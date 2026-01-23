Deček z 2 % možganov, ki je presenetil svet

Danes, več let pozneje, je Noah živ dokaz, da se lahko človeško telo – in zlasti možgani – razvijajo na načine, ki jih znanost še vedno ne razume povsem. Kot so poročali britanski in mednarodni mediji, med drugim Yahoo News, Daily Mail in zdravstveno-znanstveni portali, je bil Noah rojen s hudimi nevrološkimi diagnozami, vključno s spino bifido in hidrocefalusom – stanjem, pri katerem se tekočina kopiči v možganih in preprečuje njihov normalen razvoj. Slikovne preiskave pred rojstvom so pokazale, da je večina lobanje zapolnjena s tekočino, možganskega tkiva pa je ostalo le še okoli 2 odstotka.

Diagnoza, ki ni puščala upanja

Zdravniki so staršem večkrat pojasnili, da so možnosti za preživetje minimalne. Napovedi so bile jasne: če bo otrok preživel, naj bi bil v vegetativnem stanju, brez sposobnosti govora, gibanja ali kognitivnega razvoja. Kljub temu so se starši odločili, da bodo nosečnost nadaljevali. Po rojstvu so zdravniki izvedli več nujnih posegov za zmanjšanje pritiska v lobanji. Sprva se je zdelo, da se potrjujejo najhujši strahovi, vendar so sčasoma začeli opažati nekaj, česar niso pričakovali.

Presenetljiva rast možganov

A kontrolni MRI-pregledi so pokazali postopno, a vztrajno rast možganskega tkiva. Možgani, ki naj bi bili skoraj povsem nerazviti, so se začeli širiti in zapolnjevati prostor, kjer je bila prej le tekočina. Sčasoma so zdravniki ugotovili, da se je količina možganskega tkiva povečala na približno 70 do 80 odstotkov pričakovane velikosti za otrokovo starost. Noah je začel govoriti, šteti, prepoznavati črke in komunicirati s starši. Kot so zapisali v več britanskih medijih, danes obiskuje šolo in kaže kognitivne sposobnosti, ki so v popolnem nasprotju z njegovimi začetnimi diagnozami. Čeprav zaradi spine bifide ostaja gibalno oviran, njegov um deluje presenetljivo kompleksno.

Primer, ki buri znanstveno skupnost

Zdravniki in raziskovalci so njegov primer opisali kot znanstveno zagonetnega. Kot poudarjajo strokovnjaki na univerzitetnih medicinskih portalih, Noahov razvoj odpira nova vprašanja o nevroplastičnosti – sposobnosti možganov, da se prilagajajo, preoblikujejo in vzpostavljajo nove povezave. Na spletnih straneh medicinskih ustanov so zapisali, da so možgani pri majhnih otrocih bistveno bolj prilagodljivi, kot se je dolgo domnevalo. V izjemnih primerih lahko zdravo tkivo prevzame funkcije poškodovanih ali manjkajočih delov, kar se je pri Noahu zgodilo v obsegu, ki je presenetil tudi izkušene nevrologe.

Več kot medicinski čudež