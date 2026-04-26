Otrok kašlja in težko diha? Prepoznajte bronhiolitis in kako mu pomagati

Večinoma gre za virusno okužbo, ki povzroči vnetje v malih dihalnih poteh. Najpogosteje dokažemo okužbo z respiratornim sincicijskim virusom, približno tretjino okužb pa povzročijo drugi virusi. Med najbolj ogrožene spadajo majhni otroci, saj so njihove dihalne poti ozke, tako da otekanje stene bronhov lahko kritično zoži svetlino. Dojenčki in mali otroci ne zmorejo dolgotrajnega povečanega napora ob dihanju. Dodatno težavo pa predstavljata tudi odklanjanje tekočine in sluz v nosu. Izbruh tega virusa se najpogosteje pojavlja na začetku jeseni in vse do pozne pomladi, povzroča pa okužbo pljuč in dihalnih poti. Tipično se pojavlja v prvih dveh letih življenja, vrhunec pa doseže med tretjim in šestim mesecem starosti. Drugi virusi, ki so še povezani z bronhiolitisom, so rinovirus, influenca in človeški metapnevmovirus.

Kateri so dejavniki tveganja?

Pogosteje zbolijo otroci, nagnjeni k alergijam, otroci mladih mater, otroci, ki živijo v natrpanih stanovanjih, v okolju z onesnaženim zrakom (kajenje, izpušni plini), in otroci, ki niso dojeni. Kdaj se bo dojenček okužil, je odvisno od njegove izpostavljenosti virusu. Največkrat se okuži od starejših sorojencev ali drugih otrok in odraslih, ki imajo prehladne znake. Okuži se prek kapljične infekcije (kašljanje, kihanje) ali rok (na rokah prehlajenega človeka je vedno zelo veliko število virusov).

Kako se kažejo simptomi bolezni?

– Izcedek iz nosu in vnetje žrela,

– kihanje, kašelj,

– povišana telesna temperatura,

– hropenje,

– včasih se vname srednje uho. Po dnevu ali dveh se ti simptomi poslabšajo, predvsem se poslabša kašelj in nastanejo piskajoči zvoki med izdihom.

Kadar bolezen napreduje, se pojavijo naslednji simptomi:

– kašelj in hropenje se okrepita,

– otrok začne težje dihati, včasih je slišno piskanje,

– vidno je ugrezanje medrebrnih mišic, kotanje nad in pod prsnico,

– povečuje se napor pri dihanju,

– dihanje je pospešeno,

– razdraženost, težave s spanjem in znaki utrujenosti,

– temperatura ni nujno povišana,

– frekvenca dihanja lahko naraste na več kot 70 vdihov na minuto,

– pojavljajo se lahko dihalni premori,

– dviganje ram pri dihanju, izdatno dihanje s trebuščkom,

– otrok odklanja tekočino,

– otrok postane modrikast in apatičen – v takšnih primerih je nujno bolnišnično zdravljenje.



Otroci imajo navadno slab apetit in ne jedo in ne pijejo dovolj, zaradi česar lahko dehidrirajo. Pojavi se lahko tudi bruhanje po kašljanju. Redko se pri dojenčkih, še posebej tistih, rojenih prezgodaj, pojavijo epizode prenehanja dihanja (apnea), ki se pojavijo pred razvojem drugih simptomov. Bolezen je redkokdaj smrtna, bolj je nevarna za zelo mlade, nedonošene otroke in otroke, ki imajo tudi druge bolezni (pljučne, živčno-mišične, srčno-žilne bolezni ali bolezni imunskega sistema ali krvi). Redki otroci (približno 2 % ) ob prebolevanju potrebujejo zdravljenje v bolnišnici in dodatek kisika.

Kako zdraviti bronhiolitis?

– Pomembno je, da redno čistite nosek,

– inhalirajte fiziološko raztopino v količini 5 ml, lahko tudi na tri ure,

– znižujte previsoko telesno temperaturo,

– skrbite, da otrok dovolj pije,

– ko otrok suho in dražeče kašlja, mu ponujajte čim več tekočine,

– vlažite prostor, saj mu svež zrak pomaga k ozdravitvi, prav tako vlaga iz ozračja pomaga, da se kašelj spremeni v mokrega in produktivnega,

– opazujete morebitno povečanje in spremembe napora pri dihanju,

– če opazite napredovalne simptome bolezni, pokličite zdravniško pomoč, saj bo otroku najverjetneje pomagal dodaten kisik. Pri večini otrok bronhiolitis poteka blago in otroka ne ogroža, vendar moramo biti pozorni na znake težje oblike bolezni. V tem primeru mora otroka z bronhiolitisom nujno pregledati zdravnik.

Kakšna je preventiva?

Priporočljivo je gibanje na svežem zraku. Otrok ne izpostavljajte cigaretnemu dimu, zlasti v obdobju prehladnih obolenj (jesen, zima) se izogibajte prostorom, kjer je veliko ljudi, in navsezadnje poskrbite za primerno higieno in otroka že od malega učite rednega umivanja rok.

Koliko časa traja inkubacijska doba?

Inkubacijska doba (čas od okužbe do pojava simptomov) se giblje od nekaj dni do enega tedna, odvisno od okužbe, ki povzroča bronhiolitis. Primeri bronhiolitisa navadno trajajo približno 12 dni, a otroci s hujšo obliko okužbe lahko kašljajo še nekaj tednov pozneje. Vrhunec bolezni je navadno drugi ali tretji dan po tem, ko otrok začne kašljati, in po tem, ko se pojavijo težave z dihanjem. Stanje se nato začne izboljševati.

Takojšnjo pomoč poiščite, če ima otrok težave z dihanjem ali če kašelj, retrakcije in piskanje v pljučih postanejo vse slabši. Vsekakor tudi v primeru modrih ustnic in nohtov na rokah.