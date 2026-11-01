Otrok ponoči kašlja in ne more spati? Kaj pomaga in kdaj k zdravniku?

Zakaj je kašelj ponoči pogosto hujši?

Kašelj je naravni obrambni mehanizem telesa. Z njim se dihalne poti čistijo sluzi, dražečih delcev in drugih snovi. Čeprav je lahko zelo neprijeten, sam po sebi še ne pomeni, da gre za resno bolezen. Kot pojasnjujejo na ameriškem pediatričnem portalu Nemours KidsHealth, se kašelj pri prehladu ponoči pogosto okrepi, ker sluz iz nosu in sinusov v ležečem položaju zateka po zadnji steni žrela ter sproža kašelj. Težave lahko povzročajo tudi suh zrak, dražeče snovi v prostoru ali preobčutljive dihalne poti.

Med pogostimi vzroki nočnega kašlja so:

Prehlad in zamašen nos : sluz draži žrelo, zlasti ko otrok leži. Suh ali dražeč zrak : dim, dišave, osvežilci zraka in prah lahko poslabšajo kašelj. Astma : na možnost astme lahko opozarja kašelj, ki se ponavlja predvsem ponoči, ob telesni dejavnosti ali ob stiku z določenimi sprožilci. Laringitis oziroma krup : značilen je lajajoč kašelj, lahko pa se pojavi tudi hrupno dihanje pri vdihu. Druge okužbe dihal : zlasti če kašelj spremljajo vročina, hitro dihanje ali slabše splošno počutje. Če otrok normalno diha, pije in se vede približno tako kot običajno, je kašelj ob prehladu pogosto mogoče lajšati doma. Pomembno pa je spremljati njegovo stanje in biti pozoren na opozorilne znake.

icon-expand Kašelj je naravni obrambni mehanizem telesa. FOTO: Adobe Stock

1. Ponudite mu dovolj tekočine

Če otrok kašlja, mu čez dan večkrat ponudite tekočino. Voda pomaga vzdrževati primerno hidracijo, topli napitki pa lahko pomirijo razdraženo grlo. Dojenčkom še naprej ponujajte materino mleko ali mlečno formulo. Napitek naj ne bo prevroč. Pri dojenčkih in majhnih otrocih je pomembno tudi, da jih med pitjem vedno nadzorujete.

2. Pri otrocih, starejših od enega leta, lahko pomaga med

Med je ena od možnosti za lajšanje nočnega kašlja pri otrocih, ki so dopolnili eno leto. Lahko pomiri razdraženo grlo in nekoliko ublaži kašelj, zato otrok lažje zaspi. Otroku lahko ponudite majhno žličko medu ali ga vmešate v mlačen napitek. Med ni primeren za dojenčke, mlajše od 12 mesecev, zaradi tveganja za dojenčkov botulizem. Med kašlja ne odpravi nujno, prav tako ne zdravi vzroka okužbe, lahko pa pomaga ublažiti simptome.

3. Če ima zamašen nos, poskusite s fiziološko raztopino

Če otrok zaradi prehlada težko diha skozi nos, mu lahko pred spanjem pomagate s fiziološko raztopino v obliki kapljic ali pršila, primernega njegovi starosti. Pri dojenčku lahko po potrebi uporabite tudi nežno aspiracijo nosne sluzi, če vam je tak način čiščenja znan in ga izvajate pravilno. Čistejši nos lahko olajša dihanje in zmanjša zatekanje sluzi v žrelo. Fiziološka raztopina ne zdravi same okužbe, lahko pa olajša simptome zamašenega nosu.

icon-expand Pri dojenčkih naj bo spalno okolje vedno varno. Dojenčka položite na hrbet na ravno, čvrsto spalno površino. FOTO: Adobe Stock

4. Poskrbite za prijetno spalno okolje

Pred spanjem prezračite sobo in odstranite morebitne dražeče snovi, kot so cigaretni dim, močne dišave in osvežilci zraka. Če uporabljate vlažilnik zraka, ga redno čistite in upoštevajte navodila proizvajalca, saj lahko nepravilno vzdrževana naprava razširja mikroorganizme. Nekaterim otrokom pomaga tudi kratko umivanje ali prhanje pred spanjem, zlasti če imajo zaradi alergij na koži ali laseh prah in druge delce. Pri dojenčkih naj bo spalno okolje vedno varno. Dojenčka položite na hrbet na ravno, čvrsto spalno površino. Vzglavnikov ali drugih predmetov ne podlagajte pod glavo oziroma vzmetnico, da bi olajšali kašelj.

5. Zdravil proti kašlju ne dajajte na lastno pest

Starši pogosto posežejo po sirupih proti kašlju, vendar ti niso primerni za vse starosti in ne pomagajo vedno. Britanski NHS odsvetuje zdravila proti kašlju in prehladu pri otrocih, mlajših od šestih let, razen če njihovo uporabo svetuje zdravnik ali farmacevt. Pri dojenčkih in majhnih otrocih je zato še posebej pomembno, da se pred uporabo zdravila posvetujete s strokovnjakom. Ne uporabljajte zdravil za odrasle in otroku ne dajajte več pripravkov z enakimi učinkovinami hkrati. Prav tako antibiotiki pri običajnih virusnih okužbah ne pomagajo. O njihovi uporabi odloči zdravnik, kadar obstaja utemeljen sum na bakterijsko okužbo ali drug razlog za zdravljenje.

Kdaj mora otrok zaradi kašlja k zdravniku?

Čeprav je večina kašljev ob prehladu prehodnih, je pomembno vedeti, kdaj ne smemo več čakati. Takoj pokličite nujno medicinsko pomoč na številko 112, če otrok: - zelo težko diha, se vidno napreza pri dihanju ali ima premore v dihanju; - ima modrikaste ustnice ali obraz; - je neodziven, ga je težko zbuditi ali se njegovo stanje hitro slabša; - se duši oziroma sumite, da je vdihnil tujek. Takojšnjo zdravniško oceno potrebuje tudi otrok, ki ima izrazito hrupno dihanje, zlasti če se pri vdihu sliši oster zvok, imenovan stridor, ali če se koža med rebri oziroma pod njimi ob vdihu ugreza. Z zdravnikom se posvetujte čim prej, če: - otrok diha hitreje kot običajno ali piska pri dihanju; - ima visoko ali dolgotrajno vročino oziroma je videti zelo bolan; - slabo pije, bistveno manj urinira ali kaže druge znake dehidracije; - ima ponavljajoče se napade kašlja, zaradi katerih bruha ali ne more počivati; - je dojenček, mlajši od treh mesecev, začel kašljati, zlasti če ima tudi vročino. Pregled je smiseln tudi, če se kašelj stopnjuje, otroka redno zbuja, ovira njegove dnevne dejavnosti ali traja več kot tri tedne. Ponavljajoč se nočni kašelj je lahko eden od znakov astme, zato je pomembno, da zdravnik oceni morebitne druge simptome in sprožilce. V primeru dvoma se je bolje posvetovati z zdravnikom, zlasti pri dojenčkih in otrocih s kroničnimi boleznimi.

Lajajoč kašelj ponoči: bodite pozorni na krup

Če otrok nenadoma začne lajajoče kašljati, je hripav in pri vdihu oddaja nenavaden, oster zvok, je lahko vzrok krup, virusno vnetje zgornjih dihalnih poti, ki je pri majhnih otrocih razmeroma pogosto. Simptomi se lahko ponoči izrazito poslabšajo. Otroka poskušajte pomiriti, saj jok in vznemirjenost lahko otežita dihanje. Če ima težave z dihanjem, stridor tudi v mirovanju, se mu ugreza koža med rebri ali postaja zaspan in neodziven, potrebuje nujno zdravniško pomoč. Vročinske pare nad posodo z vročo vodo ne uporabljajte: obstaja nevarnost opeklin, korist pa ni zanesljivo dokazana. Pri sumu na krup in zlasti ob hrupnem dihanju naj otroka oceni zdravstveni strokovnjak.

Kako dolgo lahko traja nočni kašelj?

Kašelj po virusni okužbi lahko vztraja še nekaj časa, tudi ko se drugi simptomi že umirijo. To samo po sebi ne pomeni, da otrok potrebuje antibiotik. Če kašelj traja več kot tri tedne, se slabša ali se redno pojavlja ponoči, je priporočljivo obiskati zdravnika. Posebej pomembno je, da ne spregledamo ponavljajočega se kašlja ob telesni dejavnosti, piskanja ali drugih znakov, ki bi lahko kazali na astmo. Starši naj spremljajo predvsem otrokovo dihanje, pitje, splošno počutje in potek simptomov. Če otrok normalno diha, pije in se počuti razmeroma dobro, mu lahko s primerno nego pomagajo prebroditi noč. Če pa se pojavijo opozorilni znaki, je najpomembneje pravočasno poiskati pomoč.