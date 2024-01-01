PFAPA sindrom je redka, a ponavljajoča se bolezen, ki prizadene predvsem otroke. Pojavi se z nenadnimi epizodami vročine, vnetja grla, aft in oteklih bezgavk. Čeprav običajno ni nevaren, lahko povzroča neprijetnosti, vendar ob ustreznem zdravljenju večinoma izzveni sam od sebe.
Šime Elez, znan kot Sanjski moški Hrvaške, še vedno uživa veliko pozornosti javnosti, in to mesece po zaključku šova, ki ga je naredil slavnega. Pred kratkim je medijem razkril nasvet svoje mame, ki ga spremlja že od otroštva.
Laringitis je eno izmed najpogostejših obolenj. Da bi lažje razumeli vzroke, prepoznali simptome in vedeli, kdaj je treba z otrokom k zdravniku, smo se pogovarjali z Matejo Avsec, diplomirano medicinsko sestro.
V KBC Zagreb so zdravniki izvedli enega najzahtevnejših in najredkejših medicinskih posegov na svetu – delni porod in operacijo novorojenčka, ki je bil še vedno povezan s posteljico in popkovino. S tem izjemnim pristopom so mu rešili življenje, saj mu je dihalne poti zapiral izjemno velik tumor na vratu.
Nevus simplex, znan tudi kot štorkljino znamenje ali štorkljin ugriz, je rdečkasto ali rožnato znamenje, ki se pri novorojenčkih najpogosteje pojavi na zatilju, čelu, vekah ali med obrvmi. Gre za pogosto prirojeno žilno spremembo kože, ki je popolnoma neškodljiva in običajno sčasoma zbledi.
Zdravje otroka ni le odsotnost bolezni, temveč občutek vitalnosti, notranjega ravnovesja in radovednosti do sveta. Gre za stanje, v katerem otrok lahko raste, raziskuje, se uči in se ob tem počuti varen in sprejet. V sodobnem svetu, kjer so otroci že zgodaj izpostavljeni številnim dražljajem, polnim urnikom in digitalnim vplivom, pogosto pozabljamo, da so temelji zdravega razvoja v resnici zelo preprosti ...
Vodene koze ali norice (varicella) so ena najpogostejših nalezljivih bolezni pri otrocih, zlasti v predšolski dobi. Povzroča jih virus varicella zoster, okužba pa se običajno širi kapljično ob tesnem stiku z obolelo osebo.
Jecljanje je ena izmed najpogostejših govorno-jezikovnih motenj pri otrocih, ki prizadene približno 1 % svetovne populacije. Čeprav je jecljanje pogosto začasno in se pri mnogih otrocih sčasoma umiri, je pomembno, da starši in vzgojitelji pravočasno prepoznajo znake ter otroku nudijo ustrezno podporo.
Jesen je čas, ko se dnevi skrajšajo, temperature padejo, starši pa se pripravljajo na sezono kihanja, kašlja in zamašenih noskov. Respiratorni virusi, kot sta prehlad in gripa, se v tem obdobju hitro širijo po šolah in vrtcih, nova raziskava pa potrjuje tisto, kar mnogi starši že dolgo sumijo: najmlajši otroci širijo največ virusov.
Oslovski kašelj je nalezljiva bolezen dihal, ki jo povzroča bakterija Bordetella pertussis, prisotna v ustih, nosu in žrelu okuženega posameznika. Bolezen se največkrat pojavi pri otrocih in lahko povzroči dolgotrajne epizode kašlja, ki trajajo od 4 do 8 tednov. Posebej ogroženi so dojenčki in majhni otroci, pri katerih je potek bolezni najtežji.
Petletni Vid iz Maribora se pogumno sooča z izjemno redko in zahtevno genetsko boleznijo – sindromom SYNGAP1, ki močno vpliva na delovanje možganov, razvoj, gibanje in govor.
