5 zimskih pravil Skandinavcev za srečne otroke

Pred nami je še kar nekaj zimskih tednov, tudi sneg se nam obeta. Odrasli bi včasih raje ostali doma na toplem, a če želite najbolje za svoje malčke, potem le prisluhnite, kaj o zimi menijo Skandinavci. Skandinavski otroci veljajo za najbolj srečne in zdrave na svetu, zasluga gre tudi temu, kako starši skrbijo za svoje malčke pozimi. Preživljanje časa zunaj je namreč prioriteta za skandinavske družine, in tukaj je njihova skrivnost za vzgojo otrok, ki ljubijo zimo:

Slabega vremena ni, obstajajo le neprimerna oblačila

Skandinavci preživljajo čas zunaj ne glede na vremenske razmere, vendar s primerno zimsko opremo. Da bodo najmlajši uživali na prostem, je zelo pomembno, da jim je toplo, da imajo dobre kape, šale, rokavice, nepremočljive škornje ter termo spodnje perilo, ki ga nosijo pod oblačili.

Zabava in uživanje v naravi

Da se odpravimo ven, ponavadi ni treba prepričevati otrok, ampak njihove starše. Če se nenehno pritožujete nad zimo in mrazom, bo tudi otrok imel takšen odnos do zime. Kljub temu je zima super in Skandinavci svoje otroke učijo uživanja v tem letnem času tako, da skupaj smučajo, se sankajo, izdelujejo različne figure v snegu ter skupaj čistijo dvorišča. Večino prostega časa preživijo zunaj, tudi ko so temperature krepko pod ničlo. Bivanje zunaj seveda ni nujno velika obveznost, že 15–20 minut na svežem zraku bo naredilo veliko razliko.

icon-expand Zabava in uživanje v naravi. FOTO: Adobe Stock

Nered in umazanija sta super

Poleti starše običajno ne moti, da se njihovi otroci umažejo, medtem ko pozimi, ko je vse mokro in je vse težje očistiti, praviloma bolj skrbijo, da do tega ne pride, in malčke kaj hitro opozarjajo, naj ostanejo stran od blata in podobnih 'umazanih' predelov. A v Skandinaviji je drugače, kjer je igranje na prostem s prstjo zelo zaželen del odraščanja. Na Norveškem, Švedskem in Danskem so blatni škornji, opraskana kolena in kupi umazanih oblačil, ki so jih malčki umazali zunaj, dokaz, da je otrok užival v pustolovščinah in raziskovanju na prostem.

Manj urnikov in načrtov, več igre

Otroci so po naravi aktivni, energični in radi preživljajo čas zunaj, tudi ko je hladno, skandinavski starši pa jim to z veseljem omogočijo. Medtem ko so v mnogih drugih državah malčki ves čas zaposleni z različnimi aktivnostmi, kot so treningi, tečaji in obveznosti, Skandinavci svojim otrokom omogočajo prosto igro.

Najprej uživanje zunaj, šele nato doma

Ena najboljših stvari pri preživljanju časa zunaj v mrzlem vremenu je tudi prijeten občutek, ko prideš notri, se slečeš, oblečeš udobna oblačila in se stisneš pod odejo, morda z vročo čokolado ali skodelico kakava. Skandinavci dobro vedo, da morajo za uživanje v prijetnih trenutkih doma najprej preživeti čas zunaj in biti aktivni, naj gre za igro, smučanje ali čiščenje snega.