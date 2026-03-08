Bibaleze.si
Ali ima vaš otrok sezonsko alergijo? Preverite znake

B.R.
Zdrav otrok 0
08. 03. 2026 04.00

Kihanje, kašljanje in bister izcedek iz nosu? Morda ne gre za prehlad, ampak za alergijo. Dražilci, kot so pelod in plesen, lahko povzročijo resne težave – tudi pri otrocih. Čeprav odrasli hitro prepoznamo svoje simptome alergije, je pri otrocih razlikovanje med prehladom in alergijo lahko zahtevno.

Alergije lahko močno vplivajo na otrokovo vsakodnevno počutje in uspešnost pri dejavnostih.

Zakaj je pravočasno prepoznavanje alergij pomembno?

Po besedah alergologinje dr. Sandre Hong je zgodnje prepoznavanje in obvladovanje alergij ključnega pomena. Nezdravljene alergije lahko vodijo do poslabšanja astme, pogostega kašljanja, piskanja v prsih in celo težav z dihanjem. Poleg tega lahko alergije zmanjšajo otrokovo koncentracijo v šoli, še posebej, če so v okolju prisotni alergeni, kot sta pelod in plesen.


FOTO: Adobe Stock

Simptomi sezonskih alergij pri otrocih

Alergije lahko močno vplivajo na otrokovo vsakodnevno počutje in uspešnost pri dejavnostih. Pogosti znaki alergije pri otrocih vključujejo:

- kihanje,

- srbeče oči ali nos,

- žgečkljiv ali boleč občutek v grlu,

- bister izcedek iz nosu,

- zamašen nos,

- dihanje skozi usta,

- kašljanje,

- kratka sapa ali težko dihanje.

Otroci pogosto ne znajo natančno opisati svojih težav, zato bodite pozorni tudi na vidne znake, kot so:

- pogosto drgnjenje oči ali nosu,

- značilna "črta" čez nos zaradi drgnjenja,

- stalno kihanje, še posebej zjutraj ali po bivanju na prostem.

Kako pomagati otroku z alergijami?

1. Zmanjšajte stik z alergeni

Popolna izogibanje alergenom je težko, a obstaja več načinov, kako zmanjšati njihovo prisotnost:

- Izogibajte se jutranjim aktivnostim na prostem, ko je koncentracija peloda najvišja.

- Pri igri zunaj otroku nataknite sončna očala – ki vsaj malo pomagajo zaščititi oči pred pelodom.

- Po igri na prostem naj otrok oprha telo in umije lase pred spanjem.


FOTO: Dreamstime

- V spalnici ustvarite alergijsko varno cono:

Zaprta okna,

uporaba filtrov v klimatski napravi ali sobnem čistilcu zraka,

redno pranje posteljnine pri visoki temperaturi.

2. Uporabite ustrezna zdravila

Obstajajo učinkovita zdravila za lajšanje alergijskih simptomov pri otrocih:

Slana pršila za nos – vlažijo nosno sluznico in odstranjujejo alergene.

Kortikosteroidna pršila – zmanjšujejo vnetje nosne sluznice.

Antihistaminiki – lajšajo srbečico, kihanje in izcedek iz nosu.

Pred uporabo se vedno posvetujte z otrokovim pediatrom, saj lahko nekatera zdravila povzročijo zaspanost. Priporočljivo je, da jih dajete zvečer ali izberete zdravila, ki ne povzročajo utrujenosti čez dan.

Vir: clevelandclinic

