Prehlad za prehladom: ali otrok res nima dovolj odpornosti?

Otroci so lahko prehlajeni tudi osem do desetkrat na leto

Starši, ki imajo majhnega otroka v vrtcu, pogosto dobijo občutek, da se bolezni nikoli ne končajo. Ko mine ena okužba, se pojavi nova. Pri tem pa je pomembno vedeti, da so prehladi v otroštvu pogosti in sami po sebi še ne pomenijo, da ima otrok oslabljen imunski sistem. Ameriška akademija za pediatrijo (AAP) navaja, da imajo otroci v prvih dveh letih približno 8–10 prehladov na leto. V kolektivnem varstvu so okužbe pogostejše zaradi tesnih stikov med otroki. Pogostost se s starostjo običajno zmanjšuje. To pomeni, da je lahko otrok, ki je pogosto prehlajen, povsem zdrav. Pri presoji pa niso pomembni samo število okužb, temveč tudi njihova resnost, trajanje in otrokovo splošno zdravstveno stanje.

icon-expand Če ima otrok vročino, naj ostane doma. FOTO: Adobe Stock

Zakaj so otroci tako pogosto bolni?

1. Imunski sistem se srečuje z novimi povzročitelji Prehlad lahko povzročijo različni virusi. Otrok se v zgodnjih letih srečuje s številnimi povzročitelji, s katerimi se njegovo telo še ni srečalo. V vrtcu so otroci v tesnem stiku, si delijo igrače in se pogosto dotikajo obraza, nosu ter ust. To olajša širjenje virusov. Pomembno je tudi, da prehlad ni ena sama bolezen, ki bi jo otrok prebolel in nato postal odporen proti vsem prihodnjim prehladom. Različni virusi lahko povzročijo podobne simptome, zato se lahko okužbe ponavljajo. 2. Ena okužba se lahko nadaljuje v drugo Včasih se zdi, da je otrok bolan ves mesec, čeprav gre za zaporedne okužbe. Simptomi ene bolezni lahko vztrajajo, preden se začne nova okužba, zato starši težko ocenijo, ali je otrok vmes sploh popolnoma ozdravel. Kašelj lahko po okužbi traja dlje kot drugi simptomi. Pri ocenjevanju je zato pomembno spremljati, ali se otrokovo stanje izboljšuje, ali se pojavljajo novi simptomi in kako se počuti med boleznijo. 3. Vrtec pomeni več izpostavljenosti okužbam Otroci v skupinskem varstvu imajo več priložnosti za stik z virusi kot otroci, ki so večinoma doma. AAP opozarja, da so okužbe v prvih letih kolektivnega varstva pogostejše, nato pa se njihova pogostost običajno zmanjšuje. Pogosti prehladi zato niso nujno znak, da je z otrokovim imunskim sistemom kaj narobe. Pomemben je celoten vzorec bolezni.

Kako prepoznati, da otrok morda potrebuje dodatno zdravniško obravnavo?

Pogosti prehladi sami po sebi običajno niso dovolj za sklepanje o imunski pomanjkljivosti. Več pozornosti pa zahtevajo okužbe, ki so nenavadno hude, trajajo dlje, se težko zdravijo ali jih spremljajo drugi znaki. Mednarodne strokovne smernice pri oceni morebitnih motenj imunskega sistema upoštevajo predvsem vrsto okužb, njihovo resnost, ponavljanje in otrokovo splošno zdravstveno stanje. Ponavljajoče se okužbe so lahko posledica različnih dejavnikov, ne le težav z odpornostjo.

S pediatrom se je smiselno pogovoriti, če otrok:

- pogosto preboleva nenavadno hude okužbe; - ima ponavljajoče se pljučnice ali druge resne okužbe; - se po boleznih zelo težko ali nenavadno dolgo okreva; - ima težave z rastjo ali pridobivanjem telesne teže; - potrebuje ponavljajoče se bolnišnično zdravljenje ali ima druge zaskrbljujoče simptome. Pomembno: Na podlagi enega samega znaka ni mogoče postaviti diagnoze. Pediater oceni otrokovo zdravstveno zgodovino, potek okužb in po potrebi predlaga dodatne preiskave.

icon-expand Pogosti prehladi sami po sebi običajno niso dovolj za sklepanje o imunski pomanjkljivosti. FOTO: Adobe Stock

Kaj lahko starši naredijo za podporo otrokovemu zdravju?

