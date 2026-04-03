Starši pogosto spregledajo navado, ki povečuje tveganje za debelost otrok

Kot navaja Kreni zdravo, ki povzema pojasnila nutricionistke Jasmine Hasanović, je med najpogosteje podcenjenimi dejavniki prav redno izpuščanje zajtrka, poleg tega pa tudi prehranjevanje pred zasloni in uporaba hrane kot nagrade.

Strokovnjaki opozarjajo: problem ni samo sladkor

Javna razprava o otroški debelosti se pogosto osredotoča na sladkarije, vendar stroka opozarja, da je to preveč poenostavljen pogled. Po navedbah Kreni zdravo nutricionistka izpostavlja, da otroci, ki redno preskakujejo jutranji obrok, čez dan pogosteje posegajo po kaloričnih prigrizkih in zaužijejo večje porcije pri naslednjih obrokih.

To potrjujejo tudi mednarodni podatki. Reuters je ob sklicevanju na UNICEF poročal, da število otrok s prekomerno telesno težo in debelostjo v številnih državah še naprej narašča, pri čemer imajo pomembno vlogo prav vsakodnevni življenjski vzorci.

icon-expand Debelost otrok FOTO: AdobeStock

Zakaj je zajtrk ključni dejavnik

Zajtrk ni pomemben samo zaradi energije za začetek dneva. Ključna je rutina. Otroci brez jutranjega obroka imajo pogosto manj stabilen občutek sitosti, kar poveča verjetnost za: - sladke prigrizke dopoldne, - večji vnos sladkih pijač, - poznejše prenajedanje. Prav ta vzorec strokovnjaki pogosto povezujejo z dolgoročnim povečevanjem telesne teže.

Navade doma imajo večji vpliv, kot si starši mislijo

Velik del tveganja nastaja doma, v vsakodnevni rutini. Ena najbolj podcenjenih navad je uporaba hrane kot nagrade. Ko otrok sliši 'če boš priden, dobiš čokolado', se hrana začne povezovati z dosežkom, tolažbo ali čustvenim olajšanjem. Po navedbah omenjenega vira lahko tak vzorec kasneje vodi v čustveno prehranjevanje. Drug pomemben dejavnik je prehranjevanje ob telefonu, televiziji ali tablici.The Guardian je v svojih analizah globalnih zdravstvenih trendov večkrat opozoril, da kombinacija sedenja in nepozornega hranjenja pomembno vpliva na porast debelosti pri otrocih. Otrok med gledanjem vsebin pogosto slabše zazna, kdaj je sit. Posledica je večji vnos hrane, ne da bi to sploh opazil.

Teža se pogosto začne povečevati zaradi 'nevidnih' kalorij

Strokovnjaki posebej opozarjajo tudi na pijače. Sadni sokovi, ledeni čaji in gazirane pijače so pogosto vir velike količine sladkorja, ki ga starši ne zaznajo tako hitro kot pri sladkarijah. Prav zato se težava pogosto razvija postopoma in skoraj neopazno.

Kaj svetujejo strokovnjaki

Namesto strogih diet strokovnjaki priporočajo predvsem stabilno družinsko rutino: - reden zajtrk, - voda namesto sladkih pijač, - obroki brez zaslonov, - več dnevnega gibanja, - manj čustvenega nagrajevanja s hrano.

Debelost pri otrocih se zelo pogosto ne začne pri sladkarijah, ampak pri navadah, ki jih družine ponavljajo vsak dan. Prav zato strokovnjaki opozarjajo, da imajo starši največji vpliv pri navidez majhnih odločitvah doma.