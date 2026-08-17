Ključno živilo, ki ga je dobro vključiti v prehrano otroka pred vrtcem

September za številne družine pomeni novo poglavje. Vstop v vrtec je pomemben korak v otrokovi samostojnosti, hkrati pa obdobje, ko se mnogi starši prvič srečajo z navidez neskončnim krogom smrkanja, kašlja in drugih okužb. Če se vam zdi, da je otrok v prvih mesecih skoraj nenehno bolan, niste edini. Prvi stik z večjo skupino otrok namreč pomeni tudi prvi večji stik z različnimi virusi in bakterijami. Zato so pogostejše okužbe v začetnem obdobju obiskovanja vrtca običajen del razvoja otrokovega imunskega sistema, ki se šele uči prepoznavati in premagovati nove povzročitelje bolezni.

Zakaj otroci v vrtcu pogosteje zbolevajo?

Doma otrok prihaja v stik z razmeroma omejenim krogom ljudi, v vrtcu pa vsak dan preživi več ur med vrstniki. Otroci si izmenjujejo igrače, se igrajo v neposredni bližini drug drugega, se pogosto dotikajo obraza in šele osvajajo higienske navade. Zato ni presenetljivo, da so prehladi, viroze in druge blažje okužbe v prvem letu obiskovanja vrtca zelo pogoste. Za večino otrok je to običajen del odraščanja in razvoja imunološkega spomina, zaradi katerega se organizem ob naslednjih stikih s povzročitelji bolezni odzove hitreje in učinkoviteje.

icon-expand V številnih slovenskih družinah imajo posebno mesto čebelji pridelki, ki jih ljudje uporabljajo že generacije. FOTO: Arhiv naročnika

Kaj lahko starši naredijo pred začetkom vrtca?

Čeprav vseh okužb ni mogoče preprečiti, lahko otroku pomagate ustvariti dobre temelje za obdobje prilagajanja. Dovolj spanja Kakovosten spanec je eden najpomembnejših dejavnikov dobrega počutja. Otroci z urejenim spalnim ritmom se praviloma lažje prilagajajo novim okoliščinam in dnevnim obremenitvam. Redno gibanje na prostem Sprehodi, igra na igrišču, vožnja s poganjalčkom ali raziskovanje narave naj bodo del vsakdana. Gibanje in preživljanje časa na svežem zraku pozitivno vplivata na splošno počutje otrok. Raznolika prehrana Pester jedilnik z dovolj sadja, zelenjave in kakovostnih živil otroku zagotavlja hranila, ki jih potrebuje za rast in razvoj.

Kdaj je smiselno razmišljati o prehranskih dopolnilih?

Prehodna obdobja, kot so vstop v vrtec, začetek šolskega leta, menjava letnih časov, obdobja intenzivne rasti ali okrevanje po bolezni, so pogosto trenutki, ko starši iščejo dodatno podporo otrokovi prehrani. V številnih slovenskih družinah imajo posebno mesto čebelji pridelki, ki jih ljudje uporabljajo že generacije. Med najbolj poznanimi so med, propolis in matični mleček. - Med je naravno sladilo, ki ga čebele izdelujejo iz cvetličnega nektarja in ga mnogi vključujejo v vsakodnevno prehrano.

- Propolis čebele uporabljajo za zaščito panja pred zunanjimi vplivi, zato velja za enega najbolj prepoznavnih čebeljih pridelkov.

- Matični mleček pa velja za enega najbolj edinstvenih čebeljih pridelkov. Gre za posebno hranilno snov, s katero čebele delavke hranijo matico skozi vse njeno življenje. Odlikuje ga edinstvena sestava, zaradi katere že vrsto let vzbuja zanimanje raziskovalcev in uporabnikov po vsem svetu. Prav matični mleček je tudi ključna sestavina številnih sodobnih prehranskih dopolnil za otroke, kot sta Bio Gelée Royale Baby in Gelée Royale Junior, ki sta namenjeni otrokom v različnih starostnih obdobjih.

icon-expand Kadar starši iščejo preverjeno prehransko dopolnilo za svojega otroka, je zato smiselno poseči po izdelkih s standardizirano sestavo. FOTO: Arhiv naročnika

Kako varno uvajati čebelje pridelke?

Pri uvajanju čebeljih pridelkov je treba upoštevati otrokovo starost. Med in drugi čebelji pridelki niso primerni za dojenčke, mlajše od enega leta, saj lahko med vsebuje spore bakterije Clostridium botulinum, s katerimi se njihov prebavni sistem še ne zna ustrezno spopasti. Če ima otrok alergije, astmo ali atopijski dermatitis, se je pred uporabo smiselno posvetovati s pediatrom. Pri uvajanju velja nekaj preprostih pravil:

- čebelje pridelke uvajajte šele po dopolnjenem prvem letu starosti,

- začnite z majhnimi količinami,

- novo živilo uvajajte postopoma,

- spremljajte morebitne reakcije.

icon-expand Bio Gelée Royale Baby je namenjen otrokom od 1. leta starosti dalje, saj je posebej razvit in formuliran za to bolj občutljivo starostno skupino. FOTO: Arhiv naročnika

Kako izbrati starosti prilagojeno prehransko dopolnilo?

Pri izbiri izdelkov na osnovi čebeljih pridelkov je pomembno razlikovati med uživanjem surovih oziroma čistih čebeljih pridelkov in prehranskimi dopolnili na njihovi osnovi. Pri prehranskih dopolnilih so sestava, količina učinkovin in kakovost skrbno nadzorovane, kar staršem omogoča večjo preglednost in zanesljivost. Kadar starši iščejo preverjeno prehransko dopolnilo za svojega otroka, je zato smiselno poseči po izdelkih s standardizirano sestavo. Kakovost matičnega mlečka lahko namreč močno niha glede na izvor, letni čas in način pridelave, zato je pri surovem izdelku težko zagotoviti enakomerno vsebnost učinkovin od serije do serije. Medexovi izdelki na osnovi matičnega mlečka vsebujejo standardizirano količino 10-HDA (10-hidroksi-2-decenojske kisline), ključne in edinstvene sestavine matičnega mlečka. Tako otrok z vsakim odmerkom prejme enako in preverjeno količino učinkovin ne glede na serijo izdelka.

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Rešitev, prilagojena različnim starostnim obdobjem

Medex je razvil dve rešitvi za različni starostni skupini otrok. Bio Gelée Royale Baby je namenjen otrokom od 1. leta starosti dalje, saj je posebej razvit in formuliran za to bolj občutljivo starostno skupino ter vsebuje otroku prilagojeno koncentracijo učinkovin, medtem ko je Gelée Royale Junior namenjen otrokom od 3. leta dalje, ko se njihove potrebe povečajo in je formulacija prilagojena starejšim predšolskim otrokom ter njihovemu aktivnejšemu življenjskemu slogu. Oba izdelka vsebujeta matični mleček in vitamin C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema, hkrati pa gre za enega redkih vitaminov, pri katerem je dobro dokumentirano, da lahko njegovo pomanjkanje oslabi imunski odziv.

icon-expand Oba izdelka vsebujeta matični mleček in vitamin C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. FOTO: Arhiv naročnika

Formulaciji sta prilagojeni različnim starostnim obdobjem in ju otroci zaradi prijetnega okusa lažje sprejmejo. Za najboljše rezultate je pomembno redno uživanje, saj se imunski sistem krepi postopoma, zato se običajno priporoča vsaj trimesečna kura matičnega mlečka. Zaradi premišljene sestave sta lahko praktična izbira v obdobjih sprememb, kot so vstop v vrtec ali šolo, menjava letnih časov in druga obdobja povečanih obremenitev.

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