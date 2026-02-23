Ko se otrok duši: sekunde so ključne

Kako prepoznati, da se otrok duši?

Zadušitev prepoznamo po naslednjih znakih: - otrok ne more govoriti, jokati ali proizvajati zvokov, - kašelj je zelo šibek ali ga sploh ni, - otrok težko diha ali ne more vdihniti, - ustnice ali obraz lahko postanejo modrikasti, - otrok kaže znake panike in strahu. Če otrok še lahko močno kašlja ali oddaja zvoke, to pomeni, da dihalne poti niso popolnoma zaprte. V tem primeru ga spodbujajte, naj kašlja naprej, in ne posegajte s prsti v usta, saj lahko predmet potisnete globlje.

Prva pomoč pri zadušitvi – pravilni postopki

Ukrepi prve pomoči so odvisni od starosti otroka. Če se zaduši dojenček (mlajši od 1 leta) - Takoj pokličite nujno pomoč (112) ali prosite nekoga, naj to stori namesto vas. - Dojenčka položite čez svoje stegno ali roko tako, da je glava nižje od trupa.

icon-expand Z dlanjo udarite petkrat med lopatici na otrokovem hrbtu. FOTO: Adobe Stock

- Z dlanjo petkrat odločno udarite med lopaticama. - Če predmet ne izleti, dojenčka obrnite na hrbet in z dvema prstoma petkrat hitro pritisnite na prsni koš, tik pod prsno linijo. - Izmenjujte udarce po hrbtu in stiske prsnega koša, dokler predmet ne izleti ali dokler ne prispe strokovna pomoč. Če se duši otrok, starejši od 1 leta - Če otrok še kašlja, ga spodbujajte, naj nadaljuje. - Če ne more dihati ali govoriti, mu petkrat močno udarite med lopaticama. - Če to ne pomaga, izvedite abdominalne potiske (Heimlichov prijem): - postavite se za otroka, - roko stisnite v pest in jo položite tik nad popkom, - z drugo roko objemite pest in močno potisnite navznoter in navzgor. - Izmenjujte udarce po hrbtu in abdominalne potiske, dokler predmet ne izleti. - Če otrok izgubi zavest, takoj začnite z oživljanjem (CPR) in nadaljujte do prihoda nujne medicinske pomoči.

Če otrok preneha dihati

Otroka položite na trdo podlago in nemudoma začnite z oživljanjem (CPR). Nadaljujte, dokler ne pridejo reševalci ali dokler otrok znova ne začne dihati.

Preprečevanje zadušitve – najpomembnejši korak

Veliko primerov zadušitve je mogoče preprečiti z ustrezno previdnostjo: - Hrano vedno narežite na majhne, obvladljive koščke. - Otroci naj jedo sede in mirno, ne med tekom ali igro. - Učite jih, naj dobro prežvečijo hrano in ne govorijo s polnimi usti.

icon-expand Grozdje, oreščki, trdi bonboni, korenje, hrenovke in podobna živila so za majhne otroke posebej tvegana. FOTO: Adobe Stock

Posebej nevarna živila in predmeti

Grozdje, oreščki, trdi bonboni, korenje, hrenovke in podobna živila so za majhne otroke posebej tvegana. Majhni predmeti, kot so kovanci, gumbi ali kroglice, naj bodo vedno izven dosega otrok.

Pomembno opozorilo

Po vsakem resnem primeru zadušitve je priporočljiv zdravniški pregled, tudi če se otrok zdi v redu. Delci hrane lahko ostanejo v dihalnih poteh in pozneje povzročijo zaplete.