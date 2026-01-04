Otroci in mraz: kaj pravijo pediatri

Ko zima pokaže zobe, se mnogi starši vprašajo, ali je igra na prostem za otroke še vedno priporočljiva. Strokovnjaki poudarjajo, da je bivanje zunaj pozimi ne le varno, temveč tudi zelo koristno, če je prilagojeno vremenskim razmeram in otrokovi starosti. Pediatri in zdravstvene organizacije se strinjajo, da otroci potrebujejo vsakodnevno gibanje tudi v hladnejših mesecih. Svež zrak, telesna aktivnost in naravna svetloba pozitivno vplivajo na imunski sistem, telesni razvoj, spanec in duševno počutje otrok.

Koliko časa naj bodo otroci zunaj pozimi?

Enotnega pravila ni, vendar strokovna priporočila dajejo jasne smernice: Otroci vseh starosti naj bodo telesno aktivni vsaj 60 minut na dan, kar lahko vključuje tudi zunanjo igro, če so razmere varne. Dojenčki (0–12 mesecev) lahko večkrat dnevno za kratek čas preživijo zunaj, na primer na sprehodih v vozičku ali v nosilki, če so primerno oblečeni. Malčki in predšolski otroci (1–6 let) lahko zunaj preživijo od 60 do 90 minut na dan, po možnosti razdeljeno na več krajših intervalov (15–30 minut). Pediatri poudarjajo, da so krajši, a pogosti odhodi na svež zrak pogosto boljši kot dolgotrajno bivanje zunaj, še posebej v zelo hladnem vremenu.

Zakaj je zimska igra na prostem koristna?

Gibanje in telesni razvoj Zunanja igra spodbuja gibanje, krepi mišice, izboljšuje ravnotežje in pomaga pri razvoju motoričnih spretnosti. Krepitev imunskega sistema Otroci, ki več časa preživijo na svežem zraku, so manj izpostavljeni virusom, ki se širijo v zaprtih prostorih, hkrati pa se njihov imunski sistem krepi. Naravna svetloba Tudi pozimi ima dnevna svetloba pomembno vlogo pri uravnavanju biološkega ritma, izboljšuje razpoloženje in podpira zdrave spalne navade. Duševno zdravje Bivanje v naravi zmanjšuje stres, spodbuja ustvarjalnost in pozitivno vpliva na čustveno ravnovesje otrok.

Kako otroka pravilno pripraviti na zimo?

Pravilna oblačila Otroci naj bodo oblečeni v več slojev: osnovni sloj, toplotnoizolativen srednji sloj in zaščitni zunanji sloj, ki je odporen na veter in vlago. Pomembni so tudi kapa, rokavice, tople nogavice in nepremočljivi čevlji. Pogosto priporočilo pediatrov je, da ima otrok eno plast oblačil več kot odrasla oseba v enakih razmerah.

Kdaj je bolje ostati notri?

Čeprav je zimska igra večinoma varna, obstajajo razmere, ko je bolje ostati v notranjih prostorih: - ob izjemno nizkih temperaturah ali močnem vetru, - ob visoki vlagi in mokrih oblačilih, - kadar otrok kaže znake nelagodja ali mraza. V takih primerih je priporočljivo izbrati telesno aktivnost v zaprtih prostorih, kot so ples, razgibavanje ali aktivne igre.

Znaki, da je čas za odmor

Starši naj med igro pozorno spremljajo otroka. Če se pojavijo: - drgetanje, - modrikaste ustnice ali prsti, - mokra oblačila, - utrujenost ali pritoževanje nad mrazom, je čas za takojšen odhod v topel prostor, suha oblačila in topel napitek.