Otroci z urnikom direktorja: opozorilni znaki menedžerske bolezni

Stres in izgorelost nista samo težava odraslih

V preteklosti smo stres in izgorelost povezovali predvsem z odraslimi, zlasti z ljudmi na vodilnih položajih. Danes pa strokovnjaki opozarjajo, da se z dolgotrajnim stresom vse pogosteje srečujejo tudi otroci. Že v zgodnjem otroštvu se lahko pojavijo težave s spanjem, motnje hranjenja, pogost jok ali telesni simptomi, kot so glavoboli in bolečine v trebuhu. Tudi šolsko okolje lahko predstavlja velik vir pritiska. Otrok mora usklajevati šolske obveznosti, pričakovanja staršev, interesne dejavnosti in družbeno življenje, kar lahko povzroči občutek preobremenjenosti. () Če takšen stres traja dlje časa, lahko vpliva na otrokovo psihično in telesno zdravje.

icon-expand Tudi šolsko okolje lahko predstavlja velik vir pritiska. FOTO: Adobe Stock

Lahko govorimo o "otroški izgorelosti"?

Čeprav se izraz menedžerska bolezen za otroke ne uporablja, psihologi opozarjajo, da lahko tudi otroci doživijo stanje, ki je zelo podobno izgorelosti. Ta se pogosto pojavi pri otrocih, ki so pod velikim pritiskom dosežkov – na primer pri zelo uspešnih ali nadarjenih učencih. Visoka pričakovanja staršev ali okolice lahko povzročijo, da otrok razvije perfekcionizem, strah pred neuspehom in stalno potrebo po dokazovanju. Sčasoma se lahko pojavi izčrpanost, izguba motivacije in slabši učni uspeh. Strokovnjaki zato opozarjajo, da je dolgotrajen pritisk na dosežke lahko tvegan dejavnik za psihično izčrpanost že v otroštvu.

Kako se stres kaže pri otrocih?

Otroci pogosto ne znajo jasno povedati, da so preobremenjeni. Namesto tega se stres pokaže skozi vedenje ali telesne simptome. Med najpogostejšimi znaki so : - bolečine v trebuhu ali glavoboli, - težave s spanjem, - razdražljivost ali umik iz družbe, - padec koncentracije in motivacije, - pretirana samokritičnost ali strah pred napakami. Mlajši otroci lahko stres pokažejo tudi z regresijo v vedenju (npr. ponovna nočna mokrenja ali povečana navezanost na starše).

icon-expand Strokovnjaki zato opozarjajo, da je dolgotrajen pritisk na dosežke lahko tvegan dejavnik za psihično izčrpanost že v otroštvu. FOTO: Adobe Stock

Kaj lahko naredijo starši?

Strokovnjaki poudarjajo, da imajo starši ključno vlogo pri preprečevanju kroničnega stresa pri otrocih. Pomembno je, da otroci ne dobijo občutka, da so ljubljeni le zaradi svojih dosežkov, ampak predvsem zaradi tega, kdo so.

Kako lahko starši pomagajo?

Strokovnjaki svetujejo več preprostih korakov, s katerimi lahko starši zmanjšajo pritisk na otroke: Postavite realna pričakovanja. Otroci niso projekti uspeha, temveč posamezniki z lastnimi talenti. Dovolite napake. Napake so pomemben del učenja in razvoja. Ohranite ravnovesje med dejavnostmi in prostim časom. Spodbujajte notranjo motivacijo, ne le dosežkov in ocen. Pogovarjajte se o občutkih, da otrok ve, da je sprejet tudi takrat, ko mu ne uspe. Otroštvo naj bi bilo predvsem obdobje razvoja, radovednosti in raziskovanja sveta – ne tekmovanje za popolne dosežke.

icon-expand Otroštvo naj bi bilo predvsem obdobje razvoja, radovednosti in raziskovanja sveta – ne tekmovanje za popolne dosežke. FOTO: AdobeStock

Zakaj otroci potrebujejo tudi dolgčas?

Psihologi poudarjajo, da je za zdrav razvoj otrok pomembno tudi prosto, nestrukturirano igro. Prav v takšnih trenutkih otroci razvijajo ustvarjalnost, socialne veščine in samostojnost. Raziskave kažejo, da imajo otroci, ki imajo več časa za igro in manj preobremenjen urnik dejavnosti, manj težav z duševnim zdravjem, kot so anksioznost ali depresija. To pomeni, da otroci ne potrebujejo popolnoma zapolnjenega urnika – pogosto je prav ravnovesje med obveznostmi, počitkom in igro ključ do njihovega dobrega počutja. Čeprav menedžerska bolezen ni uradna diagnoza in se izraz uporablja predvsem za odrasle, lahko tudi otroci doživljajo dolgotrajen stres in celo znake izgorelosti. Pritisk šole, visokih pričakovanj in številnih obveznosti lahko povzroči psihično in telesno izčrpanost že v mladih letih. Zato je pomembno, da starši pravočasno prepoznajo znake preobremenjenosti in otroku pomagajo ustvariti okolje, kjer so uspeh, počitek in dobro počutje v ravnovesju.