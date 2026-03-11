Temperatura pri otroku – kdaj k zdravniku?

Kaj sploh pomeni vročina pri otroku?

Za vročino se pri otrocih običajno šteje telesna temperatura 38 C ali več. Pri dojenčkih, mlajših od 3 mesecev, se kot vročina šteje že 38 C ali več, ker lahko tudi relativno nizka temperatura pomeni resnejšo okužbo. Vročina sama po sebi ni bolezen – je znak, da imunski sistem aktivno deluje in se bori proti okužbi.

Najpogostejši vzroki za vročino pri otrocih so:

- virusne okužbe (prehlad, gripa), - vnetje ušes ali grla, - okužbe dihal, - okužbe sečil, - redkeje bakterijske okužbe.

icon-expand Pri dojenčkih do treh mesecev ukrepajte hitro: temperatura pod 35,5 ali nad 37,5 stopinje Celzija lahko kaže na resno okužbo, zato je treba takoj k pediatru. FOTO: Profimedia

Kdaj je vročina pri otroku lahko normalna?

V številnih primerih otrok z vročino ne potrebuje takojšnjega pregleda pri zdravniku, če: - otrok pije dovolj tekočine - se odziva na okolico - ima normalen stik s starši - vročina traja kratek čas (1–2 dni). Strokovnjaki poudarjajo, da je otrokovo splošno počutje pogosto pomembnejše od same številke na termometru.

icon-expand Strokovnjaki poudarjajo, da je otrokovo splošno počutje pogosto pomembnejše od same številke na termometru. FOTO: Adobe Stock

Če otrok kljub vročini še vedno: - se igra - pije - komunicira gre najpogosteje za blažjo okužbo.

Kdaj morate z otrokom takoj k zdravniku?

V določenih primerih je potrebna takojšnja medicinska pomoč. 1. Dojenček mlajši od 3 mesecev Če ima dojenček temperaturo 38 C ali več, je potreben takojšen pregled pri zdravniku. Razlog je, da pri novorojenčkih okužbe lahko potekajo hitreje in so težje prepoznavne. 2. Zelo visoka temperatura Zdravniški pregled je potreben, če ima otrok: - 40 C ali več - ali temperatura ne pade po zdravilih za znižanje vročine. Zelo visoka vročina lahko kaže na resnejšo okužbo. 3. Vročina traja več dni Starši naj se posvetujejo z zdravnikom, če: - vročina pri dojenčku traja več kot 24 ur, - pri starejšem otroku več kot 3 dni. Dolgotrajna vročina lahko pomeni, da telo ne uspe samo premagati okužbe.

icon-expand Pogostokrat je vročina eden izmed simptomov za vnetje ušesa. FOTO: Adobe Stock

4. Otrok ima zaskrbljujoče simptome Takoj poiščite zdravniško pomoč, če ima otrok poleg vročine še: - težko dihanje - hud glavobol ali otrdel vrat - izpuščaj na koži - bruhanje ali hudo drisko - krče (febrilne krče) - zelo močno zaspanost ali neodzivnost - ne pije tekočine ali skoraj ne urinira. Ti simptomi lahko kažejo na resnejše zdravstveno stanje.

Kako lahko starši pomagajo otroku doma?

Če otrok nima nevarnih simptomov, lahko starši vročino pogosto obvladajo doma. Priporočila pediatrov vključujejo : - dovolj tekočine, da preprečimo dehidracijo, - lahka oblačila in zračen prostor, - počitek. - po potrebi zdravila za zniževanje vročine (po navodilih zdravnika). Pomembno je tudi redno spremljanje otrokovega počutja in temperature.

Ali je visoka vročina nevarna?

Veliko staršev se boji, da lahko visoka temperatura povzroči poškodbe možganov. Strokovnjaki poudarjajo, da vročina sama po sebi običajno ne povzroči možganskih poškodb, febrilni krči pa so relativno redki. V večini primerov vročina pomeni le, da se telo bori proti okužbi.