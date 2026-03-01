Pomladne alergije pri otrocih: kako prepoznati prve znake in kdaj obiskati pediatra

Pomlad je za mnoge otroke najlepši del leta, a hkrati obdobje, ko se pojavijo prve alergijske reakcije. Kot piše Parents, se v tem času poveča količina cvetnega prahu, kar lahko sproži simptome pri otrocih, ki so občutljivi na sezonske alergene. Ker so znaki pogosto podobni prehladu, starši včasih težko prepoznajo, kdaj gre za alergijo in kdaj za virusno okužbo.

Zakaj so otroci spomladi bolj občutljivi?

Povečana izpostavljenost cvetnemu prahu

Z višanjem temperatur se sprošča več cvetnega prahu, ki ga veter raznaša po zraku. Verywell Family navaja, da so otroci zaradi manj razvitega imunskega sistema pogosto bolj občutljivi na sezonske alergene. Igra na prostem, sprehodi in stik z naravo povečajo možnost, da pridejo v stik s cvetnim prahom.

icon-expand Alergija otroci FOTO: AdobeStock

Dedna nagnjenost

Healthline Parenting poroča, da imajo otroci, katerih starši trpijo za alergijami, večjo verjetnost, da bodo razvili podobne težave. Alergije se lahko pojavijo že v zgodnjem otroštvu, najpogosteje pa med 3. in 10. letom.

Najpogostejši znaki pomladnih alergij pri otrocih

Simptomi, ki jih starši pogosto spregledajo

Znaki alergije so lahko blagi ali izraziti, pogosto pa se pojavijo nenadoma. Med najpogostejše sodijo: - kihanje, - srbeče ali solzne oči, - zamašen nos, - voden izcedek iz nosu, - kašelj, - srbeča koža, - utrujenost. Today Parents navaja, da se alergijski simptomi običajno poslabšajo na prostem in izboljšajo v zaprtih prostorih, kar je pomembna razlika v primerjavi s prehladom.

icon-expand Alergija otroci FOTO: AdobeStock

Razlika med alergijo in prehladom

Prehlad traja nekaj dni in pogosto vključuje vročino, medtem ko alergije trajajo dlje časa in se ponavljajo. Healthline Parenting poudarja, da alergije ne povzročajo povišane telesne temperature, kar je eden ključnih znakov za razlikovanje.

Kdaj je čas za obisk pediatra?

Dolgotrajni ali intenzivni simptomi

Če simptomi trajajo več kot dva tedna ali se stopnjujejo, je priporočljivo, da otroka pregleda pediater. Verywell Family navaja, da lahko neustrezno zdravljene alergije vodijo v vnetje sinusov ali poslabšanje astme.

icon-expand Alergija otroci FOTO: AdobeStock

Težave z dihanjem

Če otrok težko diha, se hitro utrudi ali slišno piskajoče diha, je potreben takojšen pregled. Parents poroča, da so to lahko znaki alergijske astme, ki zahteva strokovno obravnavo.

Kako lahko starši pomagajo otroku spomladi?

Starši lahko veliko naredijo sami, da zmanjšajo izpostavljenost alergenom. Med najpogostejše ukrepe sodijo: - umivanje rok in obraza po igri na prostem, - preoblačenje, ko otrok pride domov, - redno prezračevanje doma, - uporaba zračnih filtrov, - izogibanje košnji trave v bližini otroka.

icon-expand Alergije FOTO: Adobe Stock

Kot navaja The Bump, je priporočljivo tudi, da otroci v času najvišje koncentracije cvetnega prahu (zjutraj in ob vetrovnih dneh) preživijo manj časa na prostem. Pomladne alergije so pogoste, a ob pravočasnem prepoznavanju in ustrezni skrbi lahko otrok brez težav uživa v igri na prostem. Starši imajo pomembno vlogo pri opazovanju prvih znakov in zmanjševanju izpostavljenosti alergenom. Če simptomi trajajo dlje časa ali vplivajo na otrokovo počutje, je obisk pediatra najboljša odločitev za varno in zdravo pomlad.