Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Otroci in mraz: kaj pravijo pediatri

B.R.
Zdrav otrok 0
04. 01. 2026 02.25

Zima ni razlog, da bi otroci ostajali zaprti v notranjih prostorih. Ob ustrezni obleki, prilagojenem času bivanja zunaj in pozornem opazovanju otroka je lahko tudi zimski dan odlična priložnost za gibanje, igro in zdrav razvoj. Zunanja igra pozimi je varna in koristna – če jo izvajamo premišljeno.

gibanje

Ko zima pokaže zobe, se mnogi starši vprašajo, ali je igra na prostem za otroke še vedno priporočljiva. Strokovnjaki poudarjajo, da je bivanje zunaj pozimi ne le varno, temveč tudi zelo koristno, če je prilagojeno vremenskim razmeram in otrokovi starosti.

Pediatri in zdravstvene organizacije se strinjajo, da otroci potrebujejo vsakodnevno gibanje tudi v hladnejših mesecih. Svež zrak, telesna aktivnost in naravna svetloba pozitivno vplivajo na imunski sistem, telesni razvoj, spanec in duševno počutje otrok.

Koliko časa naj bodo otroci zunaj pozimi?

Enotnega pravila ni, vendar strokovna priporočila dajejo jasne smernice:

Otroci vseh starosti naj bodo telesno aktivni vsaj 60 minut na dan, kar lahko vključuje tudi zunanjo igro, če so razmere varne.

Dojenčki (0–12 mesecev) lahko večkrat dnevno za kratek čas preživijo zunaj, na primer na sprehodih v vozičku ali v nosilki, če so primerno oblečeni.

Malčki in predšolski otroci (1–6 let) lahko zunaj preživijo od 60 do 90 minut na dan, po možnosti razdeljeno na več krajših intervalov (15–30 minut).

Pediatri poudarjajo, da so krajši, a pogosti odhodi na svež zrak pogosto boljši kot dolgotrajno bivanje zunaj, še posebej v zelo hladnem vremenu.

Pediatri in zdravstvene organizacije se strinjajo, da otroci potrebujejo vsakodnevno gibanje tudi v hladnejših mesecih.
Pediatri in zdravstvene organizacije se strinjajo, da otroci potrebujejo vsakodnevno gibanje tudi v hladnejših mesecih. FOTO: Profimedia

Zakaj je zimska igra na prostem koristna?

Gibanje in telesni razvoj

Zunanja igra spodbuja gibanje, krepi mišice, izboljšuje ravnotežje in pomaga pri razvoju motoričnih spretnosti.

Krepitev imunskega sistema

Otroci, ki več časa preživijo na svežem zraku, so manj izpostavljeni virusom, ki se širijo v zaprtih prostorih, hkrati pa se njihov imunski sistem krepi.

Naravna svetloba

Tudi pozimi ima dnevna svetloba pomembno vlogo pri uravnavanju biološkega ritma, izboljšuje razpoloženje in podpira zdrave spalne navade.

Duševno zdravje

Bivanje v naravi zmanjšuje stres, spodbuja ustvarjalnost in pozitivno vpliva na čustveno ravnovesje otrok.

Kako otroka pravilno pripraviti na zimo?

Pravilna oblačila

Otroci naj bodo oblečeni v več slojev: osnovni sloj, toplotnoizolativen srednji sloj in zaščitni zunanji sloj, ki je odporen na veter in vlago. Pomembni so tudi kapa, rokavice, tople nogavice in nepremočljivi čevlji.

Pogosto priporočilo pediatrov je, da ima otrok eno plast oblačil več kot odrasla oseba v enakih razmerah.

Pediatri poudarjajo, da so krajši, a pogosti odhodi na svež zrak pogosto boljši kot dolgotrajno bivanje zunaj.
Pediatri poudarjajo, da so krajši, a pogosti odhodi na svež zrak pogosto boljši kot dolgotrajno bivanje zunaj. FOTO: Adobe Stock

Kdaj je bolje ostati notri?

Čeprav je zimska igra večinoma varna, obstajajo razmere, ko je bolje ostati v notranjih prostorih:

- ob izjemno nizkih temperaturah ali močnem vetru,

- ob visoki vlagi in mokrih oblačilih,

- kadar otrok kaže znake nelagodja ali mraza.

V takih primerih je priporočljivo izbrati telesno aktivnost v zaprtih prostorih, kot so ples, razgibavanje ali aktivne igre.

Znaki, da je čas za odmor

Starši naj med igro pozorno spremljajo otroka. Če se pojavijo:

- drgetanje,

- modrikaste ustnice ali prsti,

- mokra oblačila,

- utrujenost ali pritoževanje nad mrazom,

je čas za takojšen odhod v topel prostor, suha oblačila in topel napitek.

Hči pokojnega Marka Grilca že pri štirih letih navdušuje na snegu
Preberi še
Hči pokojnega Marka Grilca že pri štirih letih navdušuje na snegu

Viri: National Geographic, Boys Town Pediatrics, Better Kid Care

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
otrok in mraz zimska igra zdravje otrok aktivnost na prostem pediatrični nasveti
Naslednji članek
Zdrav otrok

Gripa pri otroku: kako jo hitro prepoznati

Sorodni članki
Prva zima z dojenčkom: kdaj ven, kako ga obleči in kdaj k pediatru?
Dojenček

Prva zima z dojenčkom: kdaj ven, kako ga obleči in kdaj k pediatru?

Imunski sistem otrok: Ključni nasveti za zdravo jesen in zimo
Zdrav otrok

Imunski sistem otrok: Ključni nasveti za zdravo jesen in zimo

Otroci na ledu: hokej, umetnostno ali rekreativno drsanje?
Prosti čas

Otroci na ledu: hokej, umetnostno ali rekreativno drsanje?

Smučanje z otroki brez stresa: nasveti za varen in zabaven smučarski dan
Prosti čas

Smučanje z otroki brez stresa: nasveti za varen in zabaven smučarski dan

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vlak trčil v avto, ki je obstal na tirih. Voznica lažje poškodovana
novice Vlak trčil v avto, ki je obstal na tirih. Voznica lažje poškodovana
Domen Prevc četrti po prvi seriji, v vodstvu Nikaido in Embacher
šport Domen Prevc četrti po prvi seriji, v vodstvu Nikaido in Embacher
Heidi Klum v novo leto z razgaljeno fotografijo
popin Heidi Klum v novo leto z razgaljeno fotografijo
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
tv oddaje Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?
Vizita.si Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Okusno.je Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Razhod po skoraj 10 letih razmerja
Zadovoljna.si Razhod po skoraj 10 letih razmerja
Ženska, ki je ljubezen čutila močneje kot kdorkoli drug
Moskisvet.com Ženska, ki je ljubezen čutila močneje kot kdorkoli drug
Vzgojene kot atrakcija: izgubljeno otroštvo slavnih petorčic
Bibaleze.si Vzgojene kot atrakcija: izgubljeno otroštvo slavnih petorčic
Buffett razkriva finančne strategije, ki lahko izboljšajo vaše odločitve v letu 2026
Cekin.si Buffett razkriva finančne strategije, ki lahko izboljšajo vaše odločitve v letu 2026
Kako zaščititi psa pred mrazom, soljo in razpokanimi tačkami?
Dominvrt.si Kako zaščititi psa pred mrazom, soljo in razpokanimi tačkami?
Ste po obroku vedno utrujeni? To vam lahko pomaga
Moskisvet.com Ste po obroku vedno utrujeni? To vam lahko pomaga
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1329