prekrivanje vozička z odejo ali tkanino ni vedno varno. Preprečuje kroženje zraka in lahko povzroči pregrevanje ali zmanjšan dotok svežega zraka, kar je posebej nevarno pri dojenčkih. Namesto tega: - uporabite specializirane zaščite za voziček, ki omogočajo kroženje zraka, - ne pokrivajte obraza z odejo.

7. Ignoriranje aktivnosti otroka

Otroci so pozimi pogosto zelo aktivni. Če jih oblečete preveč toplo, se začnejo potiti, vlaga pa jih kasneje ohladi. Po drugi strani pa otroka v prelahkih oblačilih pri mirnem sedenju hitro začne zebsti. Nasvet: prilagodite oblačila glede na dejansko aktivnost in vremenske razmere, ne samo na temperaturo na termometru.