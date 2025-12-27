Gripa pri otroku: kako jo hitro prepoznati

Kako vemo, da gre za gripo, ne za prehlad

Simptomi gripe se pojavijo hitro in so običajno hujši od simptomov prehlada. Medtem ko prehlad pogosto pomeni rahlo zamašen nos in blago slabo počutje, gripa vpliva na več delov telesa in povzroči večjo izčrpanost.

Najpogostejši simptomi gripe pri otrocih

Otrok z gripo lahko kaže eno ali več naslednjih težav: 1. Visoka vročina Običajno nenadna in lahko visoka (nad 38–39 C). Lahko traja 3–5 dni ali več. Pogosto je prvi in najbolj opazen simptom. 2. Utrujenost in izčrpanost Otroci so pogosto zelo utrujeni in slabotni ter se težko igrajo. Utrujenost lahko traja tudi tedne po tem, ko vročina mine. 3. Kašelj in bolečine v grlu Suh, trdovraten kašelj in boleče grlo so pogosti. Čeprav so simptomi dihalni, so pogosto hujši kot pri prehladu.

4. Bolečine po telesu in glavobol Otroci se lahko pritožujejo nad bolečinami v mišicah ali glavoboli. To je posledica sistemskega odziva telesa na virus. 5. Slabost, bruhanje ali driska Ti simptomi so pri otrocih pogostejši kot pri odraslih in lahko spremljajo ali sledijo drugim znakom gripe. 6. Zamašen ali 'tekoč' nos Lahko se pojavi, vendar ni vedno osrednji simptom.

Trajanje simptomov gripe pri otrocih

Vročina in hudi simptomi: običajno prvih 3–5 dni. Večina simptomov gripe: traja približno 1 teden. Izčrpanost in hujši kašelj: lahko trajata dodatno 1–3 tedne. To pomeni, da tudi ko se vročina zmanjša, otrok ni takoj popolnoma zdrav – telo si mora opomoči od izčrpanosti in kašlja.

Koliko časa je otrok kužen?

Otrok je lahko kužen že dan pred pojavo simptomov in ostane kužen približno 5–7 dni od začetka bolezni. Pri mlajših otrocih ali tistih z oslabljenim imunskim sistemom je kužnost lahko daljša.

Kdaj poiskati zdravniško pomoč

Čeprav večina otrok preboli gripo doma, poiščite zdravnika ali urgentno pomoč, če opazite katerega od teh alarmnih znakov: - Težko ali hitro dihanje - Modrikasta ali siva koža okoli ust ali na ustnicah - Dehidracija (manj mokrih plenic ali manj uriniranja) - Vztrajno ali hudo bruhanje - Nezavest ali težko prebujanje - Vročina, ki traja več kot 4 dni ali se vrne po izboljšanju Kako poteka okrevanje in oskrba doma Večina otrok okreva tako, da: - veliko počivajo, - pijejo dovolj tekočin, - jemljejo zdravila proti vročini in bolečinam (npr. paracetamol ali ibuprofen – nikoli ne dajajte aspirina otrokom). Pred tem se posvetujte s pediatrom! Gripa pri otrocih se začne hitro, je resnejša od prehlada in lahko traja en teden ali več. Pozornost staršev pri prepoznavanju simptomov – visoka vročina, kašelj, utrujenost in slabost – je ključna za pravočasno skrb in, če je potrebno, zdravstveno pomoč.