Hitra in učinkovita pomoč: kako zaustaviti krvavitev iz otroškega nosu

Krvavitev iz nosu pri otrocih je lahko precej zastrašujoča za starše, a na srečo je redko resna. Večina primerov vključuje minimalno izgubo krvi in ne predstavlja nevarnosti za življenje. Kljub temu je izjemno pomembno, da poznamo pravilne ukrepe in se izognemo pogostim napakam, ki jih starši nehote delajo.

Pogosta napaka: nagib glave nazaj

Veliko staršev še vedno sledi navadam, ki so se jih naučili sami kot otroci – glavo nazaj, da bi krvavitev iz nosu prenehala. To je popolnoma napačno. Nagib glave nazaj namreč povzroči, da kri teče v grlo, kar lahko vodi do: - zadušitve, še posebej pri manjših otrocih, - slabosti in bruhanja zaradi pogoltnjene krvi, - poslabšanja krčenja krvnih žil in podaljšanja krvavitve. Dr. Thomas S. Edwards, rinolog v Emory Healthcareu, pojasnjuje: "Nagib glave nazaj povzroči, da kri pride v grlo, kjer jo otrok pogoltne. To lahko draži želodec in povzroči slabost ali bruhanje, kar je zadnja stvar, ki jo želite ob takem dogodku."

Pravilno zaustavljanje krvavitve iz nosu

Spletna stran CPR Kids, specializirana za prvo pomoč pri otrocih, navaja, da je pravilna tehnika preprosta in učinkovita. Glavna načela so: Umirite otroka – jok in panika bosta poslabšala krvavitev. Sedeč položaj z rahlim nagibom naprej – preprečuje, da bi kri tekla v grlo. Stiskanje spodnjega, mehkejšega dela nosu – s prsti stisnite nosnice približno 10 minut. Pomembno je, da med tem ne odmikate prstov, da preverite, ali je krvavitev prenehala. Odmik prstov po 10 minutah – če kri še vedno teče, ponovite stiskanje za nadaljnjih 10 minut.

Dodatni ukrepi za lajšanje nelagodja

Hladen obkladek na nosni mostiček lahko pomaga zožiti krvne žile. Ponudite otroku ledeni obkladek ali hladno pijačo, kar lahko zmanjša okus krvi in dodatno umiri otroka. Knjiga ali igra za odvračanje pozornosti lahko zmanjša stres in prepreči nadaljnje poslabšanje krvavitve.

Kdaj poiskati zdravniško pomoč