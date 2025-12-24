Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?

Obstaja več razlogov za pojav belega jezika pri otroku. V večini primerov to ni razlog za preplah, vendar v določenih primerih lahko kaže na zdravstvene težave. Bele obloge na jeziku so običajno posledica različnih dejavnikov, kot so ostanki odmrlih celic ali gliv, ki se nabirajo med papilami jezika. Pojavi se lahko skupaj z zadahom ali neprijetnim okusom v ustih, kar je pogosto znak težav z ustno higieno ali bakterijsko okužbo.

Če bele obloge na jeziku spremljajo še drugi simptomi, denimo pogosti prehladi, povišana telesna temperatura, telesne bolečine in nasploh slabše počutje, je treba o tem obvestiti zdravnika. Zdravnika morate obiskati tudi v primerih, če je bel jezik boleč ali se vam zdi, da otroka peče, prav tako v primeru, če ima v ustih odprte rane, težave z žvečenjem, požiranjem ali govorom.

Belih madežev na jezičku nikar ne odstranjujte mehansko, na primer s prstom, saj lahko s tem povzročite površinske poškodbe sluznice in povečate tveganje za širjenje okužbe. Če opazite zgoraj naštete spremljajoče simptome in se stanje ne izboljša v dveh dneh, je nujen posvet s pediatrom, ki bo predpisal zdravilo s protiglivičnim učinkom, ki ga nanesemo na mesto okužbe.

Obenem je treba pri dojenčkih razkužiti dude ter poskrbeti za primerno higieno bradavic pred vsakim dojenjem. Posebno pozornost je treba nameniti tudi vzdrževanju higiene vseh predmetov, s katerimi je dojenček v stiku. Pri malčkih je dobro spodbujati primerno ustno higieno in upoštevati navodila zdravnika.