Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Hitra in učinkovita pomoč: kako zaustaviti krvavitev iz otroškega nosu

B.R.
Zdrav otrok 0
02. 03. 2026 03.17

Krvavitev iz nosu pri otrocih je lahko precej zastrašujoča za starše, a na srečo je redko resna. Večina primerov vključuje minimalno izgubo krvi in ne predstavlja nevarnosti za življenje. Kljub temu je izjemno pomembno, da poznamo pravilne ukrepe in se izognemo pogostim napakam, ki jih starši nehote delajo.

krvavitev iz nosu

Krvavitev iz nosu pri otrocih je lahko precej zastrašujoča za starše, a na srečo je redko resna. Večina primerov vključuje minimalno izgubo krvi in ne predstavlja nevarnosti za življenje. Kljub temu je izjemno pomembno, da poznamo pravilne ukrepe in se izognemo pogostim napakam, ki jih starši nehote delajo.

Pogosta napaka: nagib glave nazaj

Veliko staršev še vedno sledi navadam, ki so se jih naučili sami kot otroci – glavo nazaj, da bi krvavitev iz nosu prenehala. To je popolnoma napačno. Nagib glave nazaj namreč povzroči, da kri teče v grlo, kar lahko vodi do:

- zadušitve, še posebej pri manjših otrocih,

- slabosti in bruhanja zaradi pogoltnjene krvi,

- poslabšanja krčenja krvnih žil in podaljšanja krvavitve.

Dr. Thomas S. Edwards, rinolog v Emory Healthcareu, pojasnjuje: "Nagib glave nazaj povzroči, da kri pride v grlo, kjer jo otrok pogoltne. To lahko draži želodec in povzroči slabost ali bruhanje, kar je zadnja stvar, ki jo želite ob takem dogodku."

Pravilno zaustavljanje krvavitve iz nosu

Spletna stran CPR Kids, specializirana za prvo pomoč pri otrocih, navaja, da je pravilna tehnika preprosta in učinkovita. Glavna načela so:

Umirite otroka – jok in panika bosta poslabšala krvavitev.

Sedeč položaj z rahlim nagibom naprej – preprečuje, da bi kri tekla v grlo.

Stiskanje spodnjega, mehkejšega dela nosu – s prsti stisnite nosnice približno 10 minut. Pomembno je, da med tem ne odmikate prstov, da preverite, ali je krvavitev prenehala.

Odmik prstov po 10 minutah – če kri še vedno teče, ponovite stiskanje za nadaljnjih 10 minut.

Dodatni ukrepi za lajšanje nelagodja

Hladen obkladek na nosni mostiček lahko pomaga zožiti krvne žile.

Ponudite otroku ledeni obkladek ali hladno pijačo, kar lahko zmanjša okus krvi in dodatno umiri otroka.

Knjiga ali igra za odvračanje pozornosti lahko zmanjša stres in prepreči nadaljnje poslabšanje krvavitve.

Kdaj poiskati zdravniško pomoč

Čeprav je krvavitev iz nosu pri otrocih običajno nenevarna, je smiselno obiskati zdravnika, če:

- krvavitev traja dlje kot 20 minut,

- je krvavitev zelo obilna ali se pojavlja večkrat na dan,

- ima otrok druge zdravstvene težave ali jemlje zdravila, ki vplivajo na strjevanje krvi.

Krvavitev iz nosu pri otrocih je pogosta, a redko nevarna težava. Ključno je, da starši poznajo pravilne ukrepe, kot so sedeč položaj, rahli nagib naprej in stiskanje nosnic, ter se izognejo starim mitom, kot je nagib glave nazaj. Z upoštevanjem teh korakov lahko krvavitev učinkovito in varno zaustavite, hkrati pa zmanjšate stres in nelagodje pri otroku.

Prepoznajte znake, da vaš otrok ne je dovolj
Preberi še
Prepoznajte znake, da vaš otrok ne je dovolj
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
krvavitev iz nosu otrok prva pomoč starševstvo zdravniška pomoč
Prejšnji članek
Zdrav otrok

Pomladne alergije pri otrocih: kako prepoznati prve znake in kdaj obiskati pediatra

Naslednji članek
Zdrav otrok

Ko otrok postane tarča ustrahovanja: kako prepoznati prve znake in kako ukrepati

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1522