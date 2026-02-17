Rdeče in modre pege pri dojenčku: kdaj skrbeti?

Pogosto gre sicer za hemangiome ali druga kožna znamenja, ki so pri dojenčkih zelo pogosta in v večini primerov niso nevarna, a treba je poznati razliko med njimi, kako se obnašajo in kdaj je smiselno poiskati zdravniško pomoč.

Kaj so rdeče in modre pege na koži dojenčka?

Neposredno po rojstvu ali v prvih tednih življenja se lahko na koži dojenčka pojavijo različne vrste znamenj. Razlikujejo se po barvi (rdeča, modra, temnejša), obliki in globini v koži. Med najpogostejšimi so:

Hemangiomi

Hemangiomi so benigne tvorbe iz krvnih žil, ki nastanejo, ko se krvne žile zgoščeno zbirajo na enem mestu. To je najpogostejša vrsta vaskularnih znamenj pri dojenčkih, saj se lahko pojavi pri približno 4–5 % novorojenčkov. Običajno se pojavijo na površini kože kot rdeče ali modrikaste izbokline ali lise. Najpogosteje se razvijejo v prvih tednih življenja in sprva hitro rastejo, nato pa se počasi zmanjšujejo. Pogosto so vidni na obrazu, vratu, hrbtu ali prsih.

icon-expand Hemangiomi so benigne tvorbe iz krvnih žil, ki nastanejo, ko se krvne žile zgoščeno zbirajo na enem mestu. FOTO: Adobe Stock

Druga kožna znamenja

Poleg hemangiomov se pri dojenčkih pogosto pojavijo še druge vrste znamenj: Mongolske pege – modrikaste lise, ki se običajno pojavljajo na spodnjem delu hrbta ali zadnjici in izginejo v prvih letih življenja. Pigmentne pege (nevusi ali "mladeži") – rjave ali črne pege, prisotne že ob rojstvu in se razvijajo z rastjo otroka. Nevus simplex (znan tudi kot štorkljino znamenje ali štorkljin ugriz) – nežne rdečkaste lise, pogosto na glavi ali med obrvmi, ki običajno sčasoma izginejo.

Kdaj so hemangiomi in podobna znamenja običajno nenevarni?

Večina hemangiomov oziroma rdečih ali modrikastih kožnih znamenj ni nevarna in ne vpliva na zdravje dojenčka. Hemangiomi se pri večini otrok pojavijo v prvem mesecu življenja in sprva hitro rastejo, nato pa se po približno enem letu začnejo naravno zmanjševati. Večina popolnoma izgine do približno 10. leta starosti. Podobno večina drugih kožnih znamenj, kot so mongolske pege ali Salmon patches, sama izgine ali postane manj opazna, ko otrok odrašča.

Kdaj je potrebna dodatna skrb ali pregled?

Čeprav večine znamenj ni treba zdraviti, obstajajo primeri, ko je priporočljivo poiskati zdravniško pomoč: - Če hemangiom krvavi, razpoči ali povzroča bolečino. - Če se nahaja na mestu, kjer ovira normalno funkcijo telesa, denimo okoli oči (vid), nosu ali ust (dihanje ali hranjenje). - Če znamenje hitro raste do nenavadno velike velikosti ali postane boleče. - Če so hemangiomi del širšega sindroma (npr. sindrom PHACE), ki vključuje več hemangiomov in druge spremembe. V teh primerih zdravnik lahko priporoči spremljanje, uporabo zdravil (npr. propranolol ali timolol) ali po potrebi poseg, kot je lasersko zdravljenje ali operacija.

Ali lahko znamenja povzročijo dolgoročne težave?

V večini primerov ne povzročajo trajnih zdravstvenih težav. Večina hemangiomov in drugih kožnih znamenj se sčasoma skrči, izgine ali postane manj opazna. Kljub temu je priporočljivo, da starši obiskujejo redne pediatrične preglede, da zdravnik spremlja razvoj znamenj in presodi, ali je potreben poseben dermatološki ali drugi specialistični pregled.

Kako se starši lahko pomirijo in kaj lahko pričakujejo?

Veliko rdečih ali modrih lis je popolnoma normalnih in benignih. Hemangiomi se pogosto povečajo v prvih mesecih, nato začnejo izginjati sami. Če imate vprašanja ali skrbi glede oblike, velikosti ali sprememb, se vedno posvetujte s pediatrom ali dermatologom. Rdeče in modre "pege" ali izbokline na koži dojenčka, kot so hemangiomi, so pogoste in običajno niso nevarne. Večina jih sčasoma izgine ali postane manj opazna, brez posega. Pomembno je le spremljanje njihovega razvoja in po potrebi posvet z zdravnikom, še posebej, če hemangiom povzroča bolečino, ovira funkcijo telesa ali hitro raste.