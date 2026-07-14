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Če otrok poleti reče "boli me glava", tega ne prezrite

S.B.
Zdrav otrok 0
14. 07. 2026 04.00

Ko otrok sredi vročega poletnega dne nenadoma potoži, da ga boli glava, marsikateri starš najprej pomisli na utrujenost ali preveč sonca. A strokovnjaki opozarjajo, da je glavobol pri otrocih v vročih dneh pogosto tudi znak, da telesu primanjkuje tekočine ali da se otrok pregreva.

glavobol

Poletje prinaša več časa zunaj, igro na soncu, kopanje in športne aktivnosti, vendar otroci zaradi svoje telesne zgradbe težje uravnavajo telesno temperaturo kot odrasli. Zato so bolj izpostavljeni posledicam vročine, še posebej če pozabijo piti dovolj tekočine ali predolgo ostanejo na soncu.

Glavobol je lahko prvi znak dehidracije

Otroci med igro pogosto ne opazijo, da so žejni. Ko se veliko potijo, izgubljajo tekočino, kar lahko vodi v dehidracijo. Eden prvih znakov, ki ga starši pogosto opazijo, je prav glavobol.

Poleg bolečine v glavi se lahko pojavijo tudi:

utrujenost in pomanjkanje energije,

- vrtoglavica,

- slabost,

- razdražljivost,

- suha usta,

- manj pogosto uriniranje,

- temnejši urin.

Če otrok po igri na soncu začne tožiti zaradi glavobola, je zato dobro najprej preveriti, ali je dovolj pil, kdaj je nazadnje jedel in koliko časa je bil izpostavljen vročini.

Če otrok po igri na soncu začne tožiti zaradi glavobola, je zato dobro najprej preveriti, ali je dovolj pil.
Če otrok po igri na soncu začne tožiti zaradi glavobola, je zato dobro najprej preveriti, ali je dovolj pil.FOTO: Adobe Stock

Ne gre vedno le za žejo, lahko gre za pregrevanje

Glavobol je lahko tudi znak vročinske izčrpanosti. Ta nastane, ko telo zaradi vročine in izgube tekočine težko vzdržuje normalno temperaturo.

Poleg glavobola so lahko opozorilni znaki:

- močno potenje,

- bledica ali rdečica kože,

- slabost,

- šibkost,

- omotica,

- mišični krči,

- nenavadna utrujenost.

V takem primeru strokovnjaki svetujejo, da otroka čim prej umaknemo v senco ali hladen prostor, mu ponudimo tekočino in poskrbimo za ohlajanje telesa.

Starši pogosto spregledajo eno stvar

Otroci se med igro pogosto tako zamotijo, da ne prekinejo aktivnosti niti takrat, ko njihovo telo že potrebuje počitek. Zato strokovnjaki svetujejo, da starši ne čakajo, da otrok sam pove, da je žejen.

Pomaga lahko nekaj preprostih navad:

- vedno imejte s seboj steklenico vode,

- otroka redno spodbujajte k pitju,

- načrtujte odmore v senci,

- se izogibajte najmočnejšemu soncu med približno 11. in 16. uro,

- otroci naj nosijo lahka, zračna oblačila in pokrivalo.

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Kdaj glavobol ni več nekaj, kar bi lahko pripisali vročini?

Večina otroških glavobolov ni nevarnih, vendar pediatri opozarjajo, da je potreben posvet z zdravnikom, če so glavoboli pogosti, se slabšajo ali jih spremljajo drugi zaskrbljujoči znaki.

Posebno pozornost zahtevajo glavoboli, ki:

- otroka zbujajo iz spanja,

- nastanejo po poškodbi glave,

- jih spremljajo vztrajno bruhanje, spremembe vida ali nenavadno vedenje,

- se pojavijo skupaj z vročino in otrdelim vratom.

Najboljša poletna zaščita? Preproste navade

Glavobol pri otroku poleti pogosto ni razlog za paniko, je pa pomemben znak telesa, da potrebuje počitek, senco in tekočino. Starši lahko veliko naredijo že s preventivo, z dovolj pitja, odmori med igro in opazovanjem otroka.

Včasih namreč otrokovo "Boli me glava" ni le pritožba, ampak način, kako telo pove, da potrebuje pomoč.

Viri: American Academy of Pediatrics, Mayo Clinic

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