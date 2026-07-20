Izognite se impetigu – bakterijski okužbi, ki poleti polni ambulante

Gre za izjemno nalezljivo okužbo, ki se prenaša prek neposrednega stika ali okuženih predmetov. Otroci z že razdraženo kožo ali poškodbami na njej imajo večjo možnost, da zbolijo za impetigom. Okuženi del lahko srbi, praskanje pa lahko okužbo še razširi.

Pojavlja se na mestih, kjer je koža razdražena, npr. zaradi smrkanja ali preveč izsušene kože. Bakterije najprej poselijo kožo, nato vstopijo skozi drobne razpoke ali ranice na površini kože. Na mestu vstopa se nato razvije gnojna okužba kože, ki je značilna za impetigo. V večini primerov se pojavlja v obdobju poletja, ni pa nujno.

Impetigo je predvsem bolezen otrok in je najpogostejša okužba kože pri otrocih v predšolskem obdobju. Redko se pojavi pri otrocih, mlajših od dveh let, lahko pa se pojavi tudi pri odraslih. Prepoznamo jo lahko po pojavu mehurčkov in krast na koži, ki se lahko razširijo na različne dele telesa in na ljudi, s katerimi je oboleli v bližnjem, tesnejšem stiku. Inkubacijska doba traja 7–10 dni.