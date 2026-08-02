Vročinski val: Kako zaščititi otroke pred nevarnimi temperaturami

Zakaj so otroci bolj ogroženi?
Otroci se hitreje pregrejejo, saj imajo razmeroma več telesne mase glede na površino kože in slabše sposobnosti znojenja. Poleg tega pogosto pozabijo piti tekočino, zlasti med igro ali telesno dejavnostjo. Dojenčki in mlajši otroci imajo še nerazvit sistem za uravnavanje telesne temperature, kar povečuje tveganje za dehidracijo in toplotni udar.
Ključni nasveti za zaščito otrok pred vročino
1. Poskrbite za zadostno hidracijo
Otroci naj redno pijejo vodo, zlasti pred, med in po telesni dejavnosti. Izogibajte se sladkim in kofeinskim pijačam, ki lahko povečajo dehidracijo.
2. Ustrezna oblačila
Otrokom oblecite lahka, zračna in svetla oblačila iz naravnih materialov, kot je bombaž. Svetle barve odbijajo sončne žarke in pripomorejo k uravnavanju telesne temperature.
3. Zaščita pred soncem
Otroka zaščitite s kakovostno sončno kremo z zaščitnim faktorjem (SPF) 30 ali več. Kremo nanesite večkrat na dan, zlasti po plavanju ali močnem potenju.
4. Izogibanje izpostavljenosti opoldanski vročini
V času najvišjih temperatur, med 11. in 16. uro, naj otroci ostanejo v senci ali zaprtih, ohlajenih prostorih. Na prostem naj nosijo klobuke in sončna očala.
5. Ohlajanje doma
Zaprite zavese ali spustite rolete, da zmanjšate vdor vročine. Če imate klimatsko napravo, jo nastavite na udobno temperaturo med 24 in 26 C. V nasprotnem primeru obiščite hladnejše javne prostore, kot so knjižnice ali nakupovalna središča.
6. Prepoznavanje simptomov toplotnega stresa
Simptomi, kot so visoka telesna temperatura, zaspanost, vrtoglavica, slabost in suha koža brez potenja, lahko nakazujejo toplotni udar. V tem primeru takoj poiščite zdravniško pomoč.
7. Osvežitev s hladno vodo
Kopel v mlačni vodi ali hladen obkladek pomaga zniževati telesno temperaturo. Izogibajte se ledeno mrzli vodi, saj lahko povzroči šok telesu.
8. Skrb za čustveno počutje
Vročina lahko vpliva tudi na razpoloženje otrok. Poskrbite za dovolj počitka in sprostitve ter se izogibajte naporom.
9. Nikoli ne puščajte otrok v avtomobilu
Tudi kratek čas v zaprtem vozilu je lahko usoden. Temperatura v avtu se lahko v nekaj minutah dvigne na nevarno raven.
10. Poiščite pomoč, ko je to potrebno
Če otrok kaže znake izčrpanosti ali bolezni zaradi vročine, ne odlašajte z obiskom zdravnika. Hitro ukrepanje je ključno.
Vir: savethechildren
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