Ekcem pri otrocih: simptomi, vzroki in učinkovito zdravljenje

Najbolj značilen znak ekcema je močno srbenje , ki lahko otroka zelo moti, zlasti ponoči. Koža je pogosto pordela, lahko se pojavijo drobni izpuščaji ali razpoke, pri dolgotrajnejših težavah pa se lahko tudi zadebeli. Pri dojenčkih se spremembe najpogosteje pojavijo na obrazu, predvsem na ličkih in bradi, medtem ko se pri starejših otrocih pogosto razvijejo v pregibih komolcev, kolen ali na vratu.

Pomembno vlogo ima dednost , saj imajo otroci večje tveganje, če se v družini pojavljajo alergije, astma ali podobne kožne težave. Pomemben dejavnik je tudi oslabljena zaščitna funkcija kože , zaradi katere ta hitreje izgublja vlago in je bolj dovzetna za draženje.

K razvoju ekcema prispeva tudi imunski sistem, ki pri teh otrocih pogosto reagira pretirano. Na poslabšanje lahko vplivajo številni zunanji dejavniki, kot so neprimerni kozmetični izdelki, detergenti, prah, znoj, vročina ali določeni materiali oblačil. Pomembno je poudariti, da ekcem ni nalezljiv.

Čeprav ekcema ni mogoče popolnoma pozdraviti, ga je mogoče zelo uspešno obvladovati. Osnova zdravljenja je redna in dosledna nega kože. Kožo je treba vsakodnevno vlažiti z ustreznimi negovalnimi kremami, ki pomagajo obnoviti njeno zaščitno funkcijo.

Pri umivanju se priporoča uporaba blagih izdelkov brez dražečih sestavin, kopanje pa naj bo kratko in v mlačni vodi. Ob poslabšanjih zdravniki pogosto predpišejo protivnetne kreme, ki pomagajo umiriti vnetje in srbenje.