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Otrok ponoči škrta z zobmi: je to razlog za skrb?

S.B.
Zdrav otrok 0
20. 10. 2026 03.30

Zvok škrtanja z zobmi med spanjem lahko starše precej prestraši. Toda pri malčkih je ta navada razmeroma pogosta in pogosto mine sama od sebe. Kljub temu je dobro vedeti, zakaj se pojavlja, ali lahko poškoduje zobe in kdaj je čas za obisk zobozdravnika.

zobje
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Če ste že kdaj sredi noči zaslišali nenavaden zvok iz otrokove postelje, ki spominja na drgnjenje zob, ste se morda vprašali, ali je z njegovim zobovjem vse v redu. Malčki namreč včasih med spanjem močno stiskajo čeljust in drgnejo zgornje zobe ob spodnje. Temu pojavu pravimo škrtanje z zobmi oziroma bruksizem.

Škrtanje se pojavlja tudi pri odraslih, vendar je pogosto tudi pri majhnih otrocih, zlasti v obdobju, ko se njihovo zobovje še razvija. V številnih primerih je prehodno, vseeno pa je pomembno spremljati, kako pogosto se pojavlja in ali vpliva na otrokove zobe ali počutje.

Zakaj malčki škrtajo z zobmi?

Natančnega vzroka za škrtanje z zobmi pri otrocih pogosto ni mogoče določiti. Pojav je lahko povezan z razvojem zobovja, dogajanjem med spanjem, vznemirjenostjo ali drugimi dejavniki.

Malčki namreč včasih med spanjem močno stiskajo čeljust in drgnejo zgornje zobe ob spodnje.
Malčki namreč včasih med spanjem močno stiskajo čeljust in drgnejo zgornje zobe ob spodnje. FOTO: Adobe Stock

Ali lahko škrtanje poškoduje otrokove zobe?

Občasno škrtanje običajno ni razlog za preplah. Če pa je pogosto ali zelo izrazito, lahko povzroči obrabo zobne sklenine, občutljivost zob ali poškodbe zobnih površin.

Nekateri otroci lahko občutijo tudi bolečine v čeljusti, obrazu ali ob ušesih. Če opazite obrabljene ali odkrušene zobe, je priporočljiv pregled pri otroškem zobozdravniku.

Kaj lahko starši naredijo?

Vzpostavite umirjeno večerno rutino. Pravljica, mirna igra in dovolj časa za sprostitev lahko otroku pomagajo pri umirjanju pred spanjem.

Opazujte otrokovo počutje. Če je bolj vznemirjen ali se sooča s spremembami, mu ponudite bližino in podporo.

Bodite pozorni na zobe. Opazujte morebitno obrabo, odkruške, občutljivost ali bolečine.

Ob vztrajnem škrtanju poiščite nasvet. Zobozdravnik lahko preveri stanje zob in presodi, ali je potrebno ukrepanje.

Ob vztrajnem škrtanju poiščite nasvet. Zobozdravnik lahko preveri stanje zob in presodi, ali je potrebno ukrepanje.
Ob vztrajnem škrtanju poiščite nasvet. Zobozdravnik lahko preveri stanje zob in presodi, ali je potrebno ukrepanje.FOTO: Adobe Stock

Kdaj je treba obiskati zobozdravnika ali pediatra?

Posvet je priporočljiv, če otrok pogosto ali zelo glasno škrtá z zobmi, zlasti če se pojavijo bolečine v čeljusti, obraba zob, glavoboli, nemiren spanec ali izrazita utrujenost čez dan.

Če otrok poleg tega glasno smrči, diha skozi usta ali ima med spanjem premore v dihanju, se posvetujte tudi s pediatrom.

Bo otrok škrtanje z zobmi prerasel?

Pri številnih otrocih škrtanje sčasoma izzveni samo od sebe. Vendar to ne velja za vse, zato je pomembno spremljati morebitne spremembe na zobeh in otrokovo počutje.

Občasno škrtanje samo po sebi še ne pomeni, da je z otrokom kaj narobe. Najboljši pristop je mirno opazovanje, dobra večerna rutina in pravočasen posvet s strokovnjakom, kadar se pojavijo opozorilni znaki.

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