Noben ukrep ne more zagotoviti, da otrok ne bo zbolel. Starši pa lahko poskrbijo za navade, ki podpirajo splošno zdravje in zmanjšujejo tveganje za širjenje nekaterih okužb. Pester jedilnik namesto iskanja čudežnega živila Otrok potrebuje raznoliko prehrano, ki mu zagotavlja energijo, beljakovine, vitamine in minerale. Pomembno je, da prehrano prilagodimo njegovi starosti in individualnim potrebam. Sadje in zelenjava, stročnice, polnovredna žita ter druga hranljiva živila so del uravnotežene prehrane. Vendar pa nobeno posamezno živilo ne more zagotoviti, da otrok ne bo prehlajen. Pri prehranskih dopolnilih je pomembno, da se starši o njihovi uporabi posvetujejo z zdravstvenim strokovnjakom, zlasti pri majhnih otrocih. Spanje in počitek Dovolj spanja je pomembno za otrokovo rast, razvoj in splošno dobro počutje. Ko je otrok bolan, potrebuje tudi možnost počitka in okrevanja. Starši naj bodo pozorni na otrokove potrebe glede na starost. Če otrok redno slabo spi ali je izrazito utrujen, je smiselno razmisliti o vzrokih in se po potrebi posvetovati s pediatrom. Umivanje rok in prezračevanje prostorov Higiena rok, redno čiščenje pogosto dotikanih površin in ustrezno prezračevanje lahko pomagajo zmanjšati širjenje okužb v kolektivih.Strokovnjaki ta dejanja uvrščajo med pomembne ukrepe za preprečevanje nalezljivih bolezni v vrtcih in drugih oblikah varstva otrok.

Otroke lahko postopoma naučimo:

- da si roke umijejo z milom in vodo; - da pri kašljanju in kihanju uporabljajo robček ali komolec; - da se čim manj dotikajo oči, nosu in ust z neumitimi rokami; - da povedo odraslemu, ko se ne počutijo dobro.

Cepljenje po priporočilih

Cepljenje je pomemben način preprečevanja številnih nalezljivih bolezni. Starši naj upoštevajo veljavni nacionalni program cepljenja in se o morebitnih vprašanjih pogovorijo z otrokovim pediatrom.

icon-expand Otrok, ki ima vročino in simptome okužbe dihal, naj ostane doma ter počiva. FOTO: Shutterstock

Ali prehranska dopolnila res preprečijo prehlade?

Na trgu je veliko izdelkov, ki obljubljajo "močnejšo odpornost" pri otrocih. Vendar pogosti prehladi niso samodejni dokaz pomanjkanja vitaminov ali mineralov. Pred uporabo prehranskih dopolnil je treba upoštevati otrokovo starost, prehrano, morebitna zdravstvena stanja in priporočila strokovnjakov. Neprimerna uporaba lahko povzroči tudi prevelik vnos posameznih hranil. Starši naj se zato ne odločajo za dodajanje večjega števila pripravkov zgolj zato, ker otrok pogosto zboli. Najprej je smiselno oceniti otrokovo zdravje in ugotoviti, ali obstaja konkreten razlog za dodatek.

Kdaj mora otrok ostati doma?

Otrok, ki ima vročino in simptome okužbe dihal, naj ostane doma ter počiva . Pri tem je treba upoštevati otrokovo zmožnost sodelovanja pri dejavnostih, splošno počutje in pravila posameznega kolektiva. Pri odločitvi ni pomembno samo to, ali otrok kašlja ali smrka, temveč tudi, ali se počuti dovolj dobro za običajne dejavnosti in ali potrebuje več nege, kot mu jo lahko zagotovi vrtec. Če ima otrok težave z dihanjem, je izrazito neodziven, se njegovo stanje hitro slabša ali se pojavijo drugi resni simptomi, je potrebna pravočasna zdravstvena ocena.

Pogosti prehladi še ne pomenijo šibke odpornosti