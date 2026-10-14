Tako lahko okrepite imunski sistem svojega malčka

Predpogoj za zdrav razvoj in rast otroka je zdrava in raznolika prehrana. Ob tem je pomembno malčku zagotoviti vse vitamine in minerale ter mu omogočiti dovolj gibanja in igre na svežem zraku. Izpostavljanje soncu bo otroku omogočilo zadosten vnos vitamina D, kadar pa nastopijo oblačni hladni dnevi, je treba poskrbeti za primerno prehransko dopolnilo, ki bo nadomestilo sončne žarke. Po navadi v lekarni vitamin D ponujajo v obliki kapljic, razpršila ali bombončkov za malo večje malčke. Poleg vitamina D je pomembno, da otroci v telo vnašajo živila, ki so potrebna za nemoteno delovanje organizma, fizično napredovanje, razvijanje celic, proizvajanje energije in predvsem tudi zaščito telesa pred raznimi bolezenskimi stanji.

icon-expand Otroci z juhicami zaužijejo veliko vitaminov in mineralov. FOTO: Adobe Stock

Pomembnost sezonskega sadja in zelenjave

Sezonska, sveža in dozorela zelenjava in sadje sta okusnejša in vsebujeta več hranilnih snovi, poleg tega pa ju niso pripeljali od daleč in s transportom povzročili dodatnega onesnaževanja okolja. Ponudba sezonskega sadja in zelenjave je sicer zlasti v zimskem času omejena, ne smemo pa pozabiti na zamrznjeno zelenjavo in sadje, ki sta ravno tako primerna za prehrano pozimi in zgodaj spomladi, saj globoko zamrzovanje ohranja hranilno kakovost hrane. "Pozimi torej prevladujejo jabolka, hruške, kakiji in citrusi (pomaranče, limone, mandarine). Jabolka vsebujejo zelo veliko hranilnih snovi. Eno srednje veliko jabolko vsebuje kar 20 % priporočene dnevne vrednosti vlaknin in veliko vitaminov C, K, E, A ter vitaminov B-kompleksa (B1 – tiamin, B2 – riboflavin, B6 – piridoksal, B9 – folat). V jabolku so tudi minerali kalcij, kalij, mangan, magnezij in fosfat. Poleg teh osnovnih nujnih hranil pa jabolka vsebujejo še celo vrsto t. i. fitonutrientov, ki jim vedno več znanstvenih raziskav pripisuje zdravilne učinke. Med njimi so najpomembnejši antioksidanti. Še več hranilnih snovi kot v jabolkih je v kakijih. En kaki vsebuje več vlaknin kot jabolko (24 %), predvsem pa ima več vitaminov in mineralov. Največ je v njem vitamina A (55 % priporočene dnevne vrednosti), C (21 %) ter B6 (8 %), E (6 %), K (5 %), B1 in B9. Med minerali je zelo veliko mangana (30 %), magnezija, kalija, bakra, fosforja in kalcija. Kaki vsebuje tudi celo vrsto antioksidantnih fitonutrientov (katehin, zeaksantin, likopen). V zimskem času pa med zelenjavo prevladujejo krompir, korenje, gomolj zelene, koren peteršilja, pesa, repa, rumena koleraba ter zelo zdravi zelje, ohrovt, brstični ohrovt, brokoli, cvetača in endivija, motovilec, radič," pišejo na ZPS (Zveza potrošnikov Slovenije).

icon-expand Otrok in zelenjava FOTO: iStock

Iz vseh teh sezonskih sestavin pa lahko kombinirano sestavljate sadne, zelenjavne ali sadno-zelenjavne kašice, ki bodo vašim malčkom omogočale krepitev imunskega sistema in zdrav razvoj.

Vitaminska bomba iz vitaminov A,C in E

Kombinacija teh treh vitaminov bo omogočala podporo imunskemu sistemu vašega otroka. Vitamin A namreč izjemno dobro vpliva na zdravje oči, kože in sluznice ter je nepogrešljiv pri pravilnem delovanju črevesja. Nahaja se v korenčku, bučkah, špinači in marelicah. Če mu dodate še vitamin C, ki je eden najpomembnejših vitaminov za zdravje organizma, boste dobili pravo vitaminsko bombo. Vitamin C je namreč zadolžen za krepitev imunskega sistema, nahaja pa se v limonah, pomarančah, jagodičevju, brokoliju, krompirju, paprikah in zeleni zelenjavi. Medtem pa vitamin E deluje antioksidativno in ga najdemo v rastlinskih oljih, oreščkih, kalčkih in semenih.

Polnozrnate žitarice in semena naj bodo del vsakdana vašega otroka

Ker mora biti zdrava prehrana raznolika, je pomembno, da v obroke ne pozabite dnevno vnašati tudi vitaminov skupine B, ki pa so nepogrešljivi za nemoteno delovanje živčnega sistema in koncentracijo. Pomanjkanje vitamina B12 lahko povzroči zastoj v rasti otroka ali vnetje sluznice. Zato poskrbite, da bodo vaši otroci jedli tudi žitarice, kosmiče, ribe, mlečne proizvode, brokoli, avokado in meso, v katerih najdete precejšen vir vitaminov skupine B12.

Poleg vitaminov so pomembni tudi minerali