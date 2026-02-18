ADHD pri deklicah: znaki, ki jih pogosto spregledamo

Če ADHD ostane neprepoznan, lahko to škoduje samopodobi, čustvenemu razvoju in duševnemu zdravju deklet. Kot so zapisali na spletni strani Yahoo News, se ADHD pri dekletih pogosto kaže kot nepazljivost in notranja nemirnost, ki sta veliko manj očitna kot klasični simptomi hiperaktivnosti.
To pomeni, da dekleta pogosto sanjarijo, težko začnejo ali dokončajo naloge ter se zdi, da so raztresena ali neorganizirana. Mark Pattison, direktor organizacije Care ADHD, pojasnjuje, da pri dekletih simptomi pogosto vključujejo občutek preplavljenosti in neorganiziranosti, kar se lahko zamenja za pomanjkanje truda ali motivacije. Takšna neopazna manifestacija pogosto vodi v to, da odrasli ne prepoznajo osnovnega problema.
Pri nekaterih dekletih se hiperaktivnost kaže bolj kot notranja nemirnost, hitre misli ali pretirano govorjenje, namesto kot tipično nemirno gibanje ali kričanje, ki ga pogosto vidimo pri dečkih.
Strokovnjaki na spletni strani Simply Psychology opozarjajo, da družbena pričakovanja o tem, kako naj se dobro vedenje kaže pri dekletih, močno vplivajo na interpretacijo simptomov ADHD. Pri dekletih, ki ne kažejo klasičnih hiperaktivnih simptomov, se težave pogosto pripisujejo sanjarjenju, čustveni občutljivosti ali slabi koncentraciji, namesto da bi se pomislilo na ADHD kot nevrološki vzrok. Poleg tega se simptomi, kot sta anksioznost ali nizka samozavest, pogosto bolj opazijo kot sami znaki ADHD, zaradi česar se lahko prave težave spregledajo ali napačno diagnosticirajo kot ločene motnje.
Strokovnjaki tudi izpostavljajo, da dekleta pogosto razvijejo strategije maskiranja, da bi prikrila svoje težave z ADHD. To vključuje pretirano prizadevanje, perfekcionizem ali pretvarjanje, da nimajo težav. Takšno maskiranje lahko dodatno oteži prepoznavanje simptomov in vodi do zamude pri diagnozi ali popolnoma napačne diagnoze.
Če ADHD ostane neprepoznan, lahko dekleta doživljajo dolgotrajno nizko samopodobo, frustracije in čustvene težave. Brez ustrezne podpore se lahko razvijejo anksioznost, depresija ali izgorelost, ker se dekleta borijo s simptomi brez razumevanja vzroka. Strokovnjaki zato poudarjajo pomen zgodnje prepoznave in diagnostike, saj to bistveno izboljša kakovost življenja in možnost uspešnega spoprijemanja z vsakodnevnimi zahtevami.
Za starše in učitelje je ključno, da aktivno opazujejo vzorce pozornosti in vedenja deklet v različnih okoljih ter se pogovorijo z učitelji in zdravniki o opazovanih znakih. Strukturirane rutine, razdeljene naloge, jasna pričakovanja in podpora pri organizaciji so nekateri izmed načinov, kako lahko okolje pomaga dekletom z ADHD že pred uradno diagnozo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV