Življenje z otrokom, ki potrebuje več kot drugi

Za mnoge starše je prvi stik z diagnozo močan čustveni pretres. Poleg skrbi za otrokovo zdravje se lahko pojavijo občutki strahu, žalosti, nemoči, jeze ali celo krivde. Starši pogosto opisujejo tudi občutek, da morajo zelo hitro prevzeti nove vloge, saj morajo nenadoma postati organizatorji zdravstvene oskrbe, spremljevalci na pregledih, poznavalci medicinskih informacij in zagovorniki svojega otroka v zdravstvenem sistemu. Ob tem pa ostajajo tudi starši, partnerji in pogosto še skrbniki drugih otrok. Prav ta preplet številnih vlog lahko sčasoma ustvari občutek velike obremenitve.

Spremembe v vsakdanjem ritmu družine

Kronična bolezen pogosto prinese tudi zelo konkretne spremembe v družinski rutini. Pojavijo se redni pregledi, terapije, zdravljenje, posebni režimi ali omejitve v vsakdanjih dejavnostih. Družina se mora naučiti živeti z več negotovosti, saj se lahko zdravstveno stanje spreminja, načrti pa se pogosto prilagajajo trenutnim okoliščinam. Zaradi tega se lahko družinski vsakdan postopoma začne vrteti okoli bolezni. Veliko energije je usmerjene v spremljanje simptomov, organizacijo zdravljenja in skrb za otrokovo počutje. Čeprav je takšna osredotočenost popolnoma razumljiva, lahko sčasoma ustvari občutek, da je bolezen postala osrednja tema družinskega življenja. To je tudi eden od razlogov, zakaj starši opisujejo tudi občutek stalne psihične pripravljenosti, kar pomeni, da tudi ko je stanje stabilno, ostaja v ozadju misel, da se lahko stvari hitro spremenijo. Takšna dolgotrajna napetost lahko vpliva na občutek varnosti in predvidljivosti v družinskem življenju.

Poleg skrbi za otrokovo zdravje se lahko pojavijo občutki strahu, žalosti, nemoči, jeze ali celo krivde.

Čustveni svet staršev

Starši otrok s kronično boleznijo pogosto doživljajo širok razpon čustev. Poleg skrbi in strahu se lahko pojavijo tudi utrujenost, občutek preobremenjenosti ali žalost zaradi omejitev, ki jih bolezen prinaša otroku. Včasih se pojavi tudi tiho vprašanje: zakaj prav naš otrok? Veliko staršev se ob tem trudi ostati močnih za otroka - poskušajo ohranjati optimizem, nadzorovati svoja čustva in delovati stabilno. A prav ta notranja odgovornost lahko včasih pomeni, da starši lastno stisko potisnejo nekoliko na stran. Dolgotrajna čustvena obremenitev lahko vpliva tudi na občutek izčrpanosti ali osamljenosti. Nekateri starši imajo občutek, da jih okolica težko zares razume, saj življenje z boleznijo pogosto vključuje veliko nevidnih skrbi, ki jih drugi ne opazijo.

Vpliv na partnerski odnos

Kronična bolezen otroka lahko pomembno vpliva tudi na partnerski odnos. Ko se starša soočata z zahtevnimi situacijami, lahko vsak od njiju stisko predeluje nekoliko drugače. Eden se lahko bolj usmeri v iskanje rešitev in informacij, drugi pa bolj v čustveno doživljanje situacije. Takšne razlike niso znak nesoglasja, temveč pogosto odražajo različne načine soočanja s stresom. Vendar pa lahko ob pomanjkanju časa za pogovor in počitek povzročijo občutek oddaljenosti. Po drugi strani pa številni pari opisujejo tudi drugo vrsto izkušnje: občutek, da jih skupna skrb za otroka lahko globoko poveže. Ko partnerja sodelujeta, si delita odgovornost in se podpirata, lahko prav takšne izkušnje okrepijo občutek medsebojnega zaupanja.

Ko se starša soočata z zahtevnimi situacijami, lahko vsak od njiju stisko predeluje nekoliko drugače.

Sorojenci in njihova izkušnja

Posebno pozornost si zaslužijo tudi sorojenci. Ko eden od otrok potrebuje več zdravstvene in čustvene podpore, lahko drugi otroci v družini nehote dobijo nekoliko manj pozornosti. Ob tem lahko sorojenci doživljajo zelo različna čustva. Nekateri postanejo zelo zaščitniški in empatični, drugi lahko občutijo zmedenost, ljubosumje ali občutek zapostavljenosti. Včasih se lahko pojavi tudi občutek krivde, ker so oni zdravi. Zato je pomembno, da imajo tudi sorojenci prostor za svoje občutke in vprašanja. Ko lahko odkrito govorijo o tem, kar doživljajo, se lažje počutijo vključene v družinsko zgodbo.

Družinska odpornost

Čeprav kronična bolezen prinaša mnoge izzive, številne družine skozi čas razvijejo tudi izjemno stopnjo odpornosti. Postopoma se naučijo živeti z negotovostjo, razvijejo nove načine sodelovanja in pogosto tudi globlje razumevanje drug drugega. Raziskave kažejo, da lahko družine v takšnih okoliščinah razvijejo močnejšo povezanost, več empatije in večjo sposobnost medsebojne podpore. To se pogosto zgodi takrat, ko imajo družinski člani možnost govoriti o svojih občutjih, iskati pomoč in ohranjati tudi trenutke običajnega družinskega življenja. Pomembno je, da bolezen ne postane edina zgodba družine. Poleg skrbi za zdravje otroka družine potrebujejo tudi prostor za smeh, skupne dejavnosti in drobne trenutke vsakdanjega veselja.

Prostor za odnos

Kronična bolezen otroka družino pogosto postavi pred zahtevno pot, toda ta pot ni nujno le pot izgube ali omejitev. Družinsko ravnovesje ne temelji na tem, da bi bilo vse popolnoma pod nadzorom, temveč predvsem na tem, da družinski člani ohranijo prostor za odnos – prostor, kjer si lahko priznajo tudi strah, utrujenost in ranljivost. Prav v tem prostoru pa pogosto nastaja najpomembnejši občutek za otroka, in sicer, da tudi v zahtevnih okoliščinah ni sam, temveč del družine, ki ostaja povezana.