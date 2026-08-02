Vročinski val: Kako zaščititi otroke pred nevarnimi temperaturami

Otroci se hitreje pregrejejo, saj imajo razmeroma več telesne mase glede na površino kože in slabše sposobnosti znojenja. Poleg tega pogosto pozabijo piti tekočino, zlasti med igro ali telesno dejavnostjo. Dojenčki in mlajši otroci imajo še nerazvit sistem za uravnavanje telesne temperature, kar povečuje tveganje za dehidracijo in toplotni udar.

Otroci naj redno pijejo vodo, zlasti pred, med in po telesni dejavnosti.

1. Poskrbite za zadostno hidracijo

Otroci naj redno pijejo vodo, zlasti pred, med in po telesni dejavnosti. Izogibajte se sladkim in kofeinskim pijačam, ki lahko povečajo dehidracijo.

2. Ustrezna oblačila

Otrokom oblecite lahka, zračna in svetla oblačila iz naravnih materialov, kot je bombaž. Svetle barve odbijajo sončne žarke in pripomorejo k uravnavanju telesne temperature.

3. Zaščita pred soncem

Otroka zaščitite s kakovostno sončno kremo z zaščitnim faktorjem (SPF) 30 ali več. Kremo nanesite večkrat na dan, zlasti po plavanju ali močnem potenju.

4. Izogibanje izpostavljenosti opoldanski vročini

V času najvišjih temperatur, med 11. in 16. uro, naj otroci ostanejo v senci ali zaprtih, ohlajenih prostorih. Na prostem naj nosijo klobuke in sončna očala.