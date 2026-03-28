Ko zboli otrok: Kaj storiti, ko se pojavita driska in bruhanje

Pogosti vzroki za drisko in bruhanje pri otrocih

Driska in bruhanje sta pogosto posledica okužb, običajno virusnih ali bakterijskih. Do okužb lahko pride zaradi onesnažene hrane, vode ali kontaktov z okuženimi osebami. Med najpogostejšimi vzroki so: - Viralne okužbe : Rotavirus je najpogostejši povzročitelj driske in bruhanja pri otrocih, zlasti v prvih dveh letih življenja. Norovirus je še en virus, ki lahko povzroči te simptome. - Bakterijske okužbe: Bakterije, kot so Salmonella, E. coli in Campylobacter, lahko povzročijo drisko in bruhanje, običajno zaradi uživanja kontaminirane hrane ali vode. - Zastrupitev s hrano: Zastrupitev s hrano, ki jo povzročajo bakterije, kot so Staphylococcus aureus, lahko privede do hude driske in bruhanja. - Preobčutljivost na hrano ali alergije: Nekateri otroci imajo drisko in bruhanje zaradi alergij ali nestrpnosti do določene hrane, na primer mlečnih izdelkov ali glutena. - Prekomerno uživanje sladkorjev ali pijač: Nekateri otroci lahko reagirajo z drisko ali bruhanjem na prekomeren vnos sladkorja ali sladkanih pijač, še posebej v obdobju viroze.

Kako ravnati, ko ima otrok drisko in bruha

Poskrbite za hidracijo Ko otrok bruha in ima drisko, hitro izgubi tekočino in elektrolite, kar lahko privede do dehidracije. Dehidracija je lahko resen problem, še posebej pri majhnih otrocih, zato je nujno, da otroku zagotovite zadostno količino tekočine. Ponudite manjše količine tekočine pogosteje Če je otrok zelo majhen, je najbolje, da mu dajete majhne količine tekočine na vsake 10–15 minut, da ne bi preobremenili želodca. Uporabite rehidracijske raztopine Te raztopine vsebujejo pomembne elektrolite, kot so natrij, kalij in glukoza, ki pomagajo obnoviti ravnovesje telesnih tekočin. Na voljo so v lekarni brez recepta.

icon-expand Driska FOTO: Profimedia

Izogibajte se sladkim napitkom in sokovom Ti lahko povečajo drisko, saj vsebujejo veliko sladkorja, ki draži prebavni sistem. Nahranite otroka previdno Ko otrok začne jesti, naj bo prehrana lahka in enostavna za prebavo. Za začetek mu ponudite le nekaj žličk hrane naenkrat, da ne bi obremenili prebavnega sistema. Banane, riž, jabolčni pire in toast so najboljši za začetek. To je klasična BRAT dieta (banane, riž, jabolčni pire, toast), ki je običajno priporočljiva za otroke, ki so preboleli drisko. Izogibajte se težkim, mastnim in začinjenim jedem, saj lahko poslabšajo simptome. Skrbite za počitek Dajte otroku dovolj časa za počitek, saj bo to pomagalo telesu, da si opomore. Sprostitev in počitek sta pomembna za obnovitev imunskega sistema in hitrejše okrevanje.

Opazujte simptome in spremljajte stanje otroka

Pomembno je, da spremljate, kako se otrok počuti in kakšni so simptomi. Pri večini otrok driska in bruhanje minejo v nekaj dneh brez večjih zapletov. Vendar pa je treba biti pozoren na znake resnejših težav, kot so: - Simptomi dehidracije, kot so suha usta, plitko dihanje, omotica, zmanjšan urin ali temno obarvan urin. - Visoka vročina (nad 38,5 C), ki ne mine z običajnimi zdravili. - Huda bolečina v trebuhu, ki ne popusti. - Zeleno ali krvavo bruhanje ali driska, ki je lahko znak hujše okužbe. - Simptomi, ki trajajo več kot dva do tri dni, brez znakov izboljšanja.

icon-expand Driska FOTO: iStockphoto

Ko obiskati zdravnika

Čeprav so driska in bruhanje pri otrocih pogosto posledica preproste virusne okužbe, včasih lahko kažejo na resnejše težave. Zdravniško pomoč je treba poiskati, če: - Je otrok mlajši od treh mesecev in bruha ali driska. - Ima znake dehidracije (suha usta, pomanjkanje urina, omotica). - Bruhanje in driska trajata več kot 48 ur. - So prisotni drugi simptomi, kot so krvavi izcedki ali huda bolečina v trebuhu. - Ima otrok težave z dihanjem ali visoko vročino, ki ne popusti.

Preprečevanje driske in bruhanja pri otrocih