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Vse, kar morate vedeti o nakupu sončnih očal za otroke

S.B.
Zdrav otrok 0
27. 06. 2026 04.00

Poskrbite za primerno zaščito otrokovih oči pred nevarnimi UV sončnimi žarki ter izberite prava očala. Kako, preverite v spodnjem vodiču.

Otrok potrebuje sončna očala zaradi škodljivega vpliva sončnih UV-žarkov.

Vsak starš si želi zagotoviti otroku zaščito pred škodljivimi sončnimi UV-žarki. Eden izmed načinov je tudi nakup sončnih očal, ki bo zaščitil občutljive otroške oči pred nevarnostjo in morebitnimi poškodbami. Toda v poplavi razpoložljivih možnosti je skoraj nemogoče vedeti, katera sončna očala so primerna zanje. V tem kratkem vodiču bomo predstavili vse, kar morate vedeti o nakupu sončnih očal za otroke. 

Zakaj so sončna očala pomembna tudi za otroke?

Sončna očala so zelo pomembna tudi za otroke, saj so njihove oči bolj dovzetne za poškodbe, ki jih povzročajo UV-žarki, kot pri odraslih. Otroške oči se namreč še razvijajo in leče v njihovih očeh so svetlejše, kar omogoča, da več UV žarkov prodre in doseže mrežnico. To lahko poveča tveganje za poškodbe oči in povzroči celo dolgoročne težave z vidom. Sončna očala lahko zaščitijo oči vašega otroka pred temi škodljivimi žarki in zmanjšajo tveganje za poškodbe oči.

Z uporabo sončnih očal lahko preprečimo poškodbe oči.
Z uporabo sončnih očal lahko preprečimo poškodbe oči.FOTO: Shutterstock

Kako izbrati pravo velikost sončnih očal?

Ko gre za nakup sončnih očal za otroke, je pomembno, da izberete pravo velikost in da se očala prilegajo otrokovemu obrazu. Prevelika ali premajhna sončna očala so lahko neudobna in zato morda niti ne nudijo ustrezne zaščite pred UV-žarki. 

Poiščite sončna očala, ki se tesno, a udobno prilegajo otrokovemu obrazu, pri čemer leče v celoti pokrivajo njegove oči. Nastavljivi trakovi ali nosne blazinice lahko prav tako pomagajo zagotoviti pravilno prileganje. 

Pri izbiri sončnih očal ne pozabite upoštevati starosti in velikosti otroka. Nekatere blagovne znamke ponujajo posebne velikosti za različne starostne skupine, zato za natančnejša navodila pri izbiri velikosti preverite oznako ali spletno mesto znamke očal. 

Razumevanje UV-zaščite in poznavanje različnih leč

Ko gre za zaščito otrokovih oči pred škodljivimi UV žarki, je dobro vedeti, da niso vsa sončna očala enaka. Da bi otroku nudili primerno zaščito, je pomembno, da poiščete očala, ki nudijo 100-odstotno UV zaščito, kar pomeni, da blokirajo UVA in UVB žarke. 

Poleg tega je dobro upoštevati vrsto leč v sončnih očalih. Polarizirane leče lahko zmanjšajo bleščanje in izboljšajo vidljivost, medtem ko lahko zrcalne leče odbijejo več svetlobe in zmanjšajo količino svetlobe, ki vstopi v oči. Vendar ne pozabite, da te vrste leč morda niso primerne za vse dejavnosti ali okolja. Zato je vedno najbolje, da se pred nakupom posvetujete tudi z očesnim zdravnikom ali optikom.

Med priljubljenimi modeli so prav gotovo sončna očala aviatorji.
Med priljubljenimi modeli so prav gotovo sončna očala aviatorji.FOTO: Shutterstock

Pestra stilska izbira za različne starosti otrok

Ko gre za nakup sončnih očal za otroke, je pomembno upoštevati njihovo starost in dejavnosti, ki jih bodo počeli, ko jih bodo nosili. Za mlajše otroke razmislite o sončnih očalih s paščkom, da bodo varno pritrjena. Za starejše otroke lahko izbirate med številnimi slogi, vključno z aviatorji ter bolj elegantnimi ali pa športnimi modeli očal.

Če se bo vaš otrok ukvarjal z vodnimi športi ali drugimi aktivnostmi na prostem, poiščite sončna očala, ki se tesno prilegajo in s stekli, ki se ne razbijejo. In ne pozabite svojemu otroku dovoliti, da se odloči za stil, ki mu je ljubši – bolj verjetno bo rad nosil sončna očala, če mu bo všeč, kako so videti!

Nasveti za vzdrževanje in nego otroških sončnih očal

Ko najdete popoln par sončnih očal za svojega otroka, je pomembno, da jih primerno vzdržujete, da bodo čim dlje trajala. Tukaj je nekaj nasvetov za vzdrževanje in nego otroških sončnih očal:

1. Ko jih ne uporabljate, jih shranite v zaščitni etui, da preprečite praske in poškodbe.

2. Redno čistite leče s krpo iz mikrovlaken ali raztopino za čiščenje leč, da odstranite umazanijo in madeže.

3. Ne puščajte jih dlje časa v vročih avtomobilih ali na neposredni sončni svetlobi, saj lahko poškodujete leče in okvirje.

4. Naučite svojega otroka, naj s sončnimi očali ravna previdno in jih ne upogiba ali zvija.

5. Razmislite o nakupu drugega para sončnih očal kot rezerve, če se prvi par izgubi ali poškoduje.

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