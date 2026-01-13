Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

7 zimskih napak pri oblačenju otrok in kako jih preprečiti

B.R.
Malček 0
13. 01. 2026 03.44

Pravilno oblačenje otrok pozimi ni samo "več oblačil = topleje". Ključ je v pravilnih materialih, primernih plasteh, pravem prileganju in rednem preverjanju otrokovega stanja. Tako bodo otroci pozimi zdravi, aktivni in udobni.

zima

Zimo je treba obravnavati premišljeno, glede na temperaturo, otrokove aktivnosti in varnost. Tudi dobronamerni starši lahko naredijo napake, ki otroka pustijo prehlajenega ali pregretega, v nelagodju ali celo v nevarnih situacijah. 

1. Preveč ali premalo plasti oblačil

Morda se sliši logično: topleje je bolje, vendar to ni vedno res.

Prekomerno oblačenje lahko povzroči prekomerno znojenje, nato pa hitro ohlajanje, ko otrok preneha z aktivnostjo ali vstopi v ogreto notranje okolje. Bombažna oblačila, ki zadržujejo vlago, so še posebej problematična. Raje izberite več tankih plasti iz zračnih materialov, ki jih je mogoče enostavno dodajati ali odstranjevati.

Premalo plasti oblačil pomeni izpostavljenost mrazu, vetru in tveganje za podhladitev. Otroci hitro izgubljajo toploto skozi glavo in okončine – zato ne pozabite na kapo, rokavice in tople nogavice.

Nasvet: oblačite otroke v tanke, zračne in izolacijske plasti, ki jih je mogoče prilagajati glede na okolje in aktivnost.

Dojenčka oblecite po načelu "čebulčkanja" v več tankih plasti oblačil iz naravnih materialov. Umetno blago je primerno zgolj za vrhnja oblačila.
Dojenčka oblecite po načelu "čebulčkanja" v več tankih plasti oblačil iz naravnih materialov. Umetno blago je primerno zgolj za vrhnja oblačila. FOTO: Profimedia

2. Neprimerna velikost oblačil

Starši včasih kupujejo oblačila "za naslednje leto" ali "da jih ne bo treba kmalu zamenjati". A prevelika oblačila ne izolirajo pravilno – zrak kroži in telo se ohlaja, medtem ko pretesno ali ozko oblačilo omeji gibanje in povzroča nelagodje.

Nasvet: izberite pravo velikost oblačil za trenutne potrebe – ne preveliko in ne pretesno.

3. Pozabljeni detajli: roke, noge in glava

Otroci hitro izgubijo toploto prav skozi glavo, roke in stopala. Poskrbite za:

- toplo kapo, ki pokriva ušesa,

- rokavice ali palčnike, ki ne omejujejo gibanja,

- toplo obutev in debele nogavice.

Če je kateri koli del telesa nezaščiten, se otrok hitreje ohladi, tudi če je trup dobro oblečen.

4. Nepravilni materiali

Uporaba bombaža ali materialov, ki ne dihajo, je pogosta napaka. Bombaž namreč absorbira vlago in jo zadržuje, kar hitro ohladi telo.

Namesto tega raje uporabite:

- termalne plasti iz volne, bambusa ali tehničnih sintetičnih materialov,

- zunanjo obleko, ki odvaja vlago in je vodoodporna.

Zimo je treba obravnavati premišljeno, glede na temperaturo, otrokove aktivnosti in varnost.
Zimo je treba obravnavati premišljeno, glede na temperaturo, otrokove aktivnosti in varnost. FOTO: Adobe Stock

5. Nepravilna uporaba plasti

Nekateri starši se zanašajo na eno debelo jakno namesto na več tankih plasti, ki so bolj prilagodljive. Debele jakne lahko omejijo gibanje in povzročijo pregrevanje ali prekomerno znojenje.

Pravilno je: spodnja plast, srednja izolacijska plast in zunanja zaščita pred vetrom in vlago.

6. Nepravilno pokrivanje vozička

Prekrivanje vozička z odejo ali tkanino ni vedno varno. Preprečuje kroženje zraka in lahko povzroči pregrevanje ali zmanjšan dotok svežega zraka, kar je posebej nevarno pri dojenčkih.

Namesto tega:

- uporabite specializirane zaščite za voziček, ki omogočajo kroženje zraka,

- ne pokrivajte obraza z odejo.

7. Ignoriranje aktivnosti otroka

Otroci so pozimi pogosto zelo aktivni. Če jih oblečete preveč toplo, se začnejo potiti, vlaga pa jih kasneje ohladi. Po drugi strani pa otroka v prelahkih oblačilih pri mirnem sedenju hitro začne zebsti.

Nasvet: prilagodite oblačila glede na dejansko aktivnost in vremenske razmere, ne samo na temperaturo na termometru.

Kdaj z dojenčkom ven kljub nižjim zunanjim temperaturam?
Preberi še
Kdaj z dojenčkom ven kljub nižjim zunanjim temperaturam?

Vir: Lurie Children's Hospital

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
oblačenje otrok pozimi zimska oblačila otroško zdravje prehlajen otrok starševski nasveti zimsko oblačenje otrok obleke za zimo otroci v mrazu zdravje otrok pozimi praktični nasveti
Prejšnji članek
Novice

Ne pustimo, da klic v stiski ostane neslišan – pridružite se TOM telefonu

Naslednji članek
Otroška imena

X Æ A-Xii, Strider, Comet: Elon Musk razkril pomen imen

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1440