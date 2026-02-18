ADHD pri deklicah: znaki, ki jih pogosto spregledamo

Če ADHD ostane neprepoznan, lahko to škoduje samopodobi, čustvenemu razvoju in duševnemu zdravju deklet. Kot so zapisali na spletni strani Yahoo News, se ADHD pri dekletih pogosto kaže kot nepazljivost in notranja nemirnost, ki sta veliko manj očitna kot klasični simptomi hiperaktivnosti.

To pomeni, da dekleta pogosto sanjarijo, težko začnejo ali dokončajo naloge ter se zdi, da so raztresena ali neorganizirana. Mark Pattison, direktor organizacije Care ADHD, pojasnjuje, da pri dekletih simptomi pogosto vključujejo občutek preplavljenosti in neorganiziranosti, kar se lahko zamenja za pomanjkanje truda ali motivacije. Takšna neopazna manifestacija pogosto vodi v to, da odrasli ne prepoznajo osnovnega problema.

Pri nekaterih dekletih se hiperaktivnost kaže bolj kot notranja nemirnost, hitre misli ali pretirano govorjenje, namesto kot tipično nemirno gibanje ali kričanje, ki ga pogosto vidimo pri dečkih.