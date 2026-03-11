Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Temperatura pri otroku – kdaj k zdravniku?

S.B.
Zdrav otrok 0
11. 03. 2026 04.00

Vročina pri otroku je eden najpogostejših razlogov, zaradi katerih starši poiščejo zdravniško pomoč. Čeprav lahko povišana telesna temperatura povzroči skrb, je v večini primerov normalen obrambni odziv telesa na okužbo, najpogosteje virusno. Pomembno pa je vedeti, kdaj je vročina pri otroku običajna in kdaj je potreben obisk zdravnika. Preverite.

Otrok z vročino

Kaj sploh pomeni vročina pri otroku?

Za vročino se pri otrocih običajno šteje telesna temperatura 38 C ali več.

Pri dojenčkih, mlajših od 3 mesecev, se kot vročina šteje že 38 C ali več, ker lahko tudi relativno nizka temperatura pomeni resnejšo okužbo. Vročina sama po sebi ni bolezen – je znak, da imunski sistem aktivno deluje in se bori proti okužbi.

Zniževanje temperature s krompirjem v nogavicah? Zdravnik ogorčen
Preberi še
Zniževanje temperature s krompirjem v nogavicah? Zdravnik ogorčen

Najpogostejši vzroki za vročino pri otrocih so:

- virusne okužbe (prehlad, gripa),

- vnetje ušes ali grla,

- okužbe dihal,

- okužbe sečil,

- redkeje bakterijske okužbe.

Pri dojenčkih do treh mesecev ukrepajte hitro: temperatura pod 35,5 ali nad 37,5 stopinje Celzija lahko kaže na resno okužbo, zato je treba takoj k pediatru.
Pri dojenčkih do treh mesecev ukrepajte hitro: temperatura pod 35,5 ali nad 37,5 stopinje Celzija lahko kaže na resno okužbo, zato je treba takoj k pediatru.FOTO: Profimedia

Kdaj je vročina pri otroku lahko normalna?

V številnih primerih otrok z vročino ne potrebuje takojšnjega pregleda pri zdravniku, če:

- otrok pije dovolj tekočine

- se odziva na okolico

- ima normalen stik s starši

- vročina traja kratek čas (1–2 dni).

Strokovnjaki poudarjajo, da je otrokovo splošno počutje pogosto pomembnejše od same številke na termometru.

Strokovnjaki poudarjajo, da je otrokovo splošno počutje pogosto pomembnejše od same številke na termometru.
Strokovnjaki poudarjajo, da je otrokovo splošno počutje pogosto pomembnejše od same številke na termometru.FOTO: Adobe Stock

Če otrok kljub vročini še vedno:

- se igra

- pije

- komunicira 

gre najpogosteje za blažjo okužbo.

Kdaj morate z otrokom takoj k zdravniku?

V določenih primerih je potrebna takojšnja medicinska pomoč.

1. Dojenček mlajši od 3 mesecev

Če ima dojenček temperaturo 38 C ali več, je potreben takojšen pregled pri zdravniku.

Razlog je, da pri novorojenčkih okužbe lahko potekajo hitreje in so težje prepoznavne.

2. Zelo visoka temperatura

Zdravniški pregled je potreben, če ima otrok:

- 40 C ali več

- ali temperatura ne pade po zdravilih za znižanje vročine.

Zelo visoka vročina lahko kaže na resnejšo okužbo.

3. Vročina traja več dni

Starši naj se posvetujejo z zdravnikom, če:

- vročina pri dojenčku traja več kot 24 ur,

- pri starejšem otroku več kot 3 dni.

Dolgotrajna vročina lahko pomeni, da telo ne uspe samo premagati okužbe.

Pogostokrat je vročina eden izmed simptomov za vnetje ušesa.
Pogostokrat je vročina eden izmed simptomov za vnetje ušesa.FOTO: Adobe Stock

4. Otrok ima zaskrbljujoče simptome

Takoj poiščite zdravniško pomoč, če ima otrok poleg vročine še:

- težko dihanje

- hud glavobol ali otrdel vrat

- izpuščaj na koži

- bruhanje ali hudo drisko

- krče (febrilne krče)

- zelo močno zaspanost ali neodzivnost

- ne pije tekočine ali skoraj ne urinira.

Ti simptomi lahko kažejo na resnejše zdravstveno stanje.

Kako lahko starši pomagajo otroku doma?

Če otrok nima nevarnih simptomov, lahko starši vročino pogosto obvladajo doma.

Priporočila pediatrov vključujejo:

- dovolj tekočine, da preprečimo dehidracijo,

- lahka oblačila in zračen prostor,

- počitek.

- po potrebi zdravila za zniževanje vročine (po navodilih zdravnika).

Pomembno je tudi redno spremljanje otrokovega počutja in temperature.

Zakaj otroci v vročini manj jedo? Preverite, kaj svetujejo strokovnjaki
Preberi še
Zakaj otroci v vročini manj jedo? Preverite, kaj svetujejo strokovnjaki

Ali je visoka vročina nevarna?

Veliko staršev se boji, da lahko visoka temperatura povzroči poškodbe možganov. Strokovnjaki poudarjajo, da vročina sama po sebi običajno ne povzroči možganskih poškodb, febrilni krči pa so relativno redki. V večini primerov vročina pomeni le, da se telo bori proti okužbi.

Viri: American Academy of Pediatrics (AAP), Cleveland Clinic, Children's Hospital of Philadelphia, Cincinnati Children's Hospital

vročina pri otroku kdaj k zdravniku febrilni krči zniževanje temperature otroško zdravje kdaj z otrokom k zdravniku temperatura pri dojenčku
Prejšnji članek
Intervju

Jan Zore iz Kmetije: "Najtežje bo brez sina"

Naslednji članek
Prehrana

Zdrav in hiter zajtrk za otroke, ki ga priporočajo pediatri

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1558