Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Ekcem pri otrocih: simptomi, vzroki in učinkovito zdravljenje

S.B.
Zdrav otrok 0
22. 04. 2026 04.00

Ekcem, znan tudi kot atopijski dermatitis, je ena najpogostejših kožnih bolezni pri dojenčkih in otrocih. Ocenjuje se, da prizadene približno 10–20 % otrok, pogosto pa se pojavi že v prvih mesecih življenja.

Najbolj značilen znak ekcema je močno srbenje, ki lahko otroka zelo moti, zlasti ponoči. Koža je pogosto pordela, lahko se pojavijo drobni izpuščaji ali razpoke, pri dolgotrajnejših težavah pa se lahko tudi zadebeli. Pri dojenčkih se spremembe najpogosteje pojavijo na obrazu, predvsem na ličkih in bradi, medtem ko se pri starejših otrocih pogosto razvijejo v pregibih komolcev, kolen ali na vratu.

Vzrok za nastanek ekcema ni en sam, temveč gre za preplet več dejavnikov

Pomembno vlogo ima dednost, saj imajo otroci večje tveganje, če se v družini pojavljajo alergije, astma ali podobne kožne težave. Pomemben dejavnik je tudi oslabljena zaščitna funkcija kože, zaradi katere ta hitreje izgublja vlago in je bolj dovzetna za draženje. 

Najbolj značilen znak ekcema je močno srbenje, ki lahko otroka zelo moti, zlasti ponoči.
FOTO: Adobe Stock

K razvoju ekcema prispeva tudi imunski sistem, ki pri teh otrocih pogosto reagira pretirano. Na poslabšanje lahko vplivajo številni zunanji dejavniki, kot so neprimerni kozmetični izdelki, detergenti, prah, znoj, vročina ali določeni materiali oblačil. Pomembno je poudariti, da ekcem ni nalezljiv.

Čeprav ekcema ni mogoče popolnoma pozdraviti, ga je mogoče zelo uspešno obvladovati. Osnova zdravljenja je redna in dosledna nega kože. Kožo je treba vsakodnevno vlažiti z ustreznimi negovalnimi kremami, ki pomagajo obnoviti njeno zaščitno funkcijo. 

Pri umivanju se priporoča uporaba blagih izdelkov brez dražečih sestavin, kopanje pa naj bo kratko in v mlačni vodi. Ob poslabšanjih zdravniki pogosto predpišejo protivnetne kreme, ki pomagajo umiriti vnetje in srbenje.

Osnova zdravljenja je redna in dosledna nega kože.
FOTO: Shutterstock

Pomemben del obvladovanja bolezni je tudi prepoznavanje sprožilcev, ki pri posameznem otroku povzročajo poslabšanje. Ko jih starši prepoznajo, se jim lahko lažje izognejo in tako zmanjšajo pogostost izbruhov. Pri tem pomagajo tudi preprosti ukrepi, kot so nošenje mehkih, zračnih oblačil ter vzdrževanje primerne temperature in vlage v prostoru.

Pri številnih otrocih se stanje z leti izboljša in lahko celo popolnoma izzveni, pogosto že do šolskega obdobja. Kljub temu pa se pri nekaterih lahko občasno vrača tudi kasneje. Ključnega pomena je, da starši razumejo naravo bolezni in vztrajajo pri redni negi, saj lahko s tem bistveno izboljšajo kakovost življenja otroka.

Vir: Story.hr

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1647