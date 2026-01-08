5 okusnih živil za dobro odpornost in zdravje otroka

V skupinah mlajših otrok predstavlja tveganje za širjenje okužbe predvsem dvoje: tesen osebni stik in slabša higiena rok. Starši lahko poskrbimo za zdrav način življenja družine, otroku ponudimo ljubeče okolje s čim manj stresa ter poskusimo vzpostaviti zdrave in ustaljene prehranjevalne navade, tako da v otrokov jedilnik vključimo zdravo in pestro prehrano ter poskrbimo za njegovo ustrezno osebno higieno. Predstavljamo vam pet vrst živil, ki so izjemno okusna, hkrati pa pomagajo krepiti otrokov imunski sistem.

Jogurt

Jogurt vsebuje veliko proteinov in zdravih mlečnih kislin, ki preprečujejo rast škodljivih organizmov, predvsem tistih, ki v želodcu in prebavnem traktu povzročajo infekcije. Poskrbite le, da v jogurtu ni sladkorja ali pa ga je zelo malo, saj sladkor na imunski sistem učinkuje ravno obratno. Namesto sladkih jogurtov raje uporabite domač ali navaden jogurt in ga posladkajte tako, da mu dodate gozdne sadeže, jagode, narezano banano ali drugo sadje, ki ga ima otrok rad. Otroci naj uživajo polnomastne mlečne izdelke. Pravi čas za uvajanje mlečnih izdelkov je med 9. in 12. mesecem.

Sladki krompir

To živilo je zelo bogato s prehranskimi vlakninami, hkrati pa vsebuje veliko močnih antioksidantov iz skupine karotenoidov (še posebej bogato je z betakarotenom). V sladkem krompirju najdemo veliko vitamina A in kalija, vsebuje pa tudi kar nekaj kalcija. Poleg tega je v njem še veliko fitokemikalij, na primer kvercetin, ki deluje močno protivnetno, ter vitaminov B6, C in D, železa, kalija ter magnezija.

icon-expand Sladki krompir lahko postrežete z jourtovo omako s koprom. FOTO: Shutterstock

Ko ga pripravljate za otroke, ga narežite na tanke podolgovate kose in pecite na peki papirju. Ob pečenem krompirčku lahko otroku ponudite tudi omako iz jogurta in kopra. Krompir pa lahko spečete tudi v obliki ploščic ter ga postrežete s svežimi kumarami in kislo smetano. Zelo okusen je tudi v obliki krompirjevega pireja, ki mu dodate žličko masla, s sladkim krompirjem pa lahko navaden krompir zamenjate v vseh jedeh, ki vsebujejo špinačo ali blitvo.

Avokado

Avokado velja za enega najbolj zdravih sadežev na zemlji, saj v večjih količinah vsebuje kar 25 esencialnih hranil, med drugim vitamine A, B, C, E in K ter baker, železo, fosfor, magnezij in kalij. Poleg tega je avokado bogat še s prehranskimi vlakninami, beljakovinami in drugimi fitokemikalijami, kot so betasitosteroli, glutation in lutein, ki nas lahko varujejo pred različnimi boleznimi. Ker je nevtralnega okusa, ga lahko primešate različnim vrstam jedi, iz njega naredite namaz ali pa ga dodate nadevu za sendvič. Nekateri ga dodajajo tudi v sladice, kot je recimo puding z nesladkanim kakavovim prahom in pretlačeno banano.

icon-expand Sendvič s solato, avokadom, paradižnikom in sezamom FOTO: Shutterstock

Rjavi riž

Rjavi riž je bolj hranljiv od belega. Njegova zrna vsebujejo več mineralov, vitaminov in vlaknin, med katerimi so magnezij, cink in folna kislina. Rjavi riž lahko dodajate v otrokov jedilnik kot prilogo mesnim ali zelenjavnim jedem in omakam, lahko pa ga ponudite tudi kot sladico v obliki riževega narastka ali mlečnega riža z različnimi dodatki in okusi.

Borovnice

Američani borovnice imenujejo tudi jagode za možgane ali zdravje, saj vsebujejo ogromno hranilnih snovi in petkrat toliko antioksidantov kot enaka količina jabolk, bučk, brokolija ali korenja. Poleg tega vsebujejo tudi velike količine rastlinskih hranilnih snovi, zlasti antocianina – temnejša je borovnica, več antocianina vsebuje. Zelo uspešne so v boju proti diareji, pa tudi proti zaprtju. Vzrok za to je v topni vlaknini, imenovani pektin. Pomagajo nam tudi pri napenjanju in delujejo antibakterijsko.