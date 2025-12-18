PFAPA sindrom pri otrocih: kako ga prepoznamo?

PFAPA sindrom je redka, a prepoznavna bolezen, ki prizadene predvsem otroke. Čeprav ni nevarna, lahko povzroča neprijetne simptome. Z ustreznim zdravljenjem in spremljanjem poteka bolezni lahko otroci zbolijo brez trajnih posledic.

Kaj je PFAPA sindrom?

PFAPA sindrom je otroška bolezen, ki se kaže s ponavljajočimi epizodami vročine, vnetja grla, aft v ustih in oteklih bezgavk. Prizadene predvsem otroke, običajno med 2. in 5. letom starosti, in sčasoma izzveni sama od sebe. Bolezen je benigna in večinoma ne pušča dolgoročnih posledic, vendar je pomembno, da jo starši in zdravniki prepoznajo ter ustrezno ukrepajo za lajšanje simptomov.

Kaj pomeni kratica PFAPA?

P – Periodična vročina (ang. Periodic fever) F – Afte (ang. Aphthous stomatitis) A – Vnetje žrela (ang. Pharyngitis) P – Vnetje bezgavk (ang. Adenitis)

Značilni simptomi PFAPA sindroma

Simptomi PFAPA sindroma se običajno pojavijo nenadoma in trajajo od 3 do 6 dni. Najpogostejši simptomi so visoka vročina (do 40 stopinj Celzija), boleče grlo, otekle bezgavke na vratu in afte v ustih. Otroci, ki trpijo za PFAPA sindromom, se pogosto počutijo utrujene, razdražljive in imajo slabši apetit. Simptomi se ponavadi ponovijo v rednih presledkih, običajno na nekaj tednov ali mesecev.

Koga prizadene PFAPA sindrom?

PFAPA sindrom najpogosteje prizadene otroke med 2. in 5. letom starosti, vendar lahko prizadene tudi mlajše in starejše otroke. Bolezen je nekoliko pogostejša pri dečkih kot pri deklicah.

Kako se postavi diagnoza?

Diagnoza PFAPA sindroma temelji na kliničnem pregledu, značilnih simptomih in izključitvi drugih možnih vzrokov za podobne simptome. Zdravnik bo opravil fizični pregled, pregledal krvno sliko in po potrebi izvedel dodatne preiskave, da izključi bakterijske ali virusne okužbe, avtoimunske bolezni ali druge genetske motnje.

Zdravljenje PFAPA sindroma

Za PFAPA sindrom ni specifičnega zdravila. Zdravljenje je predvsem simptomatsko in usmerjeno v lajšanje neprijetnih simptomov. Za zniževanje vročine se uporabljajo antipiretiki, kot sta paracetamol in ibuprofen. V nekaterih primerih se lahko predpišejo tudi kortikosteroidi za hitrejše olajšanje simptomov. Pomembno je, da otrok med boleznijo počiva in pije dovolj tekočine.

Življenje s PFAPA sindromom

Čeprav PFAPA sindrom ni življenjsko nevarna bolezen, lahko ponavljajoče se epizode vročine in drugih neprijetnih simptomov vplivajo na kakovost življenja otroka in njegove družine. Pomembno je, da so starši dobro informirani o tej bolezni, da znajo prepoznati simptome in ustrezno ukrepati. Redni obiski pri zdravniku so priporočljivi za spremljanje poteka bolezni.

Kdaj poiskati zdravniško pomoč?