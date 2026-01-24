Zakaj dober spanec pomeni boljši uspeh v šoli

1. Pomen spanja za uspeh v šoli

a) Kognitivne sposobnosti in spomin Spanec ima ključno vlogo pri konsolidaciji spomina – to je proces, pri katerem se informacije, pridobljene čez dan, prenesejo v dolgoročni spomin. Otroci, ki redno in dovolj dolgo spijo, lažje razumejo snov, hitreje pomnijo in so bolj zbrani med poukom. b) Znanje in ocene Raziskava iz Kanade je pokazala, da lahko že 18 minut več spanja na noč pozitivno vpliva na otrokove šolske ocene, zlasti pri matematiki in jeziku. Otroci, ki spijo dovolj, lažje sledijo pouku, sodelujejo in imajo boljšo akademsko uspešnost. c) Čustvena stabilnost in vedenje Ustrezno naspan otrok je manj razdražljiv, bolj čustveno uravnotežen in lažje sodeluje z vrstniki ter učitelji. Spanec vpliva tudi na otrokovo sposobnost soočanja s stresom, reševanje konfliktov in samonadzor. Redna rutina pred spanjem izboljšuje vedenje ter krepi otrokovo notranjo stabilnost. d) Duševno zdravje Kronično pomanjkanje spanja povezujejo z večjo verjetnostjo za razvoj anksioznosti, depresije in splošno slabšega psihičnega počutja. Pomembno je, da otrok razvije zdrave spalne navade že zgodaj, saj te dolgoročno varujejo njegovo duševno zdravje in dobrobit.

2. Zakaj je rutina pred spanjem tako pomembna?

a) Boljša kakovost in količina spanja Študija, ki je zajela več kot 10.000 otrok, je pokazala, da redna rutina pred spanjem prispeva k hitrejšemu uspavanju, daljšemu trajanju spanja in manjšemu številu prebujanj ponoči. Bolj kot je rutina dosledna, boljši so učinki – tako po trajanju kot po kakovosti spanca. b) Širši razvojni učinki Večerna rutina, ki vključuje branje, umirjeno pogovarjanje ali druge sproščujoče dejavnosti, pozitivno vpliva tudi na jezikovni razvoj, branje, čustveno stabilnost in povezanost med otrokom in starši. Rutina torej ne vpliva le na spanec, temveč tudi na splošen razvoj otroka. c) Priprava telesa in možganov na spanje Možgani otrok se lažje umirijo, če sledijo ustaljenemu vzorcu pred spanjem. Rutina vpliva na prefrontalni korteks – del možganov, ki uravnava pozornost, nadzor vedenja in impulzivnost. Če rutina ni vzpostavljena, se otroški možgani težje pripravijo na počitek, kar slabša spanec in vedenje naslednji dan.

3. Praktična priporočila za učinkovito spalno rutino

Vzpostavite stalen urnik spanja Otroci naj hodijo spat in vstajajo vsak dan ob približno enaki uri – tudi med vikendi. Tako se vzpostavi stabilen cirkadiani ritem, ki izboljšuje zbranost in razpoloženje. Vključite sproščujoče dejavnosti pred spanjem Branje, topla kopel ali miren pogovor umirijo telo in misli. Otroci se tako lažje in hitreje zazibljejo v spanec. Omejite uporabo elektronskih naprav Ekrani pred spanjem zmanjšujejo izločanje melatonina – hormona, ki spodbuja spanje. Naprave naj bodo izključene vsaj eno uro pred spanjem in naj ne bodo prisotne v spalnici. Uredite prijetno in mirno spalno okolje Spalnica naj bo temna, tiha in rahlo hladna (18–21 C). Posteljnina naj bo udobna, prostor pa urejen in brez motečih elementov. Spanec ni le čas za počitek – je temeljni pogoj za optimalno delovanje možganov, čustveno ravnovesje in dobro počutje otroka. Učinkovita rutina pred spanjem je preprost, a izjemno močan način za podporo otrokovega razvoja in šolskega uspeha. Starši imajo tu pomembno vlogo: z vzorom in doslednostjo lahko otroku pomagajo razviti zdrave navade, ki bodo koristile vse življenje.