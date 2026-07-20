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Izognite se impetigu – bakterijski okužbi, ki poleti polni ambulante

S.B.
Zdrav otrok 0
20. 07. 2026 09.18

Impetigo je gnojna okužba vrhnjega sloja kože, ki jo povzroči ena od dveh bakterij: streptokok skupine A ali stafilokok aureus. V zadnjem obdobju vseskozi poslušamo, kako pomembno si je umivati roke in ohranjati telesno higieno, da bi se zaščitili pred okužbami, med katerimi pa je tudi impetigo – ena pogostejših poletnih bolezni.

Impetigo

Gre za izjemno nalezljivo okužbo, ki se prenaša prek neposrednega stika ali okuženih predmetov. Otroci z že razdraženo kožo ali poškodbami na njej imajo večjo možnost, da zbolijo za impetigom. Okuženi del lahko srbi, praskanje pa lahko okužbo še razširi. 

Pojavlja se na mestih, kjer je koža razdražena, npr. zaradi smrkanja  ali preveč izsušene kože. Bakterije najprej poselijo kožo, nato vstopijo skozi drobne razpoke ali ranice na površini kože. Na mestu vstopa se nato razvije gnojna okužba kože, ki je značilna za impetigo. V večini primerov se pojavlja v obdobju poletja, ni pa nujno.

Impetigo je predvsem bolezen otrok in je najpogostejša okužba kože pri otrocih v predšolskem obdobju. Redko se pojavi pri otrocih, mlajših od dveh let, lahko pa se pojavi tudi pri odraslih. Prepoznamo jo lahko po pojavu mehurčkov in krast na koži, ki se lahko razširijo na različne dele telesa in na ljudi, s katerimi je oboleli v bližnjem, tesnejšem stiku. Inkubacijska doba traja 7–10 dni.

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Po podatkih NIJZ kužnost upade po približno 24 urah po začetku sistemskega antibiotičnega zdravljenja. Če impetiga ne zdravimo z antibiotiki, se kužnost lahko podaljša na 10–21 dni. Prisotnost nezdravljenih, gnojnih sprememb pa kužnost podaljša celo na tedne ali mesece.

Izjemno pomembno je, da si otroci redno umivajo roke.
Izjemno pomembno je, da si otroci redno umivajo roke.FOTO: iStockphoto

Kako preprečiti okužbo?

Preprečevanje širjenja bakterij, ki povzročajo impetigo, temelji na skrbni osebni higieni. Otroci z nezdravljenim impetigom ne smejo v vrtec ali šolo. V kolektiv se lahko vrnejo, ko se spremembe na koži zasušijo. V kolektiv se otrok z impetigom vrne lahko 48 ur po uvedbi sistemskega antibiotičnega zdravljenja, saj ni več kužen, kljub temu, da spremembe na koži še niso zasušene. Svetujemo, da so kožne spremembe pokrite, svetujejo na NIJZ.

Kdaj k zdravniku?

Če opazite, da se rdečina veča ali če gnojna tekočina iz rane po antibiotičnem zdravljenju še naprej teče ali če ima vaš otrok povišano telesno temperaturo, takrat ga morate nujno odpeljati k pediatru. Ta bo namreč presodil, če vaš otrok potrebuje za zdravljenje bolezni tudi oralni antibiotik.

Če ima otrok pri okužbi še povišano telesno temperaturo, se odpravite do pediatra.
Če ima otrok pri okužbi še povišano telesno temperaturo, se odpravite do pediatra.FOTO: Dreamstime

Kako poteka zdravljenje okužbe z impetigom?

Pri lažji obliki impetiga, ki se je ravnokar pojavil, je pomembno, da otrokom postrežemo nohte na rokah, da bi preprečili poškodbo kože s praskanjem ter trikrat dnevno sledimo tem navodilom:

Nezapleten impetigo zdravimo tako, da čistimo spremembe na koži in odstranjujemo kraste z uporabo obkladkov s fiziološko raztopino. Pri nezapletenemu impetigu lahko uporabimo še antibiotično mazilo. Antibiotično mazilo se na spremenjene dele kože nanese 3-krat dnevno, 7 dni. Pri bolnikih, pri katerih se je impetigo zelo razširil ali je prišlo do zapleta, je potrebno zdravljenje z antibiotiki v obliki tablet. Antibiotično zdravljenje je pomembno, da se prepreči možni kasnejši zaplet (vnetje ledvičnih čašic) in da preprečimo širjenje v ožjih skupnostih (vrtci, šole, družine), še dodajajo na NIJZ.

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