Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Vročinski val: Kako zaščititi otroke pred nevarnimi temperaturami

B.R.
Zdrav otrok 0
02. 08. 2026 02.15

Vročinski valovi postajajo vse pogostejši in intenzivnejši zaradi podnebnih sprememb. Otroci so med najbolj ranljivimi skupinami, saj njihova telesa še niso v celoti razvita za učinkovito uravnavanje telesne temperature. Zato je ključnega pomena, da starši in skrbniki sprejmejo ustrezne ukrepe za zaščito otrok pred visokimi temperaturami.

poletje

Zakaj so otroci bolj ogroženi?

Otroci se hitreje pregrejejo, saj imajo razmeroma več telesne mase glede na površino kože in slabše sposobnosti znojenja. Poleg tega pogosto pozabijo piti tekočino, zlasti med igro ali telesno dejavnostjo. Dojenčki in mlajši otroci imajo še nerazvit sistem za uravnavanje telesne temperature, kar povečuje tveganje za dehidracijo in toplotni udar.

Ključni nasveti za zaščito otrok pred vročino

Otroci naj redno pijejo vodo, zlasti pred, med in po telesni dejavnosti.
Otroci naj redno pijejo vodo, zlasti pred, med in po telesni dejavnosti.FOTO: Shutterstock

1. Poskrbite za zadostno hidracijo
Otroci naj redno pijejo vodo, zlasti pred, med in po telesni dejavnosti. Izogibajte se sladkim in kofeinskim pijačam, ki lahko povečajo dehidracijo.

2. Ustrezna oblačila
Otrokom oblecite lahka, zračna in svetla oblačila iz naravnih materialov, kot je bombaž. Svetle barve odbijajo sončne žarke in pripomorejo k uravnavanju telesne temperature.

3. Zaščita pred soncem
Otroka zaščitite s kakovostno sončno kremo z zaščitnim faktorjem (SPF) 30 ali več. Kremo nanesite večkrat na dan, zlasti po plavanju ali močnem potenju.

4. Izogibanje izpostavljenosti opoldanski vročini
V času najvišjih temperatur, med 11. in 16. uro, naj otroci ostanejo v senci ali zaprtih, ohlajenih prostorih. Na prostem naj nosijo klobuke in sončna očala.

Tudi kratek čas v zaprtem vozilu je lahko usoden!
Tudi kratek čas v zaprtem vozilu je lahko usoden!FOTO: Shutterstock

5. Ohlajanje doma
Zaprite zavese ali spustite rolete, da zmanjšate vdor vročine. Če imate klimatsko napravo, jo nastavite na udobno temperaturo med 24 in 26 C. V nasprotnem primeru obiščite hladnejše javne prostore, kot so knjižnice ali nakupovalna središča.

6. Prepoznavanje simptomov toplotnega stresa
Simptomi, kot so visoka telesna temperatura, zaspanost, vrtoglavica, slabost in suha koža brez potenja, lahko nakazujejo toplotni udar. V tem primeru takoj poiščite zdravniško pomoč.

7. Osvežitev s hladno vodo
Kopel v mlačni vodi ali hladen obkladek pomaga zniževati telesno temperaturo. Izogibajte se ledeno mrzli vodi, saj lahko povzroči šok telesu.

8. Skrb za čustveno počutje
Vročina lahko vpliva tudi na razpoloženje otrok. Poskrbite za dovolj počitka in sprostitve ter se izogibajte naporom.

9. Nikoli ne puščajte otrok v avtomobilu
Tudi kratek čas v zaprtem vozilu je lahko usoden. Temperatura v avtu se lahko v nekaj minutah dvigne na nevarno raven.

10. Poiščite pomoč, ko je to potrebno
Če otrok kaže znake izčrpanosti ali bolezni zaradi vročine, ne odlašajte z obiskom zdravnika. Hitro ukrepanje je ključno.

Alergija na sonce pri otrocih: kako jo prepoznati, preprečiti in zdraviti
Preberi še
Alergija na sonce pri otrocih: kako jo prepoznati, preprečiti in zdraviti

Vir: savethechildren

vročina otroci toplotni udar poletje zaščita
Naslednji članek
Zdrav otrok

Zakaj današnji otroci sedijo več kot katera koli generacija prej?

Bibaleze.si Tako boste otroka zaščitili pred poletno vročino
Bibaleze.si Nasveti za preprečevanje pregrevanja pri dojenčkih in malčkih
Bibaleze.si Nosečnost in vročina: Kdaj je nevarno in kako zaščititi sebe in otroka
Bibaleze.si 5 stvari, ki jih morate narediti, če ima otrok vročino
24ur.com Domovi in vrtci v času vročine prilagajajo svoje aktivnosti
Vizita.si Najboljši način za hitro in varno ohladitev
Bibaleze.si 6 načinov, kako v hladnejših mesecih izboljšati otrokovo odpornost
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1878