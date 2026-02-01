Vročina pri otroku: 3 stvari, ki jih mora vedeti vsak starš

Čeprav so povišana telesna temperatura in viroze v otroštvu povsem običajne, starši pogosto doživljajo napetost, še posebej, ko termometer pokaže več kot 38 C. Zdravnica in mama treh otrok, znana na družbenih omrežjih, je delila tri ključna sporočila, ki bi jih moral poznati vsak starš, ko gre za vročino pri otroku. Njeni nasveti so preprosti, a temeljijo na dolgoletnih izkušnjah – predvsem pa pomagajo staršem, da ohranijo mirno glavo in se osredotočijo na tisto, kar je res pomembno.

1. Številka na termometru ni najpomembnejša

Ko otrok postane vroč, se večina staršev najprej osredotoči na številko – 38, 39 ali celo 40 stopinj. A zdravnica poudarja, da višina temperature sama po sebi ne pove, kako resno je stanje. "Nekateri otroci imajo zelo visoko temperaturo in kljub temu niso resno bolni, medtem ko se drugi že pri rahlo povišani počutijo zelo slabo," pojasnjuje zdravnica. Najpomembnejše je torej opazovati otrokovo vedenje in splošno počutje. Če se otrok kljub vročini še vedno igra, se odziva, pije tekočino in diha normalno, verjetno ne gre za resno bolezen. Če pa je zaspan, apatičen, težko diha ali ne reagira kot običajno, je treba poiskati zdravniško pomoč – ne glede na številko na termometru.

icon-expand Ko otrok dobi vročino, se večini staršev v trenutku stisne srce. Skrb, strah in vprašanja pridejo skoraj samodejno: Je to nevarno? Moram dati zdravilo? Je treba k zdravniku? FOTO: Thinkstock

2. Nikakor ne pozabite na hidracijo

Zdravnica opozarja, da vročina sama po sebi ni nevarna – je naraven obrambni mehanizem telesa, ki se bori proti okužbi. Težavo pa lahko povzroči dehidracija. "Če otrok pije dovolj tekočine in redno odvaja urin, telo deluje, kot mora. Če pa ne pije in ne lula, lahko hitro pride do zapletov." Starši naj zato ne spremljajo le temperature, temveč tudi vnos tekočine. Pri dojenčkih je to lahko materino mleko ali formula, pri starejših otrocih pa voda, čaji ali juhe. Če otrok zavrača tekočino, je to opozorilni znak. Zdravnica svetuje, da otroka ob vročini ne silimo s hrano, temveč mu pogosto ponujamo manjše količine tekočine. Telo potrebuje predvsem hidracijo in počitek, da se lahko uspešno bori proti okužbi.

3. Zaupajte svojemu instinktu

Starši pogosto dvomijo vase, ko gre za zdravje otrok. A zdravnica poudarja, da starševski instinkt ni naključen – prav starši najpogosteje prvi opazijo, da z otrokom nekaj ni v redu. "Starši najbolje poznajo svojega otroka. Če imate občutek, da nekaj ni prav – tudi če temperatura ni visoka – zaupajte temu občutku." Če otrok nenadoma postane neodziven, težko diha, ima izpuščaje, ne pije ali ne lula več kot osem ur, pokličite in pojdite k zdravniku. Pri dojenčkih, mlajših od treh mesecev, je vročina vedno razlog za pregled, saj so okužbe pri njih lahko resne.

Kaj pa vročinski krči?