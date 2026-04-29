Patronažna sestra razburja z 'zlatim pravilom' obiska novorojenčka

Ruth Watts, patronažna sestra iz Anglije, je sprožila burno razpravo o tem, kako se vesti ob prvem obisku družine z novorojenčkom, piše net.hr. Njen glavni nasvet obiskovalcem je, naj ne prihajajo s pričakovanjem, da bodo dojenčka držali v rokah, temveč naj raje prinesejo prigrizke in ponudijo pomoč. Po njenih besedah so obiski namenjeni podpori staršem, ne pa zabavi gostov. Poudarila je, da bi se morali obiskovalci pred prihodom vprašati, kako so lahko koristni, in se ne zanašati na to, da bodo le posedali na kavču. "Ko greste spoznat novorojenčka ali videti družino, prinesite hrano," svetuje Wattsova tistim, ki načrtujejo obisk.

Je res nevljudno vprašati, če lahko držite otroka?

Dojenček ni igrača, ki kroži od roke do roke, pravi Ruth Watts. Njen nasvet je jasen: ne vdirajte v osebni prostor mlade družine s pričakovanji. Ko obiščete novopečene starše, raje poglejte po hiši – morda je pomivalni stroj poln, morda je starejši otrok potreben pozornosti ali pa mama samo potrebuje trenutek, da v miru spije kavo. Patronažna sestra opozarja, da če ne veste, kateri prigrizki so materi najljubši, potem verjetno niste v ožjem krogu ljudi, ki bi jo morali obiskati v prvih tednih. Resnična bližina se pokaže skozi dejanja, ne le skozi besede o tem, kako prisrčen je otročiček.

Pomembno sporočilo: Obiskovalec ne bi smel biti breme, temveč roka, ki olajša vsakdan novopečenih staršev, pa četudi z malenkostjo.

Kaj pravijo izkušnje drugih mamic o prvih obiskih

Komentarji pod objavo patronažne sestre razkrivajo dva pola starševstva. Ena skupina mamic močno podpira Ruthina pravila in poudarja, da potrebujejo predvsem pomoč v kuhinji in pri čiščenju, ne pa le "pestovalce". Spet druge pa pravijo, da jim deljenje dojenčka z drugimi daje občutek ponosa in sreče. Slednje trdijo, da opazovanje ljubezni med sorodniki in novorojenčkom ustvarja močnejše družinske vezi, ki dolgoročno pretehtajo trenutno utrujenost ali umazano kuhinjo. Praviloma velja, da je komunikacija ključnega pomena, saj tisto, kar ustreza eni družini, drugi lahko povzroča dodaten stres.