Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Teh živil otroci do 5. leta starosti ne bi smeli uživati

S.B.
Zdrav otrok 1
16. 05. 2026 04.00

Mama dveh otrok in zdravstvena uslužbenka Nikki Jurcutz, ki je tudi na čelu organizacije Tiny Hearts Education, na svojih družbenih profilih redno objavlja nasvete in opozorila za starše, s katerimi želi opozoriti na določene nevarnosti. Tokrat je objavila seznam živil, ki pri otrocih, mlajših od pet let, pomenijo potencialno tveganje za zadušitev.

penice

Mlada mama dveh otrok in zdravstvena uslužbenka Nikki Jurcutz je na svojem profilu na Instagramu delila posnetek, na katerem našteje vsa živila, ki so potencialno nevarna za otroke, mlajše od pet let starosti. Na seznamu se nahajajo pokovka, lizike in žvečilke. Ravno tako pa Nikki staršem odsvetuje, da bi otrokom, mlajšim od pet let, ponujali penice ali oreščke. Preverite, zakaj. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Kot zdravstvena uslužbenka sem imela priložnost videti veliko primerov zadušitve pri otrocih. Mnogi med njimi so bili malčki, stari med tri in štiri let. Namreč, živila niso vsa enaka in nekatera zaradi svoje teksture ali oblike otrokom predstavljajo večje tveganje za zadušitev kot druga. Ravno zato sem sestavila seznam živil, ki jih ni dobro dajati otrokom, mlajšim od pet let oz. dokler otrok ni sposoben ta živila zaužiti varno," je opozorila Nikki.

Lizika
Lizika FOTO: Adobe Stock

Živila, ki se nahajajo na njenem seznamu prepovedanih, pa so: 

- pokovka, 

- bonboni, 

- oreščki, 

- žvečilke,

- penice. 

Kmalu za tem je veliko staršev komentiralo, katerih živil se oni najraje izogibajo v ranem otroštvu otroka, in sicer so dodali na seznam tudi grozdje. 

Poleg hrane namreč obstaja vrsta nevarnih predmetov, ki lahko ogrožajo zdravje vašega otroka ali predstavljajo tveganje za zadušitev. In to so vsi manjši koščki, igrače, deli predmetov, male okrogle baterije, gumbi ipd., ki bi jih malček lahko nesel k ustom in pogoltnil. Zato previdnost nikoli ni odveč. 

Kaj storiti, če se otrok duši? 5 nujnih korakov, ki jih morajo poznati vsi starši
Preberi še
Kaj storiti, če se otrok duši? 5 nujnih korakov, ki jih morajo poznati vsi starši
zadušitev s hrano nevarna živila zdravje otroka potencialna zadušitev nevarnost zadušitve otroci hrana zadušitev nevarnost prehrana otrok
Naslednji članek
Zdrav otrok

Patronažna sestra razburja z 'zlatim pravilom' obiska novorojenčka

Bibaleze.si Prepoznajte znake, da vaš otrok ne je dovolj
Bibaleze.si Nered pri hranjenju ni napaka, ampak pomemben del otroškega učenja in rasti
Bibaleze.si Ima vaš otrok drisko? Ta živila lahko stanje še poslabšajo
Bibaleze.si Kako naučiti otroka, da se prehranjuje zdravo?
Bibaleze.si Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
Bibaleze.si 7 nasvetov, kako naučiti otroke zdravih prehranskih navad
Bibaleze.si Kaj naj jedo bolni otroci? Dietetičarka svetuje to
Priporoča
Komentarji (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
hladnajesen 06. 06. 2023 20.29
Ko imaš majhne otroke, je treba biti zelo pazljiv, kaj da otrok v usta. Majhnim otrokom nikoli ne kupim lešnikove čokolade, tudi bombonov ne. Še na eno stvar bi opozorila - nevarne so tudi ribje koščice, lahko se otroku zataknejo v grlu.
ODGOVORI
0 0
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1707