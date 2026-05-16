Teh živil otroci do 5. leta starosti ne bi smeli uživati

Mlada mama dveh otrok in zdravstvena uslužbenka Nikki Jurcutz je na svojem profilu na Instagramu delila posnetek, na katerem našteje vsa živila, ki so potencialno nevarna za otroke, mlajše od pet let starosti. Na seznamu se nahajajo pokovka, lizike in žvečilke. Ravno tako pa Nikki staršem odsvetuje, da bi otrokom, mlajšim od pet let, ponujali penice ali oreščke. Preverite, zakaj.

"Kot zdravstvena uslužbenka sem imela priložnost videti veliko primerov zadušitve pri otrocih. Mnogi med njimi so bili malčki, stari med tri in štiri let. Namreč, živila niso vsa enaka in nekatera zaradi svoje teksture ali oblike otrokom predstavljajo večje tveganje za zadušitev kot druga. Ravno zato sem sestavila seznam živil, ki jih ni dobro dajati otrokom, mlajšim od pet let oz. dokler otrok ni sposoben ta živila zaužiti varno," je opozorila Nikki.

Živila, ki se nahajajo na njenem seznamu prepovedanih, pa so:

- pokovka,

- bonboni,

- oreščki,

- žvečilke,

- penice.

Kmalu za tem je veliko staršev komentiralo, katerih živil se oni najraje izogibajo v ranem otroštvu otroka, in sicer so dodali na seznam tudi grozdje.

Poleg hrane namreč obstaja vrsta nevarnih predmetov, ki lahko ogrožajo zdravje vašega otroka ali predstavljajo tveganje za zadušitev. In to so vsi manjši koščki, igrače, deli predmetov, male okrogle baterije, gumbi ipd., ki bi jih malček lahko nesel k ustom in pogoltnil. Zato previdnost nikoli ni odveč.