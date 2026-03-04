'Mami, zakaj si vedno na telefonu?'

Digitalna raztresenost: tiha motnja v odnosu

Kot piše Pew Research Center, večina staršev priznava, da so med časom z otroki pogosto prekinjeni zaradi telefona. Gre za kratke, a ponavljajoče se prekinitve pozornosti. Otrok teh prekinitev ne razume kot nepomembnih. Zanj je pogled staršev signal varnosti. Če je ta pogled usmerjen v zaslon, otrok dobi sporočilo, da ni prioriteta.

Kako telefon vpliva na otrokov razvoj

Navezanost in občutek varnosti Kot navaja Harvard University, zgodnja čustvena odzivnost staršev neposredno vpliva na razvoj možganskih povezav, ki so odgovorne za regulacijo čustev. Ko starš redno prekinja stik zaradi telefona, se zmanjšuje konsistentnost odziva. The Guardian poroča, da strokovnjaki opozarjajo na učinek, ko otrok ne dobi odziva na svojo pobudo in postane vznemirjen ali se umakne. Če se tak vzorec ponavlja, lahko vpliva na občutek varne navezanosti.

Razvoj govora in pozornosti

Kot piše American Academy of Pediatrics, je za razvoj jezika ključno neposredno, interaktivno komuniciranje. Otroci se ne učijo govora zgolj iz slišanih besed, temveč iz izmenjave; pogleda, tona, odziva. Če starš med igro ali pogovorom pogosto pogleda na zaslon, se interakcija prekine. BBC News poroča, da raziskave kažejo povezavo med manjšo kakovostjo starševske vključenosti in počasnejšim razvojem besedišča pri mlajših otrocih.

Čustvena regulacija in vedenje

Otroci se samoregulacije učijo prek odnosa. Ko so v stiski, potrebujejo mirnega in odzivnega odraslega. Če je ta miselno odsoten, otrok težje umiri svoja čustva. The New York Times poroča o raziskavah, ki kažejo, da pogoste digitalne prekinitve v družinskih interakcijah sovpadajo z več vedenjskimi izbruhi pri mlajših otrocih. Mehanizem je preprost: otrok tekmuje za pozornost.

Ne gre za količino, temveč za kakovost

Pomembno je poudariti : problem ni vsaka uporaba telefona. Ključno je, ali starš otroku daje občutek, da je v trenutku resnično prisoten. Kot navaja Common Sense Media, otroci staršev ne ocenjujejo po številu minut brez zaslona, temveč po občutku slišanosti in opaženosti. Kratki, a popolnoma osredotočeni trenutki imajo večji učinek kot dolga, a raztresena prisotnost.

Kaj lahko starši naredimo drugače

Prvi korak je zavedanje. Otrokovo vprašanje 'Zakaj si vedno na telefonu?' ni obtožba, temveč signal potrebe. Pomaga uvedba jasnih mikropravil : brez telefona med obroki, brez zaslona med večerno rutino, 20 minut dnevno popolne pozornosti brez motenj. Takšni rituali ustvarijo predvidljivost. Smiselno je tudi, da starš na glas ubesedi svoje vedenje: 'Zdaj bom odgovorila na sporočilo, potem pa sem samo tvoja.' S tem otrok dobi okvir in ne doživlja nenadne prekinitve kot zavrnitev. Digitalni svet ne bo izginil. A odnos med staršem in otrokom ostaja temelj razvoja. Telefon lahko počaka nekaj minut. Otroštvo ne